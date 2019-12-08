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Новости Украины и Новороссии 08 декабря 2019

11:48. 8 декабря 2019 81 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Гарант Украины без пианино

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Донбасс вернётся туда же, куда и Крым, — экс-депутат Рады

Донбасс вернётся туда же, куда и Крым, — экс-депутат Рады | Русская весна

Современная Украина не понимает, кому обязана территорией, и не испытывает благодарности, заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

«История народов, живших многие века одной большой семьей, разная. Но ее надо чтить, уважать. Передавать из поколения в поколение. Вот объективная историческая справка, обнародованная в прессе (см. фото внизу). Из нее видна хронология поэтапного освоения южных регионов периода могучей Руси, с которой считались все. Даже те, кто пытался ее в какой-то момент истории завоевать. Это времена русских царей и могучей империи.

Хочу вам одно сказать. Нельзя разбрасываться историей, как это сегодня происходит в Украине.

В те времена земли собирали, народы объединяли. И эта вся мощь давалась кровью, потом, в жестоких битвах и в победах наших славных воинов. А после прекращения деятельности Советского Союза земли отдали новому молодому государству, без боя, без крови.

Но вместо того, чтобы развивать, сохранять и укреплять то, что досталось, как манна с неба, тупые и жестокие правители Украины начали разваливать и приводить к упадку.

А все ради бездумного, алчного, первоначального накопления капитала, ради набивания своих карманов и наполнения заграничных банковских счетов.

Крайней формой этого деструктива (нацизма, бандеровщины, фашизма) явилось возвращение Крыма на свою историческую Родину — в Россию. А Донбасс сейчас проходит жестокий, кровавый путь своей новой истории, который, скорее всего, также завершится выходом из состава Украины, которая все для этого делает. Естественно, что вернется он туда же, куда вернулся и Крым.

Все-таки я с мудрыми старейшинами согласен, когда они говорят, что все то, что пришло бесплатно, без вложения труда и сил, без жертв и крови, — оно цениться никогда не будет. Так и с Украиной произошло.

В. Ленин создал квазигосударство — УССР. И. Сталин приумножил земли Украины ее западными областями. Н. Хрущев, с „барского плеча“ подарил Крым.

Вот потому, сменяя друг друга, правители Украины, не ценят тех людей, их историю, их обычаи и традиции, которые сложились в разных регионах страны.  … Те народы, которые не ценят историю и не передают ее новому поколению, теряют свою самобытность, государственность и растворяются среди других народов», — написал политик на своей странице в соцсети.

Справка РВ

Журавко Алексей Валерьевич (род. 21 апреля 1974) — детдомовец, инвалид от рождения, вырос и воспитывался в детском доме города Желтые Воды и Цюрупинском детском доме-интернате. Украинский политик, депутат Верховной Рады Украины, член фракции Партии регионов (с 11.2007), секретарь Комитета по правам инвалидов и ветеранов (с 12.2007).

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Донбасс вернётся туда же, куда и Крым, — экс-депутат Рады | Русская весна

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Генпрокурор не является человеком Зеленского

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«Очень мощная команда»: Зеленский возьмёт с собой на нормандскую встречу 10 человек

«Очень мощная команда»: Зеленский возьмёт с собой на нормандскую встречу 10 человек | Русская весна

На встречу в  «нормандском формате» с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии, которая должна состояться 9 декабря в Париже, в украинской делегации поедет команда из 10 человек.

Об этом в ходе брифинга рассказал секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов по итогам заседания СНБО при участии президента Владимира Зеленского перед «нормандским» саммитом.

«Команда поддержки едет очень мощная. Есть представители силового блока, если будут вопросы. Там есть определенный формат общения во всех этих вопросах. Команда, которая едет с Президентом, — мощная и будет оказывать ему при необходимости те или иные советы.

Наш президент — человек очень опытный, и мы надеемся, что его креатив, его видение современности — перебьёт, скажем так, другие взгляды людей на эти процессы», — самоуверенно сообщил Данилов.

На вопрос представителей СМИ, сколько же людей входит в киевскую делегацию, секретарь ответил: «Это команда не более 10 человек».

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: важное, компиляция

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