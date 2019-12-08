Три флага России над пьедесталом: наши фигуристки победили в финале Гран-при в Турине (ВИДЕО)

«Три флага России поднимаются надо льдом в Турине», — звучат слова спортивного комментатора, а Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова поднимаются на пьедестал после финала Гран-при по фигурному катанию в Турине. На этот раз он полностью русский.

Финал Гран-при завершился в Турине, всего российские фигуристы завоевали 4 медали, одна из которых золотая.

Большую часть наград России принесли одиночницы тренерской группы Этери Тутберидзе (она «вырастила» олимпийскую чемпионку Алину Загитову), завоевавшие весь пьедестал — золото у Алены Косторной, серебро у Анны Щербаковой, бронза у Александры Трусовой. Еще одну бронзу завоевали Анастасия Мишина и Александр Галлямов в парном катании.

Отдельного упоминания заслуживает то, что Косторная одержала победу, установив два мировых рекорда.

Сперва в короткой программе (85,45), а затем и в сумме обеих программ (247,59). В произвольной фигуристка чисто исполнила два тройных акселя, один из них в каскаде с двойным тулупом (названия прыжков в фигурном катании — прим. РВ).

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