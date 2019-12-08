Наследники престола
13:46. 8 декабря 2019 321 просмотр 33 коммент. Опубликовал: Владимир
В Москве в Царицынском Дворце граждане, называющие себя потомками Романовых, вручили ордена российским чиновникам.
Источник: https://youtu.be/MLFb5R46chE
В Москве в Царицынском Дворце граждане, называющие себя потомками Романовых, вручили ордена российским чиновникам.
Источник: https://youtu.be/MLFb5R46chE
Синхронно с Серым – все закономерно. Видео можно без звука смотреть – он не важен. Все читается по мимике “специалиста” новомодной профессии “блогГер”. Вот оно – наше будущее. Все что нужно – нам расскажут с экранов в YouTube.
Потомки не значит НАСЛЕДНИКИ.
Наследница английская королева.
значит евреи,ибо там наверху нет бритов.
Там и евреев нет ))
Ни евреев ни лакеев ни Ванек с Васьками ))
Бриты тоже племя безродных баранов.
И сегодняшние Виндзоры-Ольденбургские к ним как Романовы к России.
ПРИШЛЫЕ
Окупанты-смотрящие
Да ну их, этих павлинов, куда подалее… Их НИКТО всерьёз не воспринимает… В России ненавидят и эсэсовцев, и их потомков… 6 марта 2013г, уже современная еврейская верхушка Церкви, снова предала Государя Николая II, когда лжепатриарх Гундяев, отслужил в Успенском Соборе Московского Кремля, впервые с 1917г, специальную службу, во время которой величал “законной государыней” – дочь обергруппенфюрера СС Владимира Кирилловича – Марию Гогенцоллерн, а также возносил молитвы за “законных государей”. Источник: http://vk.com/mashanecarica
То то потеха будет, если вдруг окажется, что законные наследники (прямые), а точнее их потомки, живы.
Не будет такого.
Это ИМ смертный приговор.
Они ЖИЗНЬ выменяли на империю.
А наследница брюлики Романовых носит не стесняясь.
Всё по закону.
А ***** тычут акт отречения на бумажке туалетной карандашиком подписанный.
Все возможно. Поговаривают не расстреляли род Романовых, укрыли в России же. А это значит лишь то, что монархизм (чисто гипотетически) можно восстановить с формой правления как в Великобритании. Но не это главное, а то, что монарх имеет право требовать свое. И это касается и общего с монархическим родом Великобритании.
Невозможно.
И в Англии монарзия загнйтся.
И если остальсь ЖИВЫ (что скорее всего) то на ЖИЗНЬ сменяли империю и ничего больше требовать не могут.
Дело не в том, что сменили, а в том, что опосредованно могу влиять на политику извне и по праву монархии в государстве. Не говоря уже о том, что для народа наличие живой монархии – это знаково и важно. Политика – политикой, поддержка культурного и исторического наследия – это иное. Это и есть задача монархии современности. И то, с чем не правилась монаршая семья Великобритании.
Если могут почему не влияли и не влияют?
Фантазировать можно что угодно.
НЕ ВЛИЯЮТ.
А могли ещё в 1941 ибо НЕМЦЫ.
Ни нет.
И нигде не влияют особо.
Никому стали не нужны
Если бы не было 1917 – не было бы и 1941. Не было бы 1991. И народ России в силу индустриализации и перехода от крестьянства совсем иначе жил бы. Но увы, дворяне скинули царя.
Как иначе?
В деревню пришёл ТРАКТОР.
И сразу из ТЫСЯЧИ там живущих надо всегоь сто.
900 куда?
В город.
А их там никто не ждёт и работы НЕТ.
И не важно царь или генсек или президент.
ЛИШНИХ утилизировали при любом строе и будут утилизировать.
И в Америке и в Китае и в Австралии и Англии и России.
Смотри на Украину.
Там при СССР откормились колхозы немыслимых размеров.
А теперь 90% селян НЕ НУЖНЫ.
Вот они и СКАЧУТ.
Иначе – это индустриализация, которая началась еще при Николае. Плевать, что предприятия строили спецы из-за бугра. Суть в том, что готовилась почва для перехода от крестьянства к глобальной индустриализации России. Напомнить кто изначально революцию поддержал? И когда были первые попытки уничтожить царя России и за что? Когда появились первые “террористы”? И что было мотивом из века в век предательства Родины?
Отмена крепостного права – покушения на Александра II.
Индустриализация и реформы общероссийского уровня – уничтожение Николая II и всей царской России. Это было ничто иное как утилизация монархии в России. Обезглавливание её теми, кто потом как тараканы бежали из страны.
Возобновление индустриализации в СССР – война 1941 года.
Риск перехода от социалистического к полукапиталистическому строю – подготовка к “утилизации” СССР и госпереворот 1991 года.
Новой строчке в этом списке не бывать. Ибо на этот раз в дело вступили куда более мощные силы, которые неподвластны власть держащим семьям. Эти семьи для них – что биороботы со сбоем в программе развития и эволюции. И эти сбоящие биороботы “заражают” весь остальной мир своим “вирусом” сбоя системы развития цивилизации. Они свое получат. И они об этом знают. И лучше бы им побыстрее достроить корабли космические и свалить на Марс, нежели чем получить свое на Земле.
Дико извиняюсь, а “..куда более мощные силы , которые неподвластны власть держащим семьям.” – Ета хто ? Где находятся, кто лидер, какая идеология , как финансируются ? Простые вопросы ахента ЦРУ, не успевающего за Вашими знаниями будущего.
