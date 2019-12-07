Сводки от ополчения Новороссии 07 декабря 2019

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя Управления Народной милиции ДНР Рината Айгистова.

За прошедшие сутки украинские боевики 10 раз открывали огонь по районам населенных пунктов Республики. —

На горловском направлении каратели Шаповалова из 59-й бригады и Кокорева из 92-й бригады из 82-мм минометов, вооружения БМП, различного типа гранатомётов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли районы н. п. Зайцево, Красный Партизан и район посёлка шахты Гагарина г. Горловка.

На донецком направлении боевики Марченко из 28-й бригады и Иванова из 56-й бригады ВФУ вели обстрел посёлка Трудовской и Вольво-Центра г. Донецка из вооружения БМП, различного типа гранатомётов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Мариупольском направлении боевики Зубанича из 10-й бригады и Гончарука из 128-й бригады открывали огонь из 120-мм минометов различного типа гранатомётов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по н. п. Набережное, Октябрь и Докучаевск.

Всего по территории Республики украинские боевики выпустили сто восемнадцать различных боеприпасов.

Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.

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Отмечается вооруженное противостояние между военнослужащими в подразделениях ВФУ, выраженное в снижении уровня воинской дисциплины и бесконтрольности со стороны должностных лиц.

Так, вчера в районе н. п. Новобахмутовка , в день празднования «Дня ВСУ», в ходе бытовой ссоры военнослужащие разведывательной роты 92-й бригады открыли огонь по военнослужащим взвода материального обеспечения 2-го батальона 92-й омбр. Конфликт произошел из-за отказа военнослужащих разведывательной роты восстановить запас воды после их помывки в бане.

В целом, празднование «Дня ВСУ» предсказуемо закончилось ростом числа чрезвычайных происшествий. Резонансный случай произошел вчера, в результате открытия огня из противотанковых гранатометов по территории Республики, произошло попадание гранаты в БМП разведроты 28 омбр, и как итог, уничтоженная техника и погибший механик водитель. Также, вчера в ходе употребления спиртных напитков в блиндаже разведывательной роты 10-й огшбр возник пожар, результате которого было уничтожено 4 автомата, два гранатомета и 1 снайперская винтовка.

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Причиной такого низкого уровня морально-психологического состояния личного состава 10-й бригады также стал и тот факт, что это единственная бригада в зоне «ООС», в которой были отменены все праздничные мероприятия, включая концерты и выступления звезд украинского шоу-бизнеса. Также было зафиксировано и наименьшее количество награжденных по сравнению с другими соединениями.

По имеющейся у нас информации, у командования ОТГ «Восток» негативное отношение к бригаде, в связи с тем, что пункт постоянной дислокации бригады находится в Ивано-Франковске и военнослужащие являются выходцами из западных областей Украины.

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Противник продолжает активно применять беспилотную авиацию с целью мониторинга маршрутов передвижения патрулей Миссии ОБСЕ, а также ведения разведки позиций наших подразделений для дальнейшего осуществления вооруженных провокаций.

Очередной сбитый нашими подразделениями ПВО в данном районе украинский беспилотник типа «Мэвик Про» представлен вашему вниманию. Также, в районе участка разведения сторон н. п. Богдановка отмечено нахождение мобильной группы РЭБ, из состава 502-го отдельного батальона, с целью подавления каналов управления БЛА миссии ОБСЕ.

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