Сводки от ополчения Новороссии 07 декабря 2019
- 16:41 Карта обстрелов. Обстановка на линии соприкосновения за сутки. 7 декабря 2019.
- 16:41 Бесконтрольность и хаос в рядах ВСУ растет – НМ ДНР.
- 14:38 День ВСУ прошёл удачно: уничтоженная техника, оружие и огонь по побратимам за воду в бане — сводка с Донбасса.
- 12:10 ДНР передала Украине тело спецназовца «Альфы» (ФОТО 18+).
- 11:47 «Утро началось не с кофе!»: ВСУ бьют по населённым пунктам ДНР.
- 10:17 Киевским нацистам завезли миномёты для теракта на Донбассе.
Карта обстрелов. Обстановка на линии соприкосновения за сутки. 7 декабря 2019
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Бесконтрольность и хаос в рядах ВСУ растет – НМ ДНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
День ВСУ прошёл удачно: уничтоженная техника, оружие и огонь по побратимам за воду в бане — сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя Управления Народной милиции ДНР Рината Айгистова.
За прошедшие сутки украинские боевики 10 раз открывали огонь по районам населенных пунктов Республики. —
На горловском направлении каратели Шаповалова из 59-й бригады и Кокорева из 92-й бригады из 82-мм минометов, вооружения БМП, различного типа гранатомётов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли районы н. п. Зайцево, Красный Партизан и район посёлка шахты Гагарина г. Горловка.
На донецком направлении боевики Марченко из 28-й бригады и Иванова из 56-й бригады ВФУ вели обстрел посёлка Трудовской и Вольво-Центра г. Донецка из вооружения БМП, различного типа гранатомётов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
На Мариупольском направлении боевики Зубанича из 10-й бригады и Гончарука из 128-й бригады открывали огонь из 120-мм минометов различного типа гранатомётов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по н. п. Набережное, Октябрь и Докучаевск.
Всего по территории Республики украинские боевики выпустили сто восемнадцать различных боеприпасов.
Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.
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Отмечается вооруженное противостояние между военнослужащими в подразделениях ВФУ, выраженное в снижении уровня воинской дисциплины и бесконтрольности со стороны должностных лиц.
Так, вчера в районе н. п. Новобахмутовка , в день празднования «Дня ВСУ», в ходе бытовой ссоры военнослужащие разведывательной роты 92-й бригады открыли огонь по военнослужащим взвода материального обеспечения 2-го батальона 92-й омбр. Конфликт произошел из-за отказа военнослужащих разведывательной роты восстановить запас воды после их помывки в бане.
В целом, празднование «Дня ВСУ» предсказуемо закончилось ростом числа чрезвычайных происшествий. Резонансный случай произошел вчера, в результате открытия огня из противотанковых гранатометов по территории Республики, произошло попадание гранаты в БМП разведроты 28 омбр, и как итог, уничтоженная техника и погибший механик водитель. Также, вчера в ходе употребления спиртных напитков в блиндаже разведывательной роты 10-й огшбр возник пожар, результате которого было уничтожено 4 автомата, два гранатомета и 1 снайперская винтовка.
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Причиной такого низкого уровня морально-психологического состояния личного состава 10-й бригады также стал и тот факт, что это единственная бригада в зоне «ООС», в которой были отменены все праздничные мероприятия, включая концерты и выступления звезд украинского шоу-бизнеса. Также было зафиксировано и наименьшее количество награжденных по сравнению с другими соединениями.
По имеющейся у нас информации, у командования ОТГ «Восток» негативное отношение к бригаде, в связи с тем, что пункт постоянной дислокации бригады находится в Ивано-Франковске и военнослужащие являются выходцами из западных областей Украины.
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Противник продолжает активно применять беспилотную авиацию с целью мониторинга маршрутов передвижения патрулей Миссии ОБСЕ, а также ведения разведки позиций наших подразделений для дальнейшего осуществления вооруженных провокаций.
Очередной сбитый нашими подразделениями ПВО в данном районе украинский беспилотник типа «Мэвик Про» представлен вашему вниманию. Также, в районе участка разведения сторон н. п. Богдановка отмечено нахождение мобильной группы РЭБ, из состава 502-го отдельного батальона, с целью подавления каналов управления БЛА миссии ОБСЕ.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ДНР передала Украине тело спецназовца «Альфы» (ФОТО 18+)
Представители Народной милиции ДНР передали Украине тело подполковника «Альфы» СБУ Дмитрия Каплунова.
Передача состоялась на линии соприкосновения в районе Марьинки в 10:45 субботы, 7 декабря.
«После нашего неоднократного обращения о готовности передать тело погибшего спецназовца СБУ для захоронения по христианским обычаям, украинская сторона наконец-то соизволила сделать официальный запрос на передачу тела.
Нами был организован процесс доставки тела диверсанта спецподразделения «Альфа» СБУ украинской стороне», — говорится в сообщении Армии Республики.
Напомним, 1 декабря 2019 года украинская диверсионно-разведывательная группа в составе нескольких спецназовцев группы «Альфа» подорвалась на минном поле при попытке проникнуть в ДНР.
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«Утро началось не с кофе!»: ВСУ бьют по населённым пунктам ДНР
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и в переговорном процессе сообщает об обстрелах, которые с утра 7 декабря ведут украинские каратели.
— 07:45-08:17 — н. п. Авдеевка — н. п. Крутая Балка, применялись крупнокалиберные пулемёты, стрелковое оружие, также зафиксирована работа снайпера;
— 07:55-08:20 — позиции ВФУ «Муравейник» — н. п. Веселое, применялись крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.
— 09:05 — н. п. Каменка — н. п. Крутая Балка, выпущено 4 мины калибром 120 мм, 2 мины калибром 82 мм, произведено 20 выстрелов из БМП-2, применяются крупнокалиберные пулемёты;
— 09:30 — н. п. Авдеевка — н. п. Крутая Балка, выпущено 6 мин калибром 82 мм, произведено 3 выстрела из СПГ, произведено 20 выстрелов из БМП-2.
«Утро субботы началось не с кофе! Работа снайпера сменилась минометными обстрелами», — грустно прокомментировал происходящее в соседней Республике представитель ЛНР в Минской контактной группе Родион Мирошник.
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Киевским нацистам завезли миномёты для теракта на Донбассе
К оглавлению | Источник: www.youtube.com