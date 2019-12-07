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Советские танкисты в Афганистане: вспоминает Магомед Хадулаев

20:39. 7 декабря 2019 69 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=z-IoFZ-bxC8

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