«Людей истязали до смерти»: ужасные подробности секретной программы ЦРУ по контролю над сознанием (ФОТО, ВИДЕО)

ЦРУ потратило годы на то, чтобы научиться контролировать человеческое сознание. Американские спецслужбы применяли методы, использовавшиеся в нацистских концлагерях, а также целый арсенал ядов.

Однако секретная программа провалилась — экспериментаторы лишь разрушили разум подопытных, но подчинить его себе не смогли.

При этом многие из полученных наработок применялись впоследствии в тюрьме Гуантанамо, а также военных кампаниях во Вьетнаме и на Ближнем Востоке.

Об этом в интервью ведущему RT America Крису Хёджесу рассказал американский журналист и писатель Стивен Кинцер, посвятивший расследованию тайной деятельности спецслужб свою книгу «Главный отравитель. Сидни Готлиб и ЦРУ в поисках средства контроля над разумом».

— В США есть два типа власти. Первый — видимый — это Белый дом, конгресс, суды, законодательные органы штатов, губернаторы. Второй тип — это так называемое глубинное государство, которое продолжает работать вне зависимости от того, какая партия победила на выборах. Его самые могущественные органы — разведслужбы. Они контролируют огромный теневой мир, задача которого — поддерживать функционирование «невидимого» правительства. Можете рассказать об этом подробнее?

— По сути, вся моя карьера посвящена тому, о чём вы сейчас говорили — попытке понять, что скрывается за фасадом внешней и внутренней политики. И я обнаружил множество удивительных вещей. Не могу поверить, что такое было и этот человек действительно существовал.

Но давайте по порядку. Ещё до того, как Готлиб (Сидни Готлиб — американский химик, принимавший участие в тайных программах ЦРУ. — RT) появился на сцене, пропагандисты из ЦРУ придумали термин «промывание мозгов». Его впервые употребил человек, работавший на эту службу, который пытался убедить американцев, что СССР пытается «промыть им мозги». И цэрэушники поверили в собственный вымысел. На то был ряд причин. В первую очередь, произошли события, которые в разведуправлении совершенно неверно истолковали.

— О каких событиях идёт речь?

— Одно из них — суд над католическим кардиналом в Венгрии в 1949 году. Во время процесса иногда могло показаться, что его речь слишком монотонна, а взгляд «остекленел», и вообще он признаётся в том, чего на самом деле не совершал. И тогда в США решили: ему «промыли мозги».



Стивен Кинцер © RТД

Позднее выяснилось, что кардинала заставили признать вину методами, которые следователи использовали на протяжении столетий.

Но ЦРУ слишком хотело верить в свои выдумки, так что там решили, что в СССР изобрели некую «таблетку», которая позволяет контролировать разум. К таким же мыслям подталкивала и ситуация с американским военнопленными, отпущенными после войны в Корее, поскольку они подписывали осуждающие США заявления.

Плюс некоторые из них признавались в использовании бактериологического оружия, которое, по заявлениям Вашингтона, США не применяли.Опять же, единственное объяснение, которое ЦРУ хотело видеть: «Им промыли мозги». И тогда директору управления Аллену Даллесу пришла в голову мысль: ключ к мировому господству — в контроле над разумом. И если найти способ управлять чужим сознанием, можно будет управлять миром! Он действительно верил, что такое возможно. Отчасти из-за событий, о которых я упоминал. Но было и другое обстоятельство.

Я говорю о массовой культуре — все эти фильмы, книги и истории о гипнотизёрах-манипуляторах, или о тех, кто капал что-то в чужой бокал, и человек, выпивший напиток, совершал убийство, но это впоследствии бесследно исчезало из его памяти. И в ЦРУ решили: «То, что могут придумать беллетристы, учёные наверняка способны воплотить в жизнь».

Им нужен был химик, мыслящий перспективно и при этом готовый игнорировать этические нормы, которые большинству кажутся обязательными. И так они вышли на удивительного человека по имени Сидни Готлиб, который занимает в моей книге центральное место.

— Вернёмся к послевоенному периоду. Операция под названием «Скрепка»: США вербуют и обеляют военных преступников, руководивших медицинскими опытами на людях в концлагерях и в оккупированной японцами Маньчжурии. Расскажите об учёных, которых включили в эту программу.

