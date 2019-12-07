КОСМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ЗАМБИИ, БЕССМЫСЛЕННАЯ И БЕСПОЩАДНАЯ

Запуск первого искусственного спутника Земли, а затем полет Юрия Гагарина в космос нанесли мощный удар по амбициям США как великой державы. Требовался адекватный ответ Советскому союзу, и он появился в виде провозглашения президентом Джоном Кеннеди общенациональной программы по запуску человека на Луну.

Ввязываться в космическую гонку двух сверхдержав в то время не осмеливалось ни одно иное государство планеты, за исключением маленькой, но гордой Замбии!

Источник изображения: кадр из д/ф «Афронавты»

Кто и зачем все это затеял?

Во время Второй Мировой войны в рядах войск Британской империи служил бравый сержант Эдвард Фестус Макука Нколосо. Характер у вояки явно был неуемный, поскольку после войны он сменил много родов деятельности, работал в колониальной администрации Северной Родезии и учителем начальных классов, боролся за освобождение родины от британского владычества и сидел в тюрьме. Еще мужчина числился сотрудником при службе безопасности Кеннета Каунды, ставшего первым президентом независимой Республики Замбия, занимал различные посты в администрации главы государства.

Самым одиозным действом господина Нколосо стало основание Национальной академии наук, философии и исследований космоса, что было сделано в 1960 году. Цели академии были весьма амбициозные — исследование космоса в таких масштабах, что СССР и США просто должны были отдыхать.

Эдвард Фестус Макука Нколосо.

Был запланирован пилотируемый полет на Луну и Марс, причем на Красной планете замбийцы должны были агитировать местных жителей к принятию христианства. О том, что на Марсе видимо нет аборигенов, как были уверены почти все крупные астрономы того времени, было решено не упоминать. Тем более, что сам Эдвард Нколосо доказал обитаемость соседней планеты, наблюдая за ней в тайный телескоп в окрестностях Лусаки.

Программа подготовки афронавтов

Итак, в начале 60-х Замбия ввязывается в космическую гонку. Первый полет в космическое пространство планировался с участием одной афронавтки и 2 котов. В качестве первой замбийской покорительницы космоса была избрана сельская девушка Мата Мвамбва, которой от роду было то ли 16, то ли 17 лет. В то время когда СССР и США готовили своих космонавтов специальных центрах с самым совершенным оборудованием и лучшими специалистами в различных областях науки, господин Нколосо предпочел готовить афронавтов без особых затрат, в качестве центра подготовки была избрана заброшенная ферма милях в 7 от столицы.

Подготовка покорителей космоса включала в себя тренировки, которые и не снились в СССР и США, да еще и не требовали особенных затрат. Афронавты должны были скатываться с горки, пребывая внутри бочки из-под ГСМ, так основатель Национальной Академии наук планировал имитировать перегрузки.

Тренировка афронавтов.

Для привыкания к невесомости использовались качели, представлявшие собой тарзанку с привязанной автомобильной шиной. А чтоб невесомость была полной, тарзанку после хорошего раскачивания перерезали. Самой оригинальной частью программы подготовки было обучение хождению на руках. Бывший сержант был уверен, что только так можно передвигаться по Луне и Марсу.

Оборудование полета

Никакой полет в космос невозможен без ракеты или ее подобия. Свой космический аппарат Эдвард Фестус Макука решил создать из меди и алюминия. Публике даже было представлена бочка размером примерно 3 метра высотой и 2 в диаметре. С ракетным двигателем и вовсе обошлись просто до невозможности — его банально не было. Для запуска сооружения (ракетой бочку назвать сложно) планировалось использовать катапульту, правда с катапультой широкую общественность не ознакомили.

С местом для космодрома также было запланировано обойтись дешево и сердито — запуски должны были осуществляться с местного национального стадиона Независимости, (оказывается, есть и такой!), вмещающего 30 тыс. человек. Первый старт в космос планировался на 24 октября 1964 года в День Независимости страны. Однако, хоть ракету назвали «D-Kalu 1» в честь президента Кеннета Каунды, грандиозный прорыв в космос не состоялся из-за запрета в силу неуместности сего действа при проведении на стадионе торжеств в честь национального праздника. Эдвард Нколосо видел в запрете происки шпионов космических держав, боявшихся уступить маленькой Замбии.

Причины свертывания программы

Наглые агенты сверхдержав пошли дальше. Хоть журналистам была представлена и Мата Мвамбва, и «D-Kalu 1» мировое сообщество проигнорировало запрос о финансовой помощи космическому проекту. Ни Юнеско, ни частные инвесторы не пожелали дать денег, хотя за деньгами обращалось не государство, а лично Нколосо.

Апофеозом шпионов стало выведение из строя первой афронавтки — они сумели добиться беременности девушки. Мата Мвамбва была увезена родителями в деревню, на чем космическую программу африканской страны пришлось свернуть. А вот о судьбе котов, которых планировали запустить в космос, ничего не известно.

Сам Нколосо после провала космической программы продолжил активную деятельность. Он безуспешно пытался стать мэром Лусаки, зато успешно поработал в «Центре Освобождения» и получил диплом юриста. Удостоился даже юбилейной советской медали к 40-летию Победы, после этого на родине Нколосо был присвоен чин почетного полковника, а похоронили Эдварда Фестуса Макуку Нколосо с президентскими почестями.

Бонус: кадры из кинохроники с великим Эдвардом Фестусом Макукой Нколосо :)

https://youtu.be/M9Do3dz9TR0

Источник: https://ucrazy.ru/interesting/1571855967-kosmicheskaya-programma-zambii-bessmyslennaya-i-besposchadnaya.html