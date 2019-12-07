«Отморозки» на экспорт. Что украинские радикалы делают в Гонконге?

Украинские радикалы, свободные в настоящее время от дел в Незалежной, решили принять участие в дестабилизации обстановки в еще одной стране мира. Речь идет о Китае, вернее, о специальном административном районе Сянган, более известном как Гонконг.

Почему неспокойно в Гонконге и кто поддерживает погромщиков?

С марта 2019 года специальный административный район Китая сотрясают протесты, которые изначально были вызваны законопроектом об экстрадиции, предложенным правительством Гонконга. Он предполагал возможность выдачи лиц, находящихся в розыске на территориях, с которыми Гонконг не имеет соглашений об экстрадиции, в том числе материковому Китаю и Тайваню. В результате длительного уличного противостояния манифестантам удалось добиться отзыва законопроекта. Однако сейчас их цели простираются гораздо дальше. Фактически речь идет о попытке изменения законов, существующих в регионе, который, пусть и на особых правах, но является частью Китая.

Лидеров протестов охотно принимают в Соединенных Штатах, где заявляют о полной их поддержке. 20 ноября 2019 года Палата представителей американского Конгресса одобрила законопроект о демократии и правах человека в Гонконге. Согласно документу, администрация США должна регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге. Также предусмотрено введение санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом регионе. Позднее закон подписал американский лидер Дональд Трамп.

МИД Китая выразил протест по поводу принятия закона. Пекин пригрозил Вашингтону ответными мерами.

«Там появились украинские элементы. Вроде бы они ездят, чтобы передавать свой опыт гонконгцам»

В октябре 2019 года посол КНР в России Чжан Ханьхуэй в ходе пресс-конференции заявил, что в протестах в Гонконге прослеживается «украинский след»: «Ситуация там еще не затихла, во многом она ещё и осложняется. Осложняется тем, что все больше международных сил грубо вмешивается в дела Гонконга. По достоверной информации, там появились украинские элементы. Вроде бы они ездят, чтобы передавать свой опыт гонконгцам. А те говорят: „Мы хотим так жить, как украинцы«. Видите, как смешно?<…> Вот эта их цель — „жить на уровне Украины« — вполне достижима. Гонконг больше века, до конца 1998 года, был (британской) колонией. Тогда о правах человека почему-то никто не говорил. А сейчас — налеты на полицейских, порча объектов инфраструктуры… Это бандиты! »

Эти слова дипломата у многих вызвали недоверие, некоторые сочли их пропагандой. Но сейчас доказательства появились. Более того, украинские радикалы даже и не пытаются скрывать своего участия в беспорядках в Сянгане.

«Ситуация в Гонконге оказалась по-настоящему феерической, — пишет украинский журналист Андрей Манчук. — Как оказалось, там собрался весь цвет украинских ультраправых: Филимонов, Стерненко, Маляр и их соратники. Убийцы, погромщики, открытые расисты, участники нападений на левых активистов, феминисток, ромов (цыган — прим. Ред.) и африканцев, сотрудники СБУ и МВД, настоящие фашистские гангстеры. Конечно, такой десант просто не может быть ни о чем не говорящей случайностью. И вся эта публика приехала на марш под названием «Спасибо, Трамп!«, когда несколько тысяч гонконгских буржуа прошли по улицам с американскими флагами, благодаря Вашингтон за политическую поддержку. Акция проходила под лозунгами „Санкции сейчас!«, „США, дайте Гонконгу оружие!«»

Вся неонацистская рать

Сами радикалы выкладывают фото из Гонконга в соцсетях. Среди них — один из бывших лидеров партии «Национальный корпус» Сергей Филимонов по кличке Сын Перуна, боевик Игорь Маляр, принимавший участие в карательной операции в Донбассе, а также бывший глава одесского отделения организации «Правый сектор» (запрещенная на территории РФ организация) Сергей Стерненко.

Существующая на Украине организация Free Hong Kong Center («Центр свободного Гонконга») попыталась на своей странице в соцсети обелить новоявленных «борцов за свободу Гонконга», написав: «Эти люди действительно активисты Революции достоинства, а также ветераны в войны с Россией. Почти 6 лет назад, во время первого периода войны, они были связаны с „Азовом«, тем не менее с 2015 года являются простыми активистами и в настоящее время борются против жестокости полиции в Украине».