— Готлиб рассуждал так: прежде чем вложить в чей-то мозг новый разум, нужно как-то «снести» предыдущий, разрушить психику человека, его душу и организм, если получится. С чего начать? Есть ли эксперты в таких делах? Конечно — врачи нацистских концлагерей! И те, кто занимался вивисекцией в Маньчжурии (в годы Второй мировой войны японские военные создали на оккупированной территории Китая «Отряд 731», который проводил опыты над людьми. — RT). Вместо того чтобы повесить этих людей, США решили принять их на работу. Именно они и стали фундаментом американской программы по контролю над сознанием.

— Вы пишете, что американцам стали доступны их исследования, в том числе образцы тканей, которые в Японии зачастую брали с ещё живых людей…

— В США были несказанно рады возможности узнать результаты опытов со смертельным исходом. А проводившие их люди стали ценными коллегами врачей из ЦРУ. Изучая материалы для книги, я нашёл, похоже, первую секретную тюрьму ЦРУ — милое шале в Германии. С первого взгляда можно подумать, что это гостиница. Владелец, молодой немецкий предприниматель, был очень любезен: пустил меня внутрь и провёл в подвал. Там он сказал: «Здесь были камеры, где медики ЦРУ вместе с коллегами-нацистами ставили опыты, которые были просто продолжением опытов в концлагерях». По его словам, все живущие в окрестностях старики прекрасно знают, что именно происходило в этом здании. Они рассказали мне о захоронениях. Раньше там, где лежат тела, был лес, а теперь они под многоэтажками.

— Этих людей даже описывали термином: «расходный материал»…

— Так называли тех, кого можно было пытать до смерти или использовать в экспериментах, которые приводили к гибели жертвы. Это были люди из Европы и Восточной Азии: предполагаемые вражеские агенты, беженцы без известных связей с кем-либо, кто мог бы подать жалобу. На таком вот «материале» Сидни Готлиб и его команда ставили самые запредельные опыты.

— Чего именно они добивались?

— Хотели понять, как уничтожить человека психически. Проекты Готлиба проводились как в США, так и за границей. В Америке он предпочитал ставить опыты над заключёнными.

— Афроамериканцами?

—В основном. Именно над ними, кстати, был поставлен один из самых невообразимых экспериментов. Медик из команды Готлиба отобрал среди заключённых федеральной тюрьмы штата Кентукки семерых афроамериканцев и в течение семидесяти семи дней ежедневно скармливал им тройные дозы ЛСД, о чём они, конечно же, не знали. Задачей этого было выяснить, может ли такое издевательство над человеком уничтожить его психику. Оказалось, что может. Судьба тех семерых нам не известна, имён их мы тоже не знаем — все документы были уничтожены.

А в Европе и Восточной Азии команда Готлиба проводила ещё более ужасные опыты, в ходе которых людей истязали до смерти. В рамках одного из них «расходный материал» с помощью барбитуратов сначала погружали в глубокую кому, а затем вводили колоссальные дозы стимуляторов. И при переходе от комы к гиперактивности били током и устраивали резкие перепады температуры от крайне низкой до крайне высокой. Разрушало ли психику такое испытание? Конечно!

— Известно, что Готлиб оборудовал так называемые «убежища» в Нью-Йорке, Сан-Франциско и округе Марин. Как это работало?

— Он организовал целую серию экспериментов — 149 так называемых «подпроектов». Целью одного из них было выяснить, можно ли человека «расколоть», используя вместе секс и наркотики, но в разных сочетаниях. Для этого он открыл в Сан-Франциско бордель — в районе Телеграф-Хилл.

— Тут надо упомянуть Уайта, который заведовал борделем…

— Да. По решению Готлиба управляющим борделя в Сан-Франциско стал агент Федерального бюро по борьбе с наркотиками Джордж Хантер Уайт. Весь этот эксперимент назывался «Операция «Полуночная кульминация».



Reuters / © Stephen Lam

Уайт был блюстителем закона, но сам ему не следовал. Его должность не мешала ему употреблять наркотики и алкоголь в огромных количествах.

— Кстати, ранее он сломал жизнь звезде джаза Билли Холидей…

— Да, в Нью-Йорке он преследовал джазменов, а потом перебрался в Сан-Франциско. На работу в бордель взяли группу проституток, которым платили, чтобы они заманивали туда мужчин. А Джордж Хантер Уайт — человек, не имевший ни образования психолога, ни соответствующего опыта, — наблюдал за происходящим через зеркало, попивая мартини.

