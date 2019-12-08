Военная приемка. Ярс. Ядерная ракета сдерживания. Часть 2
Это – рассказ о самой мощной из числа самых современных ядерных ракет в России. В этот раз съемочная группа программы отправится в закрытый бункер Центрального командного пункта РВСН, откуда идет управление всем наземным ядерным арсеналом страны. Ведущий программы Алексей Егоров станет свидетелем редчайшего события – загрузки ядерных ракет в пусковые шахты. А также впервые на телевидении будет показано, как проходят испытания многотонных шлюзовых дверей командного бункера на устойчивость к ядерным взрывам.
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