Правда, в эти объяснения поверили даже далеко не все участники акций в Гонконге. Во-первых, взгляды украинцев выдавали характерные националистические татуировки. Во-вторых, их неплохо знают на Западе. Даже представители Bellingcat характеризуют Маляра как видную фигуру среди украинских ультраправых, участника нападений на почве расовой ненависти. Филимонов (Сын Перуна), ранее судимый за хулиганство, в настоящее время проходит обвиняемым по делу о нападении на силовиков рядом с офисом компании «Киевгорстрой» в 2016 году.

Канадский журналист Майкл Колборн отметил, что Маляр на фото из Гонконга запечатлен с картой работника прессы. «Он не журналист. Он неонацистский хулиган с многочисленными татуировками со свастикой и историей насилия, в том числе нападением на темнокожих фанатов футбола в 2015 году в Киеве», — написал канадец в Twitter.

Убийца под «крышей» СБУ

Но наиболее интересная ситуация складывается со Стерненко. «А я тем временем в Гонконге. Помогаю свободным людям бороться за свои права и передаю вам всем привет», — пишет он в соцсети, предваряя свой материал для видеоблога.

Сергей Стерненко, возглавлявший в 2014—2017 годах одесское областное отделение группировки «Правый сектор», прославился как человек, организовавший в Одессе срывы концертов российских артистов, а также украинских исполнителей, заподозренных в «нелояльности». Среди тех, чьи выступления были сорваны Стерненко и его единомышленниками, — Баста, Светлана Лобода, Нонна Гришаева и многие другие.

Радикал фигурировал в деле о похищении человека в 2015 году, обвинялся в организации массовых беспорядков в 2017 году. Стерненко все сходило с рук, за него охотно вступались влиятельные политики и депутаты Верховной рады.

В мае 2018 года Сергей Стерненко убил человека. Радикал пытался утверждать, что убийство он совершил, обороняясь от злоумышленников, однако расследование показало: Стерненко сознательно нанес четыре ножевых ранения бывшему военнослужащему 25-й аэромобильной бригады ВСУ Ивану Кузнецову, от которых тот скончался. Друг Кузнецова, получивший два ножевых ранения, сумел спастись. Следователям удалось установить, что Стерненко уже после убийства умышленно своим же ножом порезал себе руку, дабы доказать версию о необходимой самообороне.

При Петре Порошенко дело об убийстве практически не расследовалось. Украинские источники утверждали, что все дело в связях Стерненко с СБУ. После прихода к власти Владимира Зеленского была надежда на то, что радикал ответит за совершенные преступления. Но дальше начались удивительные вещи. Новый генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка лично встретился со Стерненко и затем объявил, что расследование дела передается… СБУ. Генпрокурор доказывал, что речь идет не о чистом криминале, а о «серии нападений на активистов в Одессе». Таким образом, Рябошапка фактически дал понять, что видит в Стерненко не убийцу, а человека, вынужденного обороняться.

Долго ли Пекин будет это терпеть?

Сомнений в том, что в недрах структуры, с которой Стерненко сотрудничал, дело будет похоронено, не было ни у кого.

И вот, пожалуйста: человек, находящийся под подозрением в совершении убийства одного человека и нанесении тяжких телесных повреждений другому, участвует в протестах в Гонконге.

Более того, Сергей Стерненко сообщил, что стал студентом Института международных отношений КНУ им Шевченко, поступив в магистратуру по международному праву, направление специализации — «международная защита прав человека». Видимо, под «международной защитой» радикал понимает массовые беспорядки, пытки, похищения людей и убийства.

Беспардонность, с которой украинские радикалы приезжают в Гонконг, вызывает серьезные вопросы у Китая. А это, в свою очередь, может серьезно осложнить отношения Киева и Пекина.

Китайские власти исповедуют прагматический подход. Но когда страна, претендующая на укрепление экономических связей, поставляет не товары, а кровавых «отморозков», то тут уже не до прагматики.

На обложке: Пикет активистов «Центра свободного Гонконга» у китайского посольства в Киеве. © /www.globallookpress.com

Источник: https://nstarikov.ru/otmorozki-na-jeksport-chto-ukrainskie-radikaly-delajut-v-gonkonge-111078