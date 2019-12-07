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«Не факт!» Потемкин: великий политик или гениальный обманщик?

16:44. 7 декабря 2019 33 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Выпуск №160.

Программа «Не факт!» отправляется в Крым по следам Екатерины Второй, которая в 1787 году совершала вояж по полуострову Таврический. Это была не увеселительная поездка, а событие государственной важности. От того, как пройдет вояж, во многом зависела внешняя политика России. Ведущий Арарат Кещян узнает, что успел сделать в Крыму за отведенные 5 лет фаворит государыни князь Потемкин, и разберется в хитросплетении интриг, которые привели к развалу Крымского ханства. Кроме того, он расскажет о том, что такое «потемкинские деревни» и почему к самому Потемкину они отношения не имели.

Подробности на https://tvzvezda.ru

#История #Россия #Крым #Потемкин #НеФакт

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=u4MuK53xQT0

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