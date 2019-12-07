Русофобский митинг в Минске

Касательно русофобского митинга в Минске и вопросов по этому поводу.Со стороны США это вполне рутинный смотрт немногочисленной агентуры (400-500 калек), которой Батька пока что разгуляться не дает.И как представляется, пока Лукашенко в Белоруссии у руля, у этой публики особой перспектив нет. КГБ Белоруссии ее в целом держит под контролем.Главная проблема Белоруссии, это то, что будет после Батьки, когда он так или иначе уйдет. За могучей спиной Лукашенко зияющая пустота.Отсюда и некоторая торопливость Кремля в вопросах переговоров об интеграции, так как кто знает, что там будет после Лукашенко, а с Батькой так или иначе торг идет.Разумеется, этот торг сопровождается пиротехническими спецэффектами в СМИ, но сам факт его продолжения говорит куда как лучше, ругани в СМИ. Если бы там был полный тупик, переговоры бы уже давно закончились. А так через раз "то интегрируемся", то "не интегрируемся". Все это представляется процессом набивания цены.PS. Интересно, а когда использование на митингах флагов США, ЕС и Украины будет подвергаться уголовному преследованию? Это был риторический вопрос.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5481463.html