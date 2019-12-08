Сводки от ополчения Новороссии 08 декабря 2019

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

За прошедшие сутки зафиксировано два обстрела территории ЛНР со стороны ВСУ.

На дебальцевском направлении по приказу военного преступника Шаповалова военнослужащие 59 бригады из 120-мм и 82-мм минометов, БМП, СПГ и стрелкового оружия обстреляли районы н.п. Логвиново и Нижнее Лозовое.

Всего по территории республики было выпущено более двадцати различных боеприпасов.

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Кроме того, ВСУ продолжают размещать вооружение и военную технику в жилых массивах населенных пунктов на территории, подконтрольной Украине.

Основная часть зафиксированной нами техники отмечается вблизи района разведения сил и средств № 2 у н.п. Золотое. Нашей разведкой установлено размещение одной БМП-2 в н.п. Золотое и пяти единиц БМП в н.п. Попасная, принадлежащих 72 бригаде ВСУ.

Наличие вышеперечисленной техники обусловлено выполнением командиром бригады Богомоловым приказа командующего ОТГ «Север» по усилению позиций в связи с готовящимися провокациями националистических формирований, находящихся в этом районе.

Также нами отмечается размещение одной БРДМ, принадлежащей 14 бригаде ВСУ, в н.п. Трехизбенка.

Данная информация также подтверждается наблюдателями СММ ОБСЕ.

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Мы продолжаем фиксировать низкий уровень морально-психологического состояния и здоровья военнослужащих ВСУ. Как нами отмечалось ранее, в соединениях и частях ВСУ, находящихся в зоне проведения «ООС», работает медицинская комиссия совместно с сотрудниками ВСП с целью выявления военнослужащих ВСУ на предмет употребления ими алкоголя и наркотических средств.

По информации от нашего источника в штабе ОТГ «Север», в ходе работы комиссии в 46 бригаде, помимо алко- и наркозависимых военнослужащих, было выявлено около двадцати украинских военнослужащих с диагнозом «гепатит», причем у шести из них в хронической форме.

Данные военнослужащие в срочном порядке были госпитализированы и в ближайшее время будут перемещены в военный госпиталь г. Харькова. Сложившаяся критическая обстановка заинтересовала следователей ВСП.

В ходе проведенного разбирательства предварительно выяснилось, что массовость заболеваний гепатитом вызвана двумя основными факторами — это заражение крови вследствие использования военнослужащими нестерильных шприцов при инъекциях наркотических средств, а также близкое общение украинских боевиков с женщинами с «низкой социальной ответственностью».

В результате анализа информации, предоставленной военнослужащими бригады следователям ВСП, установлено, что «тесное общение» украинских боевиков со «жрицами любви» было организовано и осуществлялось с личного разрешения командира бригады Котенко через волонтеров, посещающих бригаду.

Такое неординарное решение было принято, как пояснил следователям сам комбриг, с целью повышения уровня МПС (морально-психологического состояния — прим. ред.) своих подчиненных.

Кроме того, этих же женщин Котенко приглашал для «сглаживания углов» и неприятных моментов при составлении актов членам комиссий и инспекций, регулярно посещающих бригаду.

На данный момент ведутся поиски всех «тружениц койки» с целью изолирования их в медучреждениях и недопущения дальнейшего инфицирования военнослужащих бригады.

Также сейчас начался процесс выявления всех лиц, находившихся в составе комиссий и инспекций, с целью проверки различных вопросов в бригаде за последние два месяца, которые могли иметь контакт с этими «жрицами любви».

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