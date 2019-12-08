Кто владеет твоими детьми? Ювенальные заметки из «государства всеобщего благоденствия»

Действия западной ювенальной юстиции неоднократно оказывались в поле зрения российской прессы в связи с делами, касающимися русских детей или детей, у которых один из родителей является гражданином России. Может показаться, что эти действия предпринимаются там лишь в отношении определенных национальных групп. Однако это не совсем так – молох государственной машины равнодушно и беспощадно перемалывает и своих, и чужих.

Понятно, никто и нигде не застрахован от неправомочных действий официальных инстанций и их отдельных представителей. Однако, глядя на то, как это происходит в западных странах, россияне, которые только знакомятся с «ювеналкой», должны понимать, к каким чудовищным последствиям может привести чрезмерная опека государством своих граждан.

Практически в каждой семье, в которой есть дети, могут возникать проблемы и конфликты – где-то они более заметны, где-то менее. Если семья неполная, что сегодня не редкость, то и проблем больше. Однако в «государстве всеобщего благоденствия», коим считает себя Дания, слишком часто обычные семейные неурядицы становятся полем для действий социальных служб.

Зачастую эти действия не имеют под собой никаких законных оснований.

Вот и сейчас в королевстве набирает силу ряд скандалов с незаконным изъятием детей из семей. Например, доклад о состоянии дел во Фредериксбергской коммуне (коммуна – аналог органов местного управления городского или районного совета) показал, что практически все открытые дела надлежит пересматривать в связи с грубыми нарушениями и даже напрямую незаконными действиями органов опеки. В данный момент начальник отдела уволен, ведется служебное расследование.

Похоже, работники коммун практически по всей стране или некомпетентны, или настолько упиваются той властью над людьми и семьями, которую им доверили, что начинают действовать практически мафиозными методами.

Как правило, это принуждение к «добровольному» согласию на изъятие ребенка из семьи. Шантаж и психическое давление – обычные методы в таких случаях.

Только что в поле зрения широкой общественности попал очередной скандал. 17-летняя девушка родила в ноябре ребенка. Ничего криминального для Дании в этом нет – рожают и моложе, и справляются с детьми, тем более с помощью бабушек и других родственников. Так и эта молодая женщина живет со своей матерью – новоиспеченной бабушкой младенца, и своей младшей 14-летней сестрой, готовыми оказать ей всю необходимую помощь и поддержку.

Когда 17-летняя Шери Глад забеременела, она, естественно, обратилась к врачу. Врач, как он и обязан по датским законам делать в случаях беременности несовершеннолетних, – оповестил об этом официальные органы. Уже тут возникает вопрос: почему они должны оповещаться да еще вмешиваться в жизнь семьи, когда молодые родители и их родители сами справляются с ситуацией?

Беременную пригласили на беседу в органы опеки, вскоре после разговора ей позвонили оттуда и сказали, что заберут ребенка сразу после родов для… усыновления чужими людьми. Вот так, без каких-либо правовых процедур и обоснований! Единственная причина: некая работница коммуны предположила, что у девушки было «плохое детство» и поэтому она не сможет ухаживать за ребенком. Дело в том, что несколько лет назад коммуна изымала из этой неполной семьи саму родившую – в этом и есть причина её «плохого детства» и немного ранней беременности.

Понятно, что после таких заявлений молодая мама с новорожденным постаралась избежать встречи с официальными инстанциями. Когда представители органов опеки пришли к ним в дом, то, не найдя мамы с младенцем, не нашли ничего лучшего, как насильственно забрать её 14-летнюю младшую сестру на том лишь основании, что она находилась одна дома в течение 3-х часов. (14-летняя девушка! Это когда в Дании заниматься сексом легально можно с 15-ти!) При этом работники коммуны забрали у подростка телефон, лишив её возможности связаться с матерью.

Таким образом, с помощью шантажа и буквально похищения подростка, коммунальным работникам удалось все же заполучить новорожденного с его молодой мамой, которых поместили «под усиленное наблюдение» в 6-метровую комнату в одном из бюджетных заведений.

К ней не допускаются ни отец ребенка, ни ее мать. То есть, молодую женщину, кормящую мать, которая нуждается в помощи, заботе, спокойной обстановке и хорошей качественной еде, держат практически в тюремных условиях и подвергают психическому террору для того, чтобы убедиться в том, что она способна исполнять материнские обязанности по отношению к своему ребенку.

В связи с этим делом интервью датскому радио дал Ларс Кристенсен, старший сержант армии, который в качестве добровольного наблюдателя представляет интересы нескольких семей в делах, связанных с ювенальной юстицией. А проще – в делах о насильственном изъятии детей из семей.

Он уверен, что нет никаких правовых оснований для ведения дел в коммуне с привлечением психологов, с использованием их субъективных оценок и попросту домыслов. Зачастую доклады психологов больше похожи на заказные. Многие из них сделаны за слишком короткое время, а то и просто перекочевывают из одного дела в другое: в некоторых местах этих так называемых экспертных рапортов даже забывают поменять даты.

При этом во многих случаях официальные органы открыто угрожают гражданам завести против них дела в отделе попечительства о детях и молодежи, а то и забрать ребенка, если они не захотят участвовать в том, к чему их пытается принудить коммуна.

Похожее случилось и с Шери.

– Ее использовали как приманку, чтобы заставить нас прийти в коммуну с младенцем. Это было угрозой, – сказала в интервью датскому радио Хенриета Блиц-Глад – мать девушек и бабушка новорожденного.

– Почему ты не считаешь, что те, кто это делает – профессионалы, и делают это для того, чтобы помочь вам? – Задал женщине вопрос радиоведущий

– Я вижу, что они не следуют закону. Дело полно домыслов и устаревшей информации, – ответила Хенриетта.

Ларс Кристенсен комментирует ситуацию так: «Я вижу, что забираются не дети из семей, где действительно присутствуют насилие, наркомания или другие серьезные проблемы. Забирают детей из вполне благополучных семей, временно оказавшихся в непростой жизненной ситуации. Я смотрю с большим недоверием на всю эту систему и считаю, что надо всю её в корне менять, понять, в чем её ошибки и что-то начать делать».

Наблюдая все это со стороны, невольно задаешься вопросом – а принадлежат ли себе люди, проживающие в Датском королевстве? Люди, судьбами которых государственная системы распоряжается так небрежно и так беспощадно. Когда, в соответствии с датским законодательством, каждому человеку, проживающему в Дании, присваивается персональный номер, и он, становясь винтиком государственной машины, не имеет право на частную жизнь.

Специально для «Столетия»

Источник: https://nstarikov.ru/kto-vladeet-tvoimi-detmi-juvenalnye-zametki-iz-gosudarstva-vseobshhego-blagodenstvija-110963