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Новый глобальный проект: после «Силы Сибири — 1» Россия построит и «Силу Сибири — 2» (ВИДЕО)

06:30. 7 декабря 2019 67 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Новый глобальный проект: после «Силы Сибири — 1» Россия построит и «Силу Сибири — 2» (ВИДЕО) | Русская весна

Известный блогер Юрий Подоляка (Yurasumy) — о новом газовом проекте России.

Это стало понятно после интервью вице-премьера Алексея Гордеева, где он, в частности, сказал:

«Глава государства поручил экспертам окончательно изучить технико-экономическое обоснование проекта и доложить руководству трех стран. «Сроки такие, жесткие — в течение полугода все обсчитать и выдать предложения».

Один в один, как это было и в случае начала реальной подготовки к строительству первого сибирско-китайского газопровода. А значит, принципиальное решение о его постройке между Москвой и Пекином достигнуто, и осталось лишь уточнить детали.

Что это даст России?

Во-первых, она за счет китайских денег соединит свою газотранспортную систему в единое целое.

Во-вторых, ее позиции в переговорах с Европой резко усилятся, так как газ для новой трубы, по сути, будет браться из тех месторождений в западной Сибири, из которых он мог бы в будущем идти на Запад.

В-третьих, каждый новый подобный проект — это колоссальный драйвер роста для экономики.

В-четвертых, континентальная труба делает экономики России и Китая менее чувствительными к экономическому и военному влиянию США.

И, наконец, все это ускорит построение Большой Евразии, которая все чаще снится в ночных кошмарах американским политикам.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1575658736

Метки: Новости

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