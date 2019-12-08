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Как патриоты России 8 декабря 1991 года поменяли одного плохого царя на трёх хороших

22:53. 8 декабря 2019 76 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Кого-то даже родная история ничему не учит. А ведь не столь давно был у нас очень плохой царь: Горбачёв. Действительно плохой: туповатый, безвольный, жадный, низкий. Но была и страна, всё ещё большая страна. СССР.

Понятное дело, что плохой царь народу не нравился. И стали особо эмоциональные патриоты поддерживать соперника царя, пресловутого ЕБНа – иначе его и назвать-то трудно…

И кто только этого Ельцина ни поддерживал! Все эмоциональные патриоты страны в едином порыве с Госдепом США (Госдеп ведь действительно поддерживал Бориса Николаевича! И кредиты давал, и „ножками Буша” снабжал, и обучение будущих руководителей РФ проводил у себя, и учебники истории издавал, а их президент Клинтон вообще Ельцина другом называл!) ложились под танки, правильно и справедливо кляли Горбачёва, превозносили ЕБНа как спасителя Отечества.

В общем, сделали всё, чтобы герой эмоциональных патриотов смог порулить.

Порулил…
*

Заявление глав государств Республики Беларусь, РСФСР, Украины


Мы, руководители Республики Беларусь, РСФСР, Украины,


- отмечая, что переговоры о подготовке нового Союзного договора зашли в тупик, объективный процесс выхода республик из состава Союза ССР и образования независимых государств стал реальным фактом;

- констатируя, что недальновидная политика центра привела к глубокому экономическому и политическому кризису, к развалу производства, катастрофическому понижению жизненного уровня практически всех слоев общества:

- принимая во внимание возрастание социальной напряженности во многих регионах бывшего Союза ССР что привело к межнациональным конфликтам с многочисленными человеческими жертвами;

- осознавая ответственность перед своими народами и мировым сообществом и назревшую потребность в практическом осуществлении политических и экономических реформ, заявляем об образовании Содружества Независимых Государств, о чем сторонами 8 декабря 1991 года подписано Соглашение.

Содружество независимых государств в составе республики Беларусь, РСФСР, Украины является открытым для присоединения всех государств – членов Союза ССР, а также для иных государств, разделяющих цели и принципы настоящего Соглашения.

Государства – члены Содружества намерены проводить курс на укрепление международного мира и безопасности. Они гаранти- руюь выполнение международных обязательств, вытекающих для них из договоров и соглашений бывшего Союза ССР, обеспечивают единый контроль за ядерным оружием и его нераспространение.

8 декабря 1991 года, г. Минск.

Председатель Верховного Совета Республики Беларусь С. Шушкевич.

Президент РСФСР Б. Ельцин

Президент Украины Л. Кравчук.

«Советская Беларусь», 1991, 10 декабря.

Цитата по: Распад СССР. Документы. Составитель Шубин А.В. — М„ ИВИ РАН, 2006


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Источник.
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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4781202.html

Метки: белоруссия, Горбачёв, госдеп, ельцин, история, патриот, Россия, ссср, Украина

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