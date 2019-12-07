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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 07 декабря 2019

12:20. 7 декабря 2019 226 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

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Подмога с Кавказа: они пришли помочь русским и отдать дань сирийцам (ФОТО)

Подмога с Кавказа: они пришли помочь русским и отдать дань сирийцам (ФОТО) | Русская весна

Специалисты с Южного Кавказа проводят гуманитарные разминирования на территории Сирийской Арабской Республики при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС), который координирует деятельность армянских военных с учётом сложившейся обстановки и нужд местного населения. 

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.

Все мероприятия проходят в сопровождении подразделений российской военной полиции, на которой лежит роль гаранта безопасности.

Военные специалисты Центра гуманитарного разминирования и экспертизы Армении ведут активную работу на территории Сирийской Арабской Республики. С начала декабря армянские саперы тщательно проверяют каждый квадратный метр в населенном пункте Зра провинции Алеппо, для обнаружения взрывоопасных предметов и очистки местности.

Найденные противопехотные и противотанковые мины, боеприпасы, самодельные взрывные устройства вывозятся на безопасное расстояние и уничтожаются. Мирные жители с нетерпением ждут завершения работ по разминированию, чтобы вновь получить возможность безопасно использовать свои сельскохозяйственные угодья и не бояться за своих детей, которые сейчас почти все время проводили дома. 

По мнению премьер-министра Армении Николы Пашиняна, данную гуманитарную миссию Армении в арабской республике можно считать исторической, потому что она стала данью уважения народу Сирии, который в 1915 году спас переживших геноцид армян в Османской Турции и предоставил им убежище.

Напомним, в феврале 2019 года группа армянских специалистов отправилась в Сирию в рамках гуманитарной миссии, в состав которой входят специалисты по разминированию, медицинский персонал и бригады, обеспечивающие их работу.

Проведение подобных гуманитарных мероприятий с привлечением специалистов из других стран помогает укрепить взаимоотношения между народами, а это в реалиях настоящего времени позитивно отражается на ситуации в Сирии.

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Подмога с Кавказа: они пришли помочь русским и отдать дань сирийцам (ФОТО) | Русская весна
Подмога с Кавказа: они пришли помочь русским и отдать дань сирийцам (ФОТО) | Русская весна
Подмога с Кавказа: они пришли помочь русским и отдать дань сирийцам (ФОТО) | Русская весна
Подмога с Кавказа: они пришли помочь русским и отдать дань сирийцам (ФОТО) | Русская весна
Подмога с Кавказа: они пришли помочь русским и отдать дань сирийцам (ФОТО) | Русская весна
Подмога с Кавказа: они пришли помочь русским и отдать дань сирийцам (ФОТО) | Русская весна
Подмога с Кавказа: они пришли помочь русским и отдать дань сирийцам (ФОТО) | Русская весна
Подмога с Кавказа: они пришли помочь русским и отдать дань сирийцам (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Древняя крепость на юге Сирии: Армия России на землях Римской и Византийской империй (ФОТО)

Древняя крепость на юге Сирии: Армия России на землях Римской и Византийской империй (ФОТО) | Русская весна

Российские военнослужащие продолжают посещать самые отдалённые уголки Сирии, оказывая помощь нуждающемуся мирному населению.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.

На этот раз офицеры ЦПВС посетили провинцию Дераа (Деръа).

Дераа по-арабски означает «крепость» — это очень древний город и одноименная провинция на юго-западе САР, вблизи границы с Иорданией.

Дераа является одним из древнейших городов Сирии. После завоевания Селевкидского царства он принадлежал Римской империи, затем «по наследству» перешёл к Византийской.

Здесь же расположена Босра — исторический город на юге Сирии, а также важная археологическая достопримечательность мирового значения, которая внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Впервые поселение упоминается в документах времен древнегипетских фараонов Тутмоса III и Аменхотепа IV (XIV век до н. э.). Босра была первым набатейским городом во втором веке до н. э. Набатейское царство в 106 году было завоевано консулом Римской империи авлом Корнелием Пальмой, легатом пропретором Сирии.

Эти легендарные земли много лет были под оккупацией боевиков и были освобождены благодаря активному участию ВКС России и наших военных советников более года назад. Теперь здесь воцарился мир, но люди все ещё нуждаются в помощи.

4 декабря в населенном пункте Эль-Музейриб провинции Деръа российский Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии провел гуманитарную акцию для местных жителей.

Нуждающимся жителям были выданы продовольственные наборы с мукой, сахаром, рисом, сгущенным молоком и чаем.

По окончании гуманитарной акции жители населенного пункта написали отзывы в книгу благодарности России за оказанную помощь в трудное для них время.

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Древняя крепость на юге Сирии: Армия России на землях Римской и Византийской империй (ФОТО) | Русская весна
Древняя крепость на юге Сирии: Армия России на землях Римской и Византийской империй (ФОТО) | Русская весна
Древняя крепость на юге Сирии: Армия России на землях Римской и Византийской империй (ФОТО) | Русская весна
Древняя крепость на юге Сирии: Армия России на землях Римской и Византийской империй (ФОТО) | Русская весна
Древняя крепость на юге Сирии: Армия России на землях Римской и Византийской империй (ФОТО) | Русская весна
Древняя крепость на юге Сирии: Армия России на землях Римской и Византийской империй (ФОТО) | Русская весна
Древняя крепость на юге Сирии: Армия России на землях Римской и Византийской империй (ФОТО) | Русская весна
Древняя крепость на юге Сирии: Армия России на землях Римской и Византийской империй (ФОТО) | Русская весна
Древняя крепость на юге Сирии: Армия России на землях Римской и Византийской империй (ФОТО) | Русская весна
Древняя крепость на юге Сирии: Армия России на землях Римской и Византийской империй (ФОТО) | Русская весна
Древняя крепость на юге Сирии: Армия России на землях Римской и Византийской империй (ФОТО) | Русская весна
Древняя крепость на юге Сирии: Армия России на землях Римской и Византийской империй (ФОТО) | Русская весна
Древняя крепость на юге Сирии: Армия России на землях Римской и Византийской империй (ФОТО) | Русская весна
Древняя крепость на юге Сирии: Армия России на землях Римской и Византийской империй (ФОТО) | Русская весна
Древняя крепость на юге Сирии: Армия России на землях Римской и Византийской империй (ФОТО) | Русская весна
Древняя крепость на юге Сирии: Армия России на землях Римской и Византийской империй (ФОТО) | Русская весна
Древняя крепость на юге Сирии: Армия России на землях Римской и Византийской империй (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция

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