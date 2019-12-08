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М.В. Величко. Отсутствие научно-мето­до­­ло­гического обеспечения управления Россией

19:25. 8 декабря 2019 Нет просмотров Один комментарий Опубликовал:


Слайды презентации доклада помещены ниже.




















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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4780764.html

Метки: будущее, Величко, власть, война, гибридная, Запад, Культура, методология, партия, рабство, Россия, ссср, управление, царизм, человек, экономика

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 12420 7502
    Maleos 8 декабря 2019 в 20:03

    С точки зрения метрополии (США), в колонии (в данном случае, России) “научные методы” и не нужны: всё уже решено в метрополии, туземная администрация только исполняет. Чего одно по одному-то?.. Объяснил бы дебилам, что пока они сами не напрягут мозжечок и хотя бы не отправят свою подпись с требованием отменить незаконные решения идиота “Горби”, ликвидировавшего органы власти СССР, и не потребуют изменить конституцию с колониальной на суверенную – никто, них..я сделать не сможет…

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