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Подлая война против русских в Прибалтике: враг делает новый ход

06:00. 8 декабря 2019 65 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Подлая война против русских в Прибалтике: враг делает новый ход | Русская весна

Эстонские власти обещают закрыть единственную русскую школу в городе Кейла со следующего учебного года. И в качестве лживого аргумента приводят то, что необходимо интегрировать русскоязычную молодёжь. Точно так же вопреки желанию родителей, вопреки желанию самих детей в г. Кохтла-Ярве две русско- и одну эстоноязычную гимназию объединили в единую муниципальную гимназию, где обучают исключительно на эстонском языке. 

В других эстонских городах — Калласте и Тарту — пока ещё есть русские школы, но там ситуация не лучше. Тем же, кто пытается противостоять такой русофобской политике, угрожают уголовным преследованием.

Редакция «Русской Весны» обратилась к Дмитрию Линтеру, известному правозащитнику, с просьбой прокомментировать подобные действия эстонских властей и как это может отразиться на той трети русскоязычного населения, которая живёт в Эстонии.

РВ.: Дмитрий, как Вы считаете, русским школам в Эстонии таким образом объявили войну?

Д.Л.: Это символический жест. Да, объявили войну проживающим в Эстонии русским школьникам и русским родителям, и русским последующим поколениям. Началось всё с символического уничтожения русской Пушкинской гимназии в г. Тарту ещё в 2000-х, которая существовала более 100 лет.

Уничтожение русской школы — это своего рода культурное преступление, преступление в сфере образования, которое не будет иметь срока давности. Оно будет иметь самые негативные последствия для жителей Эстонии и для гражданского мира в этой стране.

РВ.: Вот, с одной стороны, идет речь об интеграции русской молодёжи, а с другой стороны — о том, что тем, кто проводит акции протеста, грозят уголовным преследованием. Как так получается?

Д.Л.: Эстонские власти оказывают серьёзное давление на правозащитников и культурные ассоциации, на русские школы, чтобы не допустить сохранение национальной идентичности, русской культуры, русского языка. И это, несмотря на то, что треть живущих в Эстонии — это русское население и более половины жителей говорят и думают на русском.

Какие книги сейчас находятся в топ-10 эстонских издательств? Какие самые продаваемые? Это несколько книг про какой-нибудь Третий рейх или эсэсовцев. Эти книги всегда есть в магазинах, а вот русских книг нет. И это несмотря на то, что треть жителей Эстонии говорят и читают на русском. Это сознательная политика.

РВ.: Как в такой ситуации быть русским? Как им противостоять этому и можно ли?

Д.Л.: Можно и нужно противостоять! Начиная от акций протеста и заканчивая акциями гражданского неповиновения в отношении властей, которые совершают такие действия.

РВ.: Если в Эстонии изменится власть, то и политика изменится?

Д.Л.: Власть в Эстонии должна измениться от русофобский к дружественной по отношению к России и русским жителям в Эстонии.

РВ.: Каким образом это возможно?

Д.Л.: Мы должны понять, что эта власть мимикрирует и иногда делает вид, что желает дружить с Россией, но на самом деле она совершает действия по уничтожению русского образования, активизирует и усиливает НАТО и проводит учения по возможному захвату российской территории. Продолжение этой политики явно демонстрирует, что власть в Эстонии движется к созданию моноэтнического государства путём насильственного уничтожения русского населения, его культурных сил, смыслов и кодов.

Но я уверен, что у русских жителей Эстонии есть силы сопротивляться и сражаться с таким курсом власти, поэтому нужно найти в себе силы дать ответ, если курс на усиление НАТО и уничтожение русского образования будет продолжаться.

РВ.: Найти силы и дать ответ. А чем им подпитываться? Чем защищаться? На что опереться русским в этой стране?

Д.Л.: В первую очередь, нужно опираться на закон, но на закон в том виде, в котором приоритет стоит в соблюдении прав человека, верховенстве культурных ценностей над военными приоритетами маленького русофобского государства, нужно оставить право русским жителям Эстонии определять свой культурный, образовательный уровень самим в рамках тех ценностных моделей, идентичных Российской Федерации, и в соответствии с законными правами защищать свои интересы, в том числе национальные.

Безусловно, необходимо информировать общественность о том, что происходит, и важно понимать, что против русского населения Эстонии натовские структуры развязывают информационную войну. Нужно понимать также, что НАТО, как военно-политический блок, объявил русскую культуру своим врагом, объявил преступлением память о подвиге наших предков.

Мы должны быть готовы стать плечом к плечу к этой агрессии, которую проявляют русофобские прибалтийские власти к своим собственным согражданам, имеющим другую национальность, которые гордятся тем, что они любят русский язык и культуру, помнят о подвигах своих предков в Великой Отечественной войне.

РВ.: Как вы считаете, действительно в г. Кейле может произойти ликвидация русской школы?

Д.Л.: Если она состоится, то это будет иметь серьёзные последствия. Какие — покажет время.

Но я уверен в том, что правда, справедливость и в конечном итоге победа будут на нашей стороне.

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Беседовала Лина Штурм

Источник: https://rusvesna.su/news/1575582561

Метки: Новости

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