За десять лет экспериментов Готлиб пришёл к выводу о том, что существует множество способов физического и психического уничтожения человека.

Но способа вложить новый разум в образовавшуюся пустоту он так и не нашёл. По сути, он пришёл к заключению, что управление сознанием — это миф. Десять лет он издевался над людьми впустую.

Но позже оказалось, что он оставил заметный след в работе ЦРУ. Он даже написал ряд материалов о методах допроса. Отмечу также, что Готлиб разбирался в ядах, пожалуй, лучше всех в Америке, а может быть, и в мире.

— Да, люди Готлиба работали с биологическими средствами, с зарином, у них был целый арсенал таких видов оружия. Думаю, здесь стоит упомянуть учёного ЦРУ Олсона…

— Да, в группе Готлиба был химик Фрэнк Олсон, который работал в лаборатории на базе Форт-Детрик в штате Мэриленд, и он испытывал большие сомнения по поводу всей этой деятельности.

Летом 1953 г. Олсон отправился в Европу, где увидел, как людей пытают, возможно, до смерти, ядами его собственной разработки. Его настолько поразила эта картина, что он вознамерился уйти из ЦРУ, сказав об этом коллегам. Информация быстро дошла до Готлиба. Из всей группы Олсон был единственным, кого мучила совесть. И через несколько недель после того, как он стал рассказывать о своих сомнениях, Олсон погиб, выпав из окна тринадцатого этажа.

— Но Готлиб тайно давал ЛСД даже своим подчинённым, в том числе Олсону, чтобы оценить эффект…

— От ЛСД Готлиб был в восторге. Лишь спустя двадцать два года семье Олсона сообщили, что это было не просто самоубийство из-за депрессии: «Мы должны признаться, что тайно давали ему ЛСД. У него был наркотический психоз, которому мы поспособствовали». Президент США Джеральд Форд тогда пригласил к себе его родственников, чтобы принести извинения, — такого раньше не бывало! Однако сейчас семья считает, что даже обстоятельство с ЛСД — лишь очередная попытка скрыть информацию и что Олсон не совершал суицид — его вытолкнули из окна.

— Провели эксгумацию. И что выяснилось?

— У него на лбу обнаружили огромную гематому…

— А приземлился он на спину…

— Позже мы нашли «инструкцию» по убийству, написанную Готлибом в то время. В ней указано, что самый эффективный способ — сбросить человека с большой высоты. Но сначала его нужно «отключить» ударом в лоб. Так что всё сходится.

— Теперь — об Университете Макгилла, в котором изучали, как сломить человека. Впоследствии это нашло применение при так называемой «чрезвычайной передаче людей» — в Гуантанамо и так далее.

— Да. Все методы, которые использовал и описывал Готлиб, стали основой методичек, использовавшихся во Вьетнаме, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.

— Применялась крайняя степень изоляции, сенсорная перегрузка, депривация. И выяснилось, что с их помощью можно очень быстро сделать так, чтобы человек практически впал в детство и стал полностью зависим от того, кто его допрашивает…

— Зависимость играет ключевую роль. Готлиб первым в ЦРУ развил следующую идею: чтобы человек выполнил твою волю, нужно отрезать его от всех сенсорных раздражителей и заставить поверить, что ты — его единственный способ вернуться в реальный мир. Именно так действовали во Вьетнаме и Латинской Америке, а затем — весьма изощрённо — в таких местах, как Гуантанамо.



В психиатрическом стационаре в государственной тюрьме Сан-Квентин, Калифорния. / Reuters / © Stephen Lam

— То есть это, в сущности, обновлённая версия той же методички?

— Это лишь один из примеров того, как работа Готлиба по-прежнему даёт о себе знать.

В начале холодной войны власти говорили, что в случае чрезвычайной ситуации перед лицом невероятной угрозы США американцам надо будет поступиться некоторыми правовыми, этическими и нравственными принципами, которые мы обычно соблюдаем. Сейчас нам говорят то же самое.

Постоянно возникают какие-то чрезвычайные ситуации, из-за которых мы становимся уязвимы перед заявлениями вроде: «Нам нужно усилить слежку, увеличить контроль, ограничить гражданские свободы. Когда угроза исчезнет, всё вернётся на свои места». Но этого, конечно, не происходит.

Читайте также: «Огромный шок»: на Украине под крылом посла США разворовали $5 млрд