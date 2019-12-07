Русофобский митинг в Минске
22:44. 7 декабря 2019 119 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Касательно русофобского митинга в Минске и вопросов по этому поводу.
Со стороны США это вполне рутинный смотрт немногочисленной агентуры (400-500 калек), которой Батька пока что разгуляться не дает.
И как представляется, пока Лукашенко в Белоруссии у руля, у этой публики особой перспектив нет. КГБ Белоруссии ее в целом держит под контролем.
Главная проблема Белоруссии, это то, что будет после Батьки, когда он так или иначе уйдет. За могучей спиной Лукашенко зияющая пустота.
Отсюда и некоторая торопливость Кремля в вопросах переговоров об интеграции, так как кто знает, что там будет после Лукашенко, а с Батькой так или иначе торг идет.
Разумеется, этот торг сопровождается пиротехническими спецэффектами в СМИ, но сам факт его продолжения говорит куда как лучше, ругани в СМИ. Если бы там был полный тупик, переговоры бы уже давно закончились. А так через раз "то интегрируемся", то "не интегрируемся". Все это представляется процессом набивания цены.
PS. Интересно, а когда использование на митингах флагов США, ЕС и Украины будет подвергаться уголовному преследованию? Это был риторический вопрос.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5481463.html
,,,Привет`ствую Вас,,,
Ну зачем Так НЕПРАВДИВО и НЕОБОСНОВАННО – (400-500 калек)?…
Ведь ТАК отобраать ТО(в Минске)”мероприятие” – НЕ верно!
* НАВЕРНОЕ там НЕ хотят Т.Н.”интеграции” НЕ с Великой Россиею,
а С…С…НЫНЕшним,ТАМошним ПОЛИТИЧЕСКИМ БЕСпределом,
который ХОЗЯЙНИЧАЕТ по ВСЕЙ России ПОД…”чутким-ЦУ–”ед-ро”ССни…
* Люди в Белоруссии НЕ хотят,чтобы и у них в стране НЕ стало ТАК,
как НЫНЕ ЕСТЬ в России – БЕСпредел и РАЗГУЛ Полит-ШАБАШа…
->>> не ПОТОМУ-Li и РВУТ-и-ЖГУТ портреты господина Путина…?!!!…
[в Белоруссии НЕ против России,а Против ПОЛИТИКИ РФ в РБ...]
““““““““““““““““““““““““““““““
—> Дружбе с Россиею – ДА!но АНШЛЮСУ(со стороны РФ)- НЕТ!
Так-что В ТАКОМ отношении к России – НЕТ никакой “русофобии”!
* В РБ Понимают,что БЕЗ сотрудничества с РФ – РБ не выжить…
НИКАКАЯ “помощь” от ИНЫХ(“друзей”…)- НЕ заменит Дружбу с Россиею!
* Да,МОЖНО ПРЕДПАЛОЖИТЬ,что МАРГИНАЛЫ в РБ – “пляшут” под ЦУ “друзей”…
Но это НЕ значит,что ОСНОВНЫЕ массы Народа в РБ – с ними согласны!
““““““““`
Да,в статье Правильно написано,что КГБ Белоруссии – Держит Контроль в РБ,
и ЭТО Правда – ведь БЕЗ “Этого” – РБ ещё ВЧЕРА-бы стала УКРАiнаю №-2…
* Поэтому СПЕЦ-службы Белоруссии,при ВСЕХ их “косяках”…Реально
Заслуживают Уважения,как и ЛЮБЫЕ СПЕЦ-структуры в ЛЮБОЙ ДРУГОЙ стране,
которые Держат СИТУАЦИЮ(у себя…)под Контролем…Молодцы !!!
["Лукашенки" ЭТО Вам НЕ Вся страна...Он - уйдёт,КГБ - останется...?...?]
[Но Нужно,чтобы После его ухода - Остался Мир и Стабильность в РБ!]
-> ПВВ Хочет “интегрировать” РБ ? – Пусть Наведёт Порядок у себя в РФ…!
-> ВСЯ Русь НЕНАВИДИТ НЫНЕшнюю Путин,скую “власть” = “ед-ро”ССню!
И эта НЕНАВИСТЬ и ОТТОРЖЕНИЕ(этой “власти-МАСТИ”)- Обоснованное!!!
…Vova – Наведи У СЕБЯ СНАЧАЛА Порядок,а потом ЛЕЗЬ к\в Белоруссию…
- – - – -
Ничего ни к кому личного,так – мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
* Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения…Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
г.Эдмонтон. Канада. 08-12-19.