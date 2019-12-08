В Сербии назвали Россию самым главным союзником.

"У Сербии сегодня нет большего друга и союзника в защите ее государственных и национальных интересов, чем Россия", — заявил министр собравшимся.

"Всегда, когда могла, Россия нам помогала, поддерживала нас, а когда по своим внутренним причинам не могла (помочь), то никогда нам не мешала. Поэтому будем публично бороться против любых попыток представить РФ в негативном свете в Сербии", — подчеркнул Попович.

Он напомнил, что соглашение о зоне свободной торговли Белграда и ЕАЭС открыло для сербского бизнеса рынок в 200 миллионов человек.

Министр по инновациям также отметил, что вместе с российскими партнерами Сербия "впервые за 30 лет развивает свои возможности по исследованию мирного атома".