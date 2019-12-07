Снижение зарплат и повышение смертности рабочих в США

Обратная сторона "экономического подъема" Барака Обамы.19 ноября 2019 года Brookings Institution опубликовал отчет: «Знакомьтесь, низкооплачиваемая рабсила», написанный Николь Бейтман и Мартой Росс. Речь идет о годах «экономического выздоровления» (по словам Обамы) после Великой рецессии 2009-11 гг.( Brookings Institution -очень авторитетное для буржуазных политиков обеих партий исследовательское учреждение -пер.)Большая часть потерявших работу во время Великой рецессии имеют среднее или ниже образование.(так можно перевести их образование на российские условия -пер.) или вуз, что показывает, как снижается уровень жизни всех работающих, независимо от образования.В исследовании использовались данные Бюро переписи населения США за 2012-16 года. При этом учитывались работающие на полставки или сезонно. Но не учитывались те, кто получают «крайне низкую» зарплату, а также те, кто работал больше 98 часов в неделю. Так что на самом деле низкооплачиваемых рабочих даже больше.54% низкооплачиваемых рабочих – женщины (в рабочей силе США в целом их 48%). Чернокожие и латиносы составляют больший % низкооплачиваемых рабочих, чем их доля в населении США.57% низкооплачиваемых рабочих работают на полную ставку весь год. 14% из них окончили техникум, 49% -среднюю школу или меньше. 37% учились после школы, но не получили диплома. Около половины из них -главные добытчики в семье, у 40% есть дети.26% низкооплачиваемых рабочих получают продуктовые талоны, пособия и помощь в оплате жилья, что означает, что государство (налогоплательщики) доплачивает работающим то, что не доплачивают капиталисты, то есть субсидирует капиталистов.47% низкооплачиваемых рабочих заняты в таких отраслях: продавцы, повара, уборщики, официанты, работающие по уходу за детьми или пожилыми.Результаты исследования показывают, что положение с оплатой труда в США ухудшается.В противоположность тем, кто утверждает, что образование приводит к хорошей оплате, авторы признают, чтоЭто включает зарплату работающих с образованием выше, чем средняя школа, чья плата значительно снизилась, начиная с 2000 года, по данным Economic Policy Institute.В ноябре 2018 года Журнал Американской Медицинской Ассоциации (JAMA) (очень солидное и авторитетное профессиональное издание -пер.) опубликовал статью с подробным разбором снижения ожидаемой продолжительности жизни в США с 2015 по 2017 годы, неслыханном явлении в наши дни.Профессор университета Virginia Commonwealth доктор Стивен Х. Вульф и студентка Eastern Virginia Medical School Хейди Шумейкер изучили данные по ожидаемой продолжительности жизни с 1959 по 2016 годы и уровень смертности по причинам за 1999-2017 годы. Результаты показывают, что(в России на 2016 – 71.59 года, в Китае – 76.25 лет-пер.)Не случайно 2010 год был началом «реформы» здравоохранения Обамы, которая была направлена на снижение ожидаемой продолжительности жизни рабочих. Для капиталистов СШАВ 2013 году «Центр стратегических и международных исследований» (CSIS) в Вашингтоне опубликовал откровенную статью Энтони Х. Кордсмена, в которойписал Кордесмен, утверждая, чтоЗато богатые никогда не жили так хорошо, как сейчас. Это отражается в росте разрыва ожидаемой продолжительности жизни между богатыми и бедными.Несмотря на самые высокие на душу населения расходы на здравоохранение, США серьезно отстают по уровню ожидаемой продолжительности жизни и смертности. США начали отставать от других богатых капстран в 1980-х гг, и в 1998 оказались ниже среднего среди стран ОЭСР.1980-е гг – это эпоха Рейгана, когда начались снижения зарплаты и закрытие заводов по всем США, наряду с урезанием государственных расходов на образование, здравоохранение и других социальных программ. Демократы продолжили дело Рейгана при Клинтоне и Обаме.Важным моментом была также Великая рецессия 2008 года, когда на выручку банков, виновных в крахе, государство потратило триллионы, а рабочему классу достались урезания расходов. Последующее десятилетие стало временем опиоидной эпидемии.С 1999 по 2017 год смертность от передоза среди населения в цвете лет выросла на потрясающие 386,5%, от 6,7 смертей до 32,5 на 100 000. Рост смертности был выше всего среди самых молодых (25-34) – на 531,4%.С 2010 по 2017 годы смертность в среднем возрасте выросла в целом с 328,5 до 348,3 на 100 000, что означает 33 307 смертей, которых бы не было, если бы смертность не росла.Смертность выросла для всех расовых и этнических групп, и самое большое число излишних смертей было среди белых (их больше всего в % к населению-пер.).Вульф и Шумейкер обнаружили, что крупнейший относительный рост в смертности среднего возраста сосредоточен в Новой Англии и долине Огайо – регионах, которые особенно пострадали от деиндустриализации и опиоидного кризиса.«Мы хорошо знаем, что происходит в этих штатах», – сказал доктор Вулф в интервью НЙТ. «Начало этой тенденции совпало с экономическими изменениями – потеря рабочих мест а промышленности, закрытие сталелитейных и автомобильных заводов».В погоне за прибылью рабочих доводят до смерти. «Амазонофикация» рабочих и рост экономики «по вызову» за последнее десятилетие резко повысили уровень эксплуатации рабочего класса. Рабочим приходится принимать сильные обезболивающие -опиоиды – из-за травм на рабочем месте и болезней от переработки.Как писал Энгельс в 1845 году: «если общество лишает тысячи своих членов необходимых условий жизни, ставит их в условия, в которых они жить не могут; если оно сильной рукой закона удерживает их в этих условиях, пока не наступит смерть, как неизбежное следствие; если оно знает, великолепно знает, что тысячи должны пасть жертвой таких условий, и всё же этих условий не устраняет, — это тоже убийство, в такой же мере как убийство, совершённое отдельным лицом…» (ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧЕГО КЛАССА В АНГЛИИ. ВЫВОДЫ).Сокращенный перевод с английскогоЦинк:

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5479228.html