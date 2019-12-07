Снижение зарплат и повышение смертности рабочих в США
00:15. 7 декабря 2019 114 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Обратная сторона "экономического подъема" Барака Обамы.
Снижение зарплат и повышение смертности рабочих в США
19 ноября 2019 года Brookings Institution опубликовал отчет: «Знакомьтесь, низкооплачиваемая рабсила», написанный Николь Бейтман и Мартой Росс. Речь идет о годах «экономического выздоровления» (по словам Обамы) после Великой рецессии 2009-11 гг.( Brookings Institution -очень авторитетное для буржуазных политиков обеих партий исследовательское учреждение -пер.) Низкооплачиваемыми исследование называет рабочих, получающих меньше 16 долларов в час в США. Таких в возрасте 18-64 года – 44%.
Большая часть потерявших работу во время Великой рецессии имеют среднее или ниже образование. Три четверти рабочих мест «созданных» при Обаме – по большей части на полставки или по контракту получили окончившие техникум (так можно перевести их образование на российские условия -пер.) или вуз, что показывает, как снижается уровень жизни всех работающих, независимо от образования.
В отчете показано, что в крупнейших городах больше всего низкооплачиваемых рабочих – 3,5 миллиона в НЙ с окрестностями, 2,7 миллионов -в Лос-Анжелесе, 1,6 миллиона в Чикаго и по 1,2 -в Далласе, Майями и Хьюстоне. Но в менее населенных районах низкооплачиваемых рабочих больше в процентном отношении – особенно на юге и западе США, и больше всего – у южной границы и побережий.
В исследовании использовались данные Бюро переписи населения США за 2012-16 года. При этом учитывались работающие на полставки или сезонно. Но не учитывались те, кто получают «крайне низкую» зарплату, а также те, кто работал больше 98 часов в неделю. Так что на самом деле низкооплачиваемых рабочих даже больше.
54% низкооплачиваемых рабочих – женщины (в рабочей силе США в целом их 48%). Чернокожие и латиносы составляют больший % низкооплачиваемых рабочих, чем их доля в населении США.
57% низкооплачиваемых рабочих работают на полную ставку весь год. 14% из них окончили техникум, 49% -среднюю школу или меньше. 37% учились после школы, но не получили диплома. Около половины из них -главные добытчики в семье, у 40% есть дети.
26% низкооплачиваемых рабочих получают продуктовые талоны, пособия и помощь в оплате жилья, что означает, что государство (налогоплательщики) доплачивает работающим то, что не доплачивают капиталисты, то есть субсидирует капиталистов.
47% низкооплачиваемых рабочих заняты в таких отраслях: продавцы, повара, уборщики, официанты, работающие по уходу за детьми или пожилыми.
Многие из тех, что работают на полставки хотят работать на полную ставку, но не могут найти такой работы. Среди низкооплачиваемых рабочих много таких, что потеряли работу в промышленности после закрытия заводов и вынужден работать за низкую плату. От трети до половины низкооплачиваемых рабочих не смогут найти более высокооплачиваемой работы никогда.
Результаты исследования показывают, что положение с оплатой труда в США ухудшается.
В противоположность тем, кто утверждает, что образование приводит к хорошей оплате, авторы признают, что «образование не равно созданию рабочих мест. Диплом или курсы не помогут получить лучшую работу, если таких рабочих мест слишком мало».
Учитывая инфляцию, реальная зарплата в США у рабочих ниже, чем до рецессии. Хотя производительность труда выросла, общие доходы семей рабочих снижаются, начиная с 1979 года, а прибыли корпораций растут как на дрожжах.
Это включает зарплату работающих с образованием выше, чем средняя школа, чья плата значительно снизилась, начиная с 2000 года, по данным Economic Policy Institute.
В ноябре 2018 года Журнал Американской Медицинской Ассоциации (JAMA) (очень солидное и авторитетное профессиональное издание -пер.) опубликовал статью с подробным разбором снижения ожидаемой продолжительности жизни в США с 2015 по 2017 годы, неслыханном явлении в наши дни.
Профессор университета Virginia Commonwealth доктор Стивен Х. Вульф и студентка Eastern Virginia Medical School Хейди Шумейкер изучили данные по ожидаемой продолжительности жизни с 1959 по 2016 годы и уровень смертности по причинам за 1999-2017 годы. Результаты показывают, что снижение ожидаемой продолжительности жизни не статистическая аномалия, а результат долговременной политики.
Закрытие тысяч заводов и шахт, снижение зарплат, пенсий и медицинских страховок с целью удовлетворить требования инвесторов Уолл-стрит буквально убили сотни тысяч рабочих в США.
Ожидаемая продолжительность жизни росла с 1959 года и прекратила расти в 2010 до 2014 оставалась на том же уровне – 78,9 года. К 2017 ожидаемая продолжительность жизни снизилась до 78,6 лет (в России на 2016 – 71.59 года, в Китае – 76.25 лет-пер.)
Не случайно 2010 год был началом «реформы» здравоохранения Обамы, которая была направлена на снижение ожидаемой продолжительности жизни рабочих. Для капиталистов США чем дольше живут пенсионеры, которые больше не приносят прибыли, но требуют медицинского обслуживания, субсидируемого государством, тем больше денег «пропадает» для капиталистов и военной машины.
В 2013 году «Центр стратегических и международных исследований» (CSIS) в Вашингтоне опубликовал откровенную статью Энтони Х. Кордсмена, в которой рост , ожидаемой продолжительности жизни рядовых американцев представлен как колоссальная проблема для империализма США. «США не угрожает никакая иностранная сила настолько серьезная, как провал при необходимости справиться с …ростом стоимости федеральных расходов на пособия населению», писал Кордесмен, утверждая, что кризис госдолга произошел «почти исключительно от повышения стоимости федеральных расходов на программы здравоохранения, пенсии и процентов оп долгу».
Зато богатые никогда не жили так хорошо, как сейчас. Это отражается в росте разрыва ожидаемой продолжительности жизни между богатыми и бедными. Самые богатые (1%) мужчины живут на 14 лет дольше, чем самые бедные (1%), а женщины – на 10 лет дольше.
Несмотря на самые высокие на душу населения расходы на здравоохранение, США серьезно отстают по уровню ожидаемой продолжительности жизни и смертности. США начали отставать от других богатых капстран в 1980-х гг, и в 1998 оказались ниже среднего среди стран ОЭСР.
1980-е гг – это эпоха Рейгана, когда начались снижения зарплаты и закрытие заводов по всем США, наряду с урезанием государственных расходов на образование, здравоохранение и других социальных программ. Демократы продолжили дело Рейгана при Клинтоне и Обаме.
Важным моментом была также Великая рецессия 2008 года, когда на выручку банков, виновных в крахе, государство потратило триллионы, а рабочему классу достались урезания расходов. Последующее десятилетие стало временем опиоидной эпидемии.
В статье JAMA снижение ожидаемой продолжительности жизни объясняется почти тремя десятилетиями роста смертности среди населения среднего возраста – работоспособных (25-64 года). В основном это результат резкого роста передоза наркотиков, алкоголизма, самоубийств и ряда болезней внутренних органов.
С 1999 по 2017 год смертность от передоза среди населения в цвете лет выросла на потрясающие 386,5%, от 6,7 смертей до 32,5 на 100 000. Рост смертности был выше всего среди самых молодых (25-34) – на 531,4%.
С 2010 по 2017 годы смертность в среднем возрасте выросла в целом с 328,5 до 348,3 на 100 000, что означает 33 307 смертей, которых бы не было, если бы смертность не росла.
Смертность выросла для всех расовых и этнических групп, и самое большое число излишних смертей было среди белых (их больше всего в % к населению-пер.).
Вульф и Шумейкер обнаружили, что крупнейший относительный рост в смертности среднего возраста сосредоточен в Новой Англии и долине Огайо – регионах, которые особенно пострадали от деиндустриализации и опиоидного кризиса. Около трети избыточных смертей с 2010 года произошли всего в 4 штатах – Огайо, Пенсильвания, Индиана и Кентукки. 8 из 10 штатов с наивысшей избыточной смертностью находятся на Среднем Западе и в Аппалачах.
«Мы хорошо знаем, что происходит в этих штатах», – сказал доктор Вулф в интервью НЙТ. «Начало этой тенденции совпало с экономическими изменениями – потеря рабочих мест а промышленности, закрытие сталелитейных и автомобильных заводов».
В погоне за прибылью рабочих доводят до смерти. «Амазонофикация» рабочих и рост экономики «по вызову» за последнее десятилетие резко повысили уровень эксплуатации рабочего класса. Рабочим приходится принимать сильные обезболивающие -опиоиды – из-за травм на рабочем месте и болезней от переработки.
Как писал Энгельс в 1845 году: «если общество лишает тысячи своих членов необходимых условий жизни, ставит их в условия, в которых они жить не могут; если оно сильной рукой закона удерживает их в этих условиях, пока не наступит смерть, как неизбежное следствие; если оно знает, великолепно знает, что тысячи должны пасть жертвой таких условий, и всё же этих условий не устраняет, — это тоже убийство, в такой же мере как убийство, совершённое отдельным лицом…» (ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧЕГО КЛАССА В АНГЛИИ. ВЫВОДЫ).
Сокращенный перевод с английского
Цинк:
https://www.wsws.org/en/articles/2019/11/29/loww-n29.html
https://www.wsws.org/en/articles/2019/11/28/pers-n28.html
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5479228.html