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...экономического роста, практически полное отсутствие материальных благ, всевозможные ...программы социалистического строительства, здесь отсутствовала какая-либо системность. Потом... одной стороны ученые вели строго научные исследования и делали объективные...
... фронте, в частности, контрпропаганду вел вице-президент Китайской академии наук...", от имени которого лжекомиссией велась грязная интернет-война против исследователей... т.н. "оппонентов" было отсутствиенаучной аргументации, с применением приемов черного...
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Есть три категории людей: одни обрели Бога и служат Ему, люди эти разумны и счастливы; другие не нашли и не ищут Его, эти – безумны и несчастны; третьи не обрели, но ищут Его, эти люди – разумные, но еще несчастные.
С точки зрения метрополии (США), в колонии (в данном случае, России) “научные методы” и не нужны: всё уже решено в метрополии, туземная администрация только исполняет. Чего одно по одному-то?.. Объяснил бы дебилам, что пока они сами не напрягут мозжечок и хотя бы не отправят свою подпись с требованием отменить незаконные решения идиота “Горби”, ликвидировавшего органы власти СССР, и не потребуют изменить конституцию с колониальной на суверенную – никто, них..я сделать не сможет…