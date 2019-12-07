Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 07 декабря 2019

Специалисты с Южного Кавказа проводят гуманитарные разминирования на территории Сирийской Арабской Республики при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС), который координирует деятельность армянских военных с учётом сложившейся обстановки и нужд местного населения.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.

Все мероприятия проходят в сопровождении подразделений российской военной полиции, на которой лежит роль гаранта безопасности.

Военные специалисты Центра гуманитарного разминирования и экспертизы Армении ведут активную работу на территории Сирийской Арабской Республики. С начала декабря армянские саперы тщательно проверяют каждый квадратный метр в населенном пункте Зра провинции Алеппо, для обнаружения взрывоопасных предметов и очистки местности.

Найденные противопехотные и противотанковые мины, боеприпасы, самодельные взрывные устройства вывозятся на безопасное расстояние и уничтожаются. Мирные жители с нетерпением ждут завершения работ по разминированию, чтобы вновь получить возможность безопасно использовать свои сельскохозяйственные угодья и не бояться за своих детей, которые сейчас почти все время проводили дома.

По мнению премьер-министра Армении Николы Пашиняна, данную гуманитарную миссию Армении в арабской республике можно считать исторической, потому что она стала данью уважения народу Сирии, который в 1915 году спас переживших геноцид армян в Османской Турции и предоставил им убежище.

Напомним, в феврале 2019 года группа армянских специалистов отправилась в Сирию в рамках гуманитарной миссии, в состав которой входят специалисты по разминированию, медицинский персонал и бригады, обеспечивающие их работу.

Проведение подобных гуманитарных мероприятий с привлечением специалистов из других стран помогает укрепить взаимоотношения между народами, а это в реалиях настоящего времени позитивно отражается на ситуации в Сирии.

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