Это – Вселенная. Знаете, в организме человека есть такие элементы – лейкоциты. Они призваны атаковать бактерии и микробы, чтобы весь организм выжил. И пока организм живой – он сам вырабатывает лейкоциты для самозащиты. Ибо кому то нужно защитить всю систему организма. Планета с кучкой людей, сводящих на нет все то, чего добилась эволюция, не что иное как бактерия в органе в организме. Никто не знает доподлинно, как и чем руководствуется лейкоцит – видимо механизм за пределами понимания пока. Но суть в том, что он поглощает бактерию и уничтожает её. Так вот, “зараженное” сознание не что иное как та самая бактерия, которая “заражает” цивилизацию как орган организма. Ибо Вселенной не нужны “заразные” органы. Но так как Земля все еще может вырабатывать “лейкоциты” сама – она это производит и с некой “неведомой руки”, дающей энергию и направление. В данном случае “лейкоциты” – то, что человеку не видимо, и не должно быть видно. Они приходят на Планету и поглощают “зараженные” сознания. Вытягивается жизненная энергия у зараженного объекта, признаки “болезни” усиливаются, это уже невозможно скрывать. Это видно и наблюдается на физическом уровне. Стагнация сознания, физические болезни организма, вырождение целых родов. Так Вселенная “чистит” сама себя, как живой и единый организм, ибо в абсолюте Вселенная существует для того, чтобы жизнь в ней была и развивалась, а не наоборот, уничтожалась “заразой” сознания. Для кого то это миг, для кого то века, но итог будет один – или цивилизация созидает, развивается, и позволяет Вселенной становиться все более разнообразной и насыщенной, либо цивилизация сначала сама утилизирует “заразу”, либо при невозможности утилизируется цивилизация целиком. Иного не дано.
Когда в Библии писали про “Судный День” – речь шла именно об этом. И те, кто вносил эти строчки в Библию прекрасно знал причины и итоги.
Понимаете, в чём дело. На сайте Япа есть люди – практики ( каждый в своей области). У них большой жизненный опыт. В том числе , в ответах на конкретные вопросы. Ваша “проповедь” и “на-” не нужна никому. Ну, окромя Вашей “паствы”, Вами притуленной.)
Вы то прекрасно понимаете о чем я. Проповедь – это такое “красивое слово”. Хотите Вы того или нет – итог будет один. Глупо муравью спорить с Творцом, ибо муравей понятия не имеет как был создан его мир и он сам.
Если бы Жора, у Вас было бы открытое Сознание и хватило бы логики собрать картинку воедино, Вы бы смогли математически просчитать итоги. А так мне с Вами скучно.
Все всегда логично.
Аналогично. Сейчас Вы , в очередной раз, претендуете на исключительность. СкуКота.
В Вашем видении. Оно и логично, Вам с чем то нужно “работать”. Помогаю Вам собрать мой “образ”, которого нет.
Каша.
Вот просто мухи с котлетами и большевики с террористами в кучу.
Зачем?
Неужели у тебя в голове такой хаос?
Кстати поинтересуйся как Александр был ПРОТИВ категорически чтоб сын женился на англичанке и как странно умер и как Коля женился траура не отгуляв.
Поинтересуйся кто и откуда Ленин или Сталин и их связи с Англией и коминтерном.
Свяжи с Нобеляими и ротмистром Лавровым.
Как Ленин внезапно сдох когда начал НЭП итд
Короче РЕАЛИИ от твоих фантазий как обычно очсень далеченько.
Мролись лучше.
Это проще
Дело лишь в глобальных причинах и следствиях. Пора бы начать видеть куда более глобально.
Кошак, эк тебя раскумарило, за народ подписываешься.Народу глубоко по хрен всякие разные монархи,это важно для так называемой “элитки”,они под чем угодно подпишутся лишь бы наворованное сохранить.
…Народу глубоко по хрен всякие разные монархи,это важно для так называемой “элитки”,они под чем угодно подпишутся лишь бы наворованное сохранить….
И Вы мне говорите за то, что я говорю за “народ”) А Вы забавный, хоть и взрослый дядя.
вы про русскую династию Рюриков??? Или Путиных? нафиг тут немецкая “романовых”.
Романовы немцы? Интересно. А кто такие немцы?
А ещё Нарышкин СРВ
Ромодановский ФМС
Шувалов итд……
И никаких сегодня Бенкендофов или Ольденбургских или Лефортов ВЫСОКО во ВЛАСТИ.
Чиновники такими мероприятиями как бы намекают, что не против сословного общества (как всем известно – самого справедливого). Интересно, в процессе утилизации дворников и водителей в будущем (как некоторые тут предсказывают), будет ли сокращение и этой прослойки общества. По некоторым подсчетам их кол-во достигает 16 млн. человек или 20 % трудоспособного населения.
Конечно.
РОБОТ лучший и чиновник и судья и палачЬ.
Взяток не берёт ))
Глупой жалостью не страдает ))
Сократят всех и радикально,но только лишь когда представиться возможность,еще осталось какое никакое вооружения и люди умеющие им пользоваться,но еще поколение и привет,добро пожаловать в “светлое завтра”.Сказочник еще не до конца все развалил,как минимум еще лет десять необходимо не вытанцовывается пока окончательная оккупация с ликвидациями без потерь.
ГИЛЬБО, БОЩЕНКО: РАСПАД РОССИИ УСТРОИТ “ЭЛИТА” – https://youtu.be/i5L94QIo9Qc
Гильбо оно Гильбо и есть.
Такое-же как ты.
А я в сортах Гильба не разбираюсь
Ряженые им имя