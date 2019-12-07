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Латвия запретила русский в школах и собирается запретить в детсадах

20:38. 7 декабря 2019 88 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: Комсомольская правда @ Елена Кривякина

Европа, дрожащая над правами человека, легко закрыла на это глаза.

В начале 2020 года министерство образования Латвии должно представить план действий по переводу на латышский язык детсадов, которые посещают дети из русских семей. Русский язык в Латвии на протяжении последних лет не просто задвигают, а вытаптывают и «выжигают» каленым железом. С начала этого учебного года на русском запретили учиться в школах. Причем не только в государственных, но даже в частных, которые были спасением для многих русскоязычных семей.

Решение о запрете принял Конституционный суд Латвии — так на минуточку, страны, входящей в Евросоюз. В тот самый ЕС, что так любит обвинять Россию в нарушениях прав человека. Удивительным образом Конституционный суд Латвии посчитал, что фактический запрет на русский язык нисколько не нарушает прав национальных меньшинств. И что еще более удивительно — Латвия при этом ловко нашла лазейку в международной конвенции о защите нацменьшинств. По этой конвенции любой человек имеет право изучать родной язык. Но в документе не говорится, какой объем преподавания на родном языке положен нацменьшинствам. На основании этого Конституционный суд Латвии решил, что права соблюдены, и никто не препятствует местным русским изучать свой язык. Уроки русского языка в школах действительно остались (надолго ли?), а вот все остальные предметы — извольте изучать на латышском.

Изуверская по отношению к русскому языку школьная реформа должна завершиться в Латвии к сентябрю 2021-го. Самое интересное, что недовольны этой реформой все, в том числе латышские педагоги. Они объясняют, что русским детям трудно усваивать материал на латышском, в итоге весь класс начинает отставать. Да и учителя из русских школ часто сами плохо знают латышский. Теперь же они обязаны на нем преподавать. Порой доходит до идиотизма. Педагоги, плохо знающие латышский, забивают в гугл-переводчик на русском текст, который им надо произносить, потом включают аудиоперевод на латышский.

Латвийские власти и глазом не моргнув заявляют, что фактическое искоренение в стране русского языка — это восстановление «исторической справедливости».

— Латвийские власти говорят о той «исторической справедливости», которую они сами придумали, и о которой теперь рассказывают в учебниках истории. Согласно этим подходам русские ещё с имперских времен — оккупанты. Тех русских, которые сейчас живут в Латвии, они считают мигрантами, пусть даже эти люди живут там уже в третьем поколении, — рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» Станислав Бышок, директор международной мониторинговой организации CIS-EMO.

Противники школьной реформы уже провели на улицах Риги акции протеста. Обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Но там молчат.

— Русским семьям нужно обращаться не только в европейские инстанции, но и к России. Ведь у России есть возможность расширять квоты для иностранных студентов, в том числе из Прибалтики. Важно, чтобы они могли по крайней мере высшее образование получить на русском. Увы, прямой возможности принудить Латвию к уважению русского языка у России сегодня нет, — замечает Бышок.

СПРАВКА «КП»

Каждый третий — русскоязычный

В 1989 году в Латвии 34% населения были русскими (вместе с украинцами и белорусами — 42%). А в Риге русских было намного больше, чем латышей. По сути, это был русский город. Сегодня, благодаря политики сегрегации, число русских в Латвии снизилось до 27% (что все равно больше четверти населения и вряд ли их можно называть «меньшинством»), а с украинцами и белорусами — 32,5%. Каждый третий гражданин Латвии — русскоязычный. В Риге же русских 38% (с белорусами и украинцами — 45,5%, а латышей — 45% — меньше, чем русскоязычных).

Как в других странах относятся к языкам нацменьшинств

Страны имеющие 2 госязыка:

Канада (английский, французский)

Нидерланды (голландский, западнофризский)

Финляндия (финский, шведский)

Ирландия (ирландский, английский)

Кипр (греческий, турецкий)

Израиль (иврит, арабский)

Индия (хинди, английский и еще 22 языка в разных штатах).

Казахстан (казахский, русский)

Киргизия (киргизский, русский)

Филиппины (филиппинский, английский)

Страны с 3 и более официальными языками:

Бельгия (французский, голландский, немецкий)

Великобритания (английский, ирландский, шотландский)

Швейцария (немецкий, французский, итальянский, ретороманский)

ЮАР (11 языков, среди которых английский)

Боливия (37 языков: испанский и 36 индейских языков).

На обложке: Фото GLOBAL LOOK PRESS

Источник: https://nstarikov.ru/latvija-zapretila-russkij-v-shkolah-i-sobiraetsja-zapretit-v-detsadah-111081

Метки: чит.клуб

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