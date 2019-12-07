Открытым текстом 06.12.2019

На нормандский саммит впервые приедет президент Украины

Встреча нормандской четвёрки приближается. На ней впервые окажется президент Украины.

Открытым текстом напоминаю: президентские выборы 2014 года назначены без законных оснований, а потому их результат юридически ничтожен. Но законный президент Зеленский продолжает курс главаря террористов Порошенко. Да ещё пытается показать, что и на столь преступном пути он круче.

30 ноября Зеленский дал интервью четырём западноевропейским СМИ. Там он сказал о жителях не оккупированных Киевом территорий народных республик Донбасса — цитата: “Те, кто за Россию, могут уехать, Россия в настоящее время раздаёт нелегальные российские паспорта. Каждый человек имеет право выбирать, где он хочет жить”.

Открытым текстом удивляюсь, что нелегального нашёл в паспортах Российской Федерации глава государства, участвующего в международных соглашениях, где помимо прочего сказано: никто не может быть лишён гражданства или права изменить гражданство. Но важнее другое. По ходу интервью Зеленский помянул опрос, опубликованный на Украине месяц назад. Там сказано, что две трети граждан Донбасса желают воссоединения с РФ.

Выходит, президент предлагает тем, кого сам считает своими согражданами, покидать страну. Открытым текстом напомню: три десятилетия назад в Молдавии стали кричать “чемодан — вокзал — Россия” и докричались до вооружённых налётов на Приднестровье, чем и вычеркнули его из Молдавии.

Поднятый майданщиками в кресло председателя Верховного совета, да ещё и исполнителя президентских обязанностей кровавый пастор Турчинов добился для Донбасса того же. А назначенный Зеленским министр иностранных дел Пристайко на саммите НАТО сказал открытым текстом: русские должны уехать.

Отвечу ему таким же открытым текстом: вы два десятилетия подряд так же предлагали русским уехать из Крыма и в итоге добились своего — они уехали домой, на родину, вместе с малой родиной — полуостровом. Теперь претензия повторяется.

Напомню, русских на Украине громадное большинство. Выходит, Киеву не нужен ни народ, ни государство. Ну ведь так же получается!

НАТО не нашла внешних врагов

4 апреля 1949 года двенадцать стран, включая Соединённые Государства Америки и Канаду, заключили Североатлантический договор о совместной обороне.

Сейчас в организацию, созданную тогда и известную под английской аббревиатурой НАТО, входят уже двадцать девять государств — из них почти половина ранее участвовала в Варшавском оборонительном договоре, подписанном 14 мая 1955-го — после того как в НАТО не впустили СССР, зато втянули запад Германии.

На высшем уровне юбилей отметили с запозданием на восемь месяцев.

3 и 4 декабря в Лондоне собрались первые лица стран НАТО. На официальные выступления отвели два часа: по четыре минуты на человека. В совместной декларации среди вызовов, брошенных организации, впервые назван Китай. И как обычно, Русский мир.

Открытым текстом напоминаю: Российская Федерация просилась в НАТО еще при Ельцине. И нас тогда вновь, как в 1954 году, не приняли. Потому что сама организация создана прежде всего ПРОТИВ НАС. И даже когда мы решили выйти из холодной войны, невзирая на последствия, НАТО продолжила видеть в нас врага, поскольку иных поводов к объединению не было.

Правда, попутно тамошние воинствующие политиканы искали новых врагов. Но всё мелочь попадалась. Ирак, выкормленный СГА в восьмидесятые годы как противовес Ирану, легко разгромили что в 1991-м, что в 2003-м. Югославия сама распалась, а остаток добили бомбами в 1999-м в интересах косовских албанцев, развозивших по Европе героин, доставленный из Афганистана военно-транспортными самолётами СГА.

Открытым текстом предупреждаю: не обольщайтесь тем, что на юбилейной встрече помянули Китай. Он даже формально слишком далёк от Северной Атлантики, да и кто подерётся с курицей, несущей золотые яйца! А вот наша страна сохранила возможность построить канал имени Сталина между Канадой и Мексикой. Потому так выгодно нас обвинять во всех грехах, какие англосаксы могут придумать по собственному опыту. И под этим соусом выкачивать из европейских стран деньги на закупку вооружения — прежде всего, конечно, в СГА.

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-06-12-2019/