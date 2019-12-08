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О “марше” Чубарова на Крым

11:10. 8 декабря 2019 77 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Глава так называемого меджлиса (Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации) крымско-татарского народа Рефат Чубаров заявил о планах по организации марша на Крым. Публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман уверен, что весь этот “поход” придуман исключительно ради хайпа. Никакого результата он не добьется, и Чубаров сам это прекрасно понимает, подчеркнул Вассерман.

“Я думаю, что этот марш состоится, и какое-то количество людей в нем примет участие, но, дойдя до границы, Чубаров со своими подельниками по крымскому рэкету застрянет на украинском КПП, даже не дойдя до российского. Все это делается ради хайпа. Никакого иного результата не будет. Я думаю, что Чубаров все и сам прекрасно понимает, но ему нужно замылить народу глаза, чтобы с него не спросили за прежний рэкет”, — считает Вассерман.

Эксперт напомнил, что так называемый меджлис крымско-татарского народа является одной из крупнейших рэкетирских организаций, которая ранее промышляла захватом земель в Крыму. Проходило это по накатанной схеме.

“Заявлялись на какой-нибудь лакомый участок, а земля в Крыму золотая, быстренько сооружали жестяной домик, сажали в него женщину с детьми, и объявляли, что поскольку государство не хочет возвращать им крымские земли, мы сами заняли кусок под жилье для несчастны и обездоленных. Даже если владелец этого участка вызывал полицию, то ничего не мог сделать, поскольку на Украине крымских татар всегда рассматривали как противовес русскому большинству населения и прощали то, чего не простили никому другому. Государственные земли сельхозназначения Чубаров тоже захватывал, переводил в земли под застройку и тут же перепродавал. А жестяной минибарак вместе с женщиной и детьми перевозили на следующий участок. Этот бизнес приносил колоссальные деньги, поэтому Чубаров и прочие крымские рэкетиры так массированно истерят, лишившись этого способа заработка”, — пояснил Вассерман.

Источник: https://vassermans.ru/com/o-marshe-chubarova-na-krym/

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