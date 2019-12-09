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Арзамас – город, где сходятся силовые линии истории России

09:32. 9 декабря 2019 87 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Арзамас удивительный город. Он удивляет не только современными предприятиями, на которых создается непревзойденная оборонная продукция. «Арзамас-16» — так назывался город, который стал Родиной советского атомного оружия.

В России и даже в мире есть всего один музей, экспозиция которого посвящена истории русского патриаршества. Он находится в городе Арзамасе. Почему именно здесь?   Потому, что в Арзамасе родился будущий патриарх Сергий (Страгородский), на территории области в селе Вельдеманово – патриарх Никон, а в другом селе, в нескольких километрах от первого – его будущий сподвижник, а затем оппонент, протопоп Аввакум.

Многие и многие линии нашей истории, из глубины веков и совсем недавние события, ведут сюда.

Поэтому я с удовольствием приехал в Арзамас по приглашению директора Арзамасского Приборостроительного завода Олега Вениаминовича Лавричева.

Арзамас – город, где сходятся силовые линии истории России

За один раз всего, конечно же, не осмотреть, не осознать.

Но это хороший повод ещё раз вернуться сюда в Нижегородскую область, вернуться в Арзамас!

Арзамас – город, где сходятся силовые линии истории России

«Арзамас посетил писатель и публицист Николай Стариков. Общественному деятелю предложил пообщаться с жителями Арзамаса директор АПЗ Олег Лавричев. Встреча прошла в стенах Центральной городской библиотеке им. А.М. Горького. Темой обсуждения стали «Перспективы развития России».

Среди желающих поднять актуальные для каждого гражданина вопросы оказались депутаты гордумы, члены молодежной палаты, заводчане, студенты и педагоги. В ходе 1,5-часовой встречи присутствующие могли задать интересующие их вопросы и услышать ответы на них».

Источник: https://fedpress.ru/news/52/society/2384050

Арзамас – город, где сходятся силовые линии истории России

Арзамас – город, где сходятся силовые линии истории России

«Общественный деятель провел встречу в формате «вопрос-ответ» с жителями города на тему «Перспективы развития России». Мероприятие состоялось в Центральной городской библиотеке им. А.М. Горького.

Вопросы задавали депутаты Арзамасской городской Думы, лидеры общественных организаций, члены молодежной палаты при гордуме, работники культуры, сотрудники предприятий, студенты и преподаватели учебных заведений.

– Это всегда честь – приехать в город и встретиться с думающими, знающими и задающими вопросы людьми, – сказал Николай Стариков. – Тема будущего России не только интересна, но и полезна. Без понимания будущего сложно развиваться стране, человеку, строить семьи. Образ будущего – это то, что овладевает нашим сознанием, дает возможность концентрировать силы всего народа для решения этих задач. Образ будущего – по сути, это и есть национальная идея.

В течение полутора часов разговор шел о суверенитете России, экономической ситуации и внутренних проблемах в стране, отношениях с другими государствами и геополитике в целом.

– Проблема в том, что до тех пор, пока не сформирован образ будущего, соперники нашего государства в силу географических, политических и исторических причин будут пытаться увлечь нашу молодежь, – подчеркнул выступающий.

По словам Николая Старикова, тот, кто создает образ будущего, получает власть над умами. Информационная война является не просто полем для экономических санкций, а первой стадией осуществления тех или иных замыслов.

На вопрос, получился ли диалог с арзамасской аудиторией, Николай Стариков ответил:

– Я с удовольствием приезжаю туда, куда меня приглашают. Всегда жду общения с аудиторией. Диалог получился интересным. Мы приблизились к формулировке образа будущего, необходимого нашей стране. Конечно, за полтора часа нельзя сформулировать конечный вариант этой идеи. Сегодняшнюю встречу с арзамасцами рассматриваю как первую часть дискуссии по этой теме.

В этот день Николай Стариков также посетил музей истории Арзамасского приборостроительного завода, механические и сборочные цеха.

– В продолжение темы о будущем России. На АПЗ оно уже наступило, и мне было приятно в нем побывать, – подчеркнул гость. – Оно светлое, чистое, высокотехнологичное и оптимистичное. Приятно, что в нашей стране есть такие предприятия. Если в России будут производить высокотехнологичную продукцию, то с экономикой все будет хорошо. Необходимо и другие отрасли экономики подтягивать до того уровня, который я увидел на вашем предприятии».

Источник: http://www.ifregion.ru/news/90945

Источник: https://nstarikov.ru/arzamas-gorod-gde-shodjatsja-silovye-linii-istorii-rossii-111184

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