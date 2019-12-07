Грета Тунберг объявила войну белым мужчинам

«Зеленое безумие», охватывающее западный мир, уже приводит к серьезным экономическим последствиям. Но есть все основания полагать, что дальше будет ещё интереснее. Особенно с учетом того, что две главные символические фигуры мирового «зеленого движения», Александрия Окасио-Кортес и Грета Тунберг, сняли маски экологических активистов и твердо обозначили свои реальные политические цели. Если они добьются своего, то мир уже никогда не будет прежним, а Россия и Китай, скорее всего, останутся последними островками здравого смысла в мире, который о здравом смысле предпочитает забыть.

Грета Тунберг в соавторстве с двумя радикальными активистками опубликовала программную статью под заголовком «Почему мы снова протестуем», в которой авторши честно признаются в том, что их борьба за «спасение планеты» требует уничтожения существующей политической и экономической системы: «Это действие должно быть мощным и широкомасштабным. В конце концов, климатический кризис касается не только окружающей среды. Это кризис прав человека, справедливости и политической воли. Колониальная, расистская и патриархальная системы угнетения создали и подпитали его. Нам нужно демонтировать их все».

Для тех, кто не знаком со специфическим языком радикальных «зеленых» активистов, требуется определенный перевод ключевых понятий, используемых в этом манифесте. В их понятийном аппарате «патриархальная система угнетения» — это любое общество с традиционными ценностями, в которых мужчины — это мужчины, женщины — это женщины, а семья — это союз между мужчиной и женщиной, обеспечивающий в том числе воспитание следующего поколения землян. Кстати, экологические активисты такого рода часто призывают воздержаться от рождения детей — тоже во имя спасения климата. Причем среди молодежи в англосаксонских странах, где пропаганда такого рода работает на полную мощность, эти взгляды становятся все более популярными.

«Расистские и колониальные системы» — это общества, в которых некие этнические или расовые меньшинства в среднем зарабатывают меньше большинства. Прекрасный пример этой псевдологики — Европа, где достаточно распространена следующая позиция: единственная причина, из-за которой мигранты чаще совершают преступления и зарабатывают меньше местных жителей, — это расизм и ксенофобия самих местных жителей. С ними-то, по логике Греты и ее коллег, как раз и надо бороться ради спасения климата планеты. Стоит подчеркнуть невероятный цинизм таких активистов в целом: очень сложно (хотя иногда можно) найти их протесты по поводу того, что значительная часть кобальта — металла, необходимого для батарей столь любимых ими электромобилей, таких как, например, Tesla — добывается африканскими детьми в рабских условиях. Этот общеизвестный факт никак не влияет на то, с каким упорством сторонники «зеленого безумия» продвигают замену автомобилей на электромобили.

Манифест Греты Тунберг созвучен другому важному документу, который в той или иной мере уже вписан в программу одного из кандидатов в президенты США от Демократической партии — «Новый зеленый курс» молодой конгрессменки-социалистки Александрии Окасио-Кортес.

Публикация данного документа в США превратилась в страшный скандал, ибо в сопроводительных материалах штаб молодого и перспективного политика честно признался в том, что это не экологическая программа по спасению климата, а политическая программа под прикрытием экологии. Более того, среди наиболее запоминающихся идей, отраженных в документе, фигурируют такие перлы, как «запрет говядины» (составители плана очень жалели, что за десять лет они не сумеют полностью ликвидировать популяцию коров в Соединенных Штатах), фактический запрет на использование авиатранспорта (по поводу невозможности избавиться от самолетов вместе с коровами за десять лет авторы тоже очень переживали), гарантированное пособие (достаточное для жизни и «экономической безопасности») для тех, кто «не может или не хочет работать», а также переход на стопроцентную «зеленую энергетику» — то есть отказ от угля, нефти, природного газа и атомных станций.

В США к реализации этих планов ещё не приступили из-за Дональда Трампа, который вообще намекает: чем больше демократы продвигают идею запретить мясо, самолеты и нефть, тем больше шансов на то, что избиратели вновь проголосуют за него.

В Европейском союзе своего Трампа пока нет, а политики, желающие пойти навстречу «зеленