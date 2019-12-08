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Как не брать на себя чужие проблемы. Продолжение… Алексей Орлов и Михаил Ять

16:25. 8 декабря 2019 25 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

После выхода нашей передачи с названием, “Как не брать на себя чужие проблемы”
https://youtu.be/ghU83Tx7qmA, в редакцию пришли сообщения, в которых нам указали, что тема раскрыта не полностью, поэтому мы решили в этой передаче более просто и понятно объяснить своё видение того, как жить так, чтобы потом не было мучительно больно за неверно прожитые годы…

Алексей Орлов и Михаил Ять

Что в итоге из этого вышло, решать Вам, наши уважаемые слушатели и зрители.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xOX9tamUEKA

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