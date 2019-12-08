Митинг против капитуляции в Киеве

В Киеве сегодня прошел "Митинг против капитуляции" во главе с Порошенко.На митинге Зеленскому грозили новым майданом (куда новый, вы еще старый не доели), если он капитулирует перед Путиным на завтрашней встрече в Париже, от которой даже в Кремле не сильно много чего ожидают.Пока что митингуют вяло и без огонька, разве что в Порошенко из толпы запустили яйцом прямо на открытии.Порошенко ловит яйцо.Одного из кидавших поймали, им оказался персонаж с бандеровским флагом.Завтра будет немало трэша по поводу Парижских мероприятий.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5483945.html