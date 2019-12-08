Всё, что вы хотели знать о китайцах. Д.Перетолчин, К. Батанов

Как живут китайцы: как они работают, отдыхают, строят бизнес и отношения. Об этом и много другом беседуют Дмитрий Перетолчин и специалист по Китаю, кандидат экономических наук Константин Батанов.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=z3QPoecYXOo