Как не брать на себя чужие проблемы. Продолжение… Алексей Орлов и Михаил Ять
После выхода нашей передачи с названием, “Как не брать на себя чужие проблемы”
https://youtu.be/ghU83Tx7qmA, в редакцию пришли сообщения, в которых нам указали, что тема раскрыта не полностью, поэтому мы решили в этой передаче более просто и понятно объяснить своё видение того, как жить так, чтобы потом не было мучительно больно за неверно прожитые годы…
Алексей Орлов и Михаил Ять
Что в итоге из этого вышло, решать Вам, наши уважаемые слушатели и зрители.
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