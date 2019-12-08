Как патриоты России 8 декабря 1991 года поменяли одного плохого царя на трёх хороших
Понятное дело, что плохой царь народу не нравился. И стали особо эмоциональные патриоты поддерживать соперника царя, пресловутого ЕБНа – иначе его и назвать-то трудно…
И кто только этого Ельцина ни поддерживал! Все эмоциональные патриоты страны в едином порыве с Госдепом США (Госдеп ведь действительно поддерживал Бориса Николаевича! И кредиты давал, и „ножками Буша” снабжал, и обучение будущих руководителей РФ проводил у себя, и учебники истории издавал, а их президент Клинтон вообще Ельцина другом называл!) ложились под танки, правильно и справедливо кляли Горбачёва, превозносили ЕБНа как спасителя Отечества.
В общем, сделали всё, чтобы герой эмоциональных патриотов смог порулить.
Порулил…
Заявление глав государств Республики Беларусь, РСФСР, Украины
Мы, руководители Республики Беларусь, РСФСР, Украины,
- отмечая, что переговоры о подготовке нового Союзного договора зашли в тупик, объективный процесс выхода республик из состава Союза ССР и образования независимых государств стал реальным фактом;
- констатируя, что недальновидная политика центра привела к глубокому экономическому и политическому кризису, к развалу производства, катастрофическому понижению жизненного уровня практически всех слоев общества:
- принимая во внимание возрастание социальной напряженности во многих регионах бывшего Союза ССР что привело к межнациональным конфликтам с многочисленными человеческими жертвами;
- осознавая ответственность перед своими народами и мировым сообществом и назревшую потребность в практическом осуществлении политических и экономических реформ, заявляем об образовании Содружества Независимых Государств, о чем сторонами 8 декабря 1991 года подписано Соглашение.
Содружество независимых государств в составе республики Беларусь, РСФСР, Украины является открытым для присоединения всех государств – членов Союза ССР, а также для иных государств, разделяющих цели и принципы настоящего Соглашения.
Государства – члены Содружества намерены проводить курс на укрепление международного мира и безопасности. Они гаранти- руюь выполнение международных обязательств, вытекающих для них из договоров и соглашений бывшего Союза ССР, обеспечивают единый контроль за ядерным оружием и его нераспространение.
8 декабря 1991 года, г. Минск.
Председатель Верховного Совета Республики Беларусь С. Шушкевич.
Президент РСФСР Б. Ельцин
Президент Украины Л. Кравчук.
«Советская Беларусь», 1991, 10 декабря.
Цитата по: Распад СССР. Документы. Составитель Шубин А.В. — М„ ИВИ РАН, 2006
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https://maxpark.com/community/13/content/1689757