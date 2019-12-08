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Главе МИД Украины лучше жевать, чем говорить

19:24. 8 декабря 2019 169 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Была такая реклама жевательной резинки. Мол, иногда лучше жевать чем говорить.
Это хорошо бы знать новому главе МИДа Украины.
Лучше бы уж он жевал…

Источник: Русская Весна

Глупый глава МИД Украины посмел назвать террористами США и страны Европы

Глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал Россию страной-«террористом». Комментируя недавнее заявление президента Франции, который сказал, что «враг НАТО — терроризм, а не Россия или Китай», он заявил, что «террорист — это кто-то, кто использует насилие для достижения политической цели».

«Вы можете сказать, что Россия не делает того же? — заявил Пристайко, выступая на конференции NATO Engages в Лондоне.

— Россия убивает людей в Украине, угрожает биологическим и химическим оружием в Европе. Для чего? Просто для того, чтобы потратить какие-то ресурсы, чтобы уменьшить количество химического оружия? Нет. Они пытаются достичь каких-то политических целей».

По словам украинского министра, «это есть терроризм на высоком государственном уровне».

В студии ток-шоу «60 минут» теме саммита НАТО и кипящих вокруг него страстей посвятили целый эфир. И вот что сказал по поводу заявления украинского министра российский писатель и общественный деятель Николай Стариков:

«Слова министра иностранных дел Украины как раз объясняют, почему его не пускают в общество «взрослых дядей».

Я переведу с английского на русский, что он сказал. То, что он попытался оскорбить Россию, к сожалению, для нас это привычно. Мы на это не будем реагировать. Но что он сказал ещё?

Он сказал, что террористы — это те, кто использует насилие для достижения политических целей. Это значит, что он назвал террористами США, Великобританию, Федеративную Республику Германию и Францию, которые, я напомню, в Югославии путём насилия достигли политических целей и развалили югославское государство.

Дальше путём насилия они достигли политических целей развалив ливийское государство, попытались разрушить сирийское государство, разрушили Ирак. Разве этого не было?

Так вот, когда ваш безграмотный министр такие вещи говорит рядом со «взрослыми дядями» с Запада, они его никогда рядом не посадят. Потому что им краснеть придётся — он же их назвал террористами! Полная профнепригодность, ещё раз продемонстрированная на самом высоком уровне. Вот что такое слова вашего Пристайко! » — рассказал в эфире канала «Россия 1» Николай Стариков.

Как сообщала «Русская Весна», президент Литвы Гитанас Науседа пояснил собравшимся на саммите лидерам стран — членов Альянса,  почему, по его мнению, Россию следует считать угрозой.

На видео с 00:07:59 

Источник: https://nstarikov.ru/glave-mid-ukrainy-luchshe-zhevat-chem-govorit-111156

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