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Митинг против капитуляции в Киеве

22:22. 8 декабря 2019 84 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


В Киеве сегодня прошел "Митинг против капитуляции" во главе с Порошенко.
На митинге Зеленскому грозили новым майданом (куда новый, вы еще старый не доели), если он капитулирует перед Путиным на завтрашней встрече в Париже, от которой даже в Кремле не сильно много чего ожидают.
Пока что митингуют вяло и без огонька, разве что в Порошенко из толпы запустили яйцом прямо на открытии.






















Порошенко ловит яйцо.


Одного из кидавших поймали, им оказался персонаж с бандеровским флагом.











Завтра будет немало трэша по поводу Парижских мероприятий.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5483945.html

Метки: Видео, Зеленский, идиоты, Киев, порошенко, Путин, Украина, юмор

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