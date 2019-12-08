Почему Беловежская пуща? Повторение февраля 1917. Ошибка Путина
19:31. 8 декабря 2019 246 просмотров 10 коммент. Опубликовал: Владимир
Заключительная часть интервью с Виктором Имантовичем Алкснисом. Почему собирались в Беловежской пуще. Мог ли Горбачев арестовать троицу в Белоруссии? Русский бунт. Главная ошибка Путина
Источник: https://youtu.be/h8GpYOnIl3g
В России бунт? Неожиданно.
Кошак опять чегой то нажрался на помойке?Какой бунт? Ролик то хоть смотрел?
В ролике Алкинс ))
Сам на него смотри.
Обизян – новость слыхал? Шаман опять в Москву пошел – https://ulan.mk.ru/social/2019/12/08/smi-shaman-gabyshev-segodnya-snova-poshel-na-moskvu.html
Ты “обизян” – пора бы уже запомнить, или ты уже на погоняло “кошак” откликаешься?
Да бунт.
Бунт дивааных животатых хомячков.
Они бунтуют но им лениво выходить на улицу.
“Да-а, блин, как всё в России куёво!” – подумал доведённый до нищенского состояния дебил, лёжа у долбоящика на мягком диване в собственной квартире, и запихивая в рот килограммовый бутер с маслом, сыром и копчёной колбаской. И на майдан не пошёл…
Че там вы с Женечкой Федоровым уже замутили сходняк типа “Путина в диктаторы” или так продолжаете бюджет пилить?
При социализме не было денег ни у кого, и все стояли в очереди везде.
Странно что это звучит как что то достойное.
Раз стояли в очереди то деньги таки были ))
Купить было нечего ))
Но не в этом дело…..
ПАРТНОМЕНКЛАТУРА жили достойно.
А сегодня их опустили.
Они недовольны и это есс-но.
Алкинс один из них.
Владимир из Киева тоже