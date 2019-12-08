Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

У саудовцев кончается нефть? Какие тайны хранит кладовая мира. И. Нагаев

22:52. 8 декабря 2019 80 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Игорь Нагаев о том, как исторически менялась роль сегодняшнего центра мира и чего можно ожидать в будущем.

Приобрести билеты на Научно-просветительскую конференцию “СТАЛИНСКИЕ ЧТЕНИЯ”: https://xn—-8sbalcgsi5aih6o.xn--p1a…
Поддержать канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Книжный магазин ДеньТВ http://bit.ly/dentv-shop
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Краудфандинговая площадка День https://tv-den.ru/

#ДеньТВ #экономика #торговля #нефть #газ #энергетика

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=z0A8ZBDvxZc

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Россия бросает Украине спасательный круг
... руководство Евросоюза является марионеткой ещё какой-то закулисы: оно не может... края пропасти, в то время как Евросоюз пытался её в эту...: сначала «Сноудена», потом «Сирию» и, как новогодний подарок, Украину. Вашингтону в...
А.И. Фурсов отвечает на вопросы о власти, о России, о Западе, о будущем...
Очень грамотный ведущий, плюс А.И. Фурсов - есть что послушать!Кстати, здесь Фурсов впервые высказывается о своём отношении к идеям и находкам своего коллеги Пыжикова.Источник: ss69100.livejournal.com
ГЛОБАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА В ЗАЛИВЕ
...позволяет большей части нефти подниматься на ...тайно договорилось преуменьшать масштабы утечки, о чём сообщают источники как...как взорвалась и утонула нефтяная вышка, официально было объявлено о разливе нефти...того, как власти начнут поджигать нефть на...
«Пейсах на крови» доктора Ариэля Тоаффа
Кровь, предательство, пытки и, наконец, капитуляция переплелись в судьбе итальянского еврея, доктора Ариэля Тоаффа. Он и его история могли бы сойти с пера его соотечественника, Умберто Эко. Доктор Тоафф сделал открытие, ужаснувшее его, но он мужественно ...
Сталинградская операция и Супер Сталинград
... г. В то время как северный клин с двумя остриями...уже полтора миллиона человек! Вот каким был замысел руководства СССР. Окружить...войны вернуться в Германию или какую-либо другую страну по ... нельзя забывать о том, каких жертв и какой крови это стоило нашему...
У РОССИИ ШАНСОВ НЕТ? Видео
... в верхах рассматривают, как какое-то стихийное бедствие, а... личной ответственности. Никаких тайных технологий, никаких суперкомпьютеров не... (основном мировом потребителе нефти) через Конгресс проходит ...понимать, что прежний мир кончился. Все наши попытки (...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)