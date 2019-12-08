У саудовцев кончается нефть? Какие тайны хранит кладовая мира. И. Нагаев
Игорь Нагаев о том, как исторически менялась роль сегодняшнего центра мира и чего можно ожидать в будущем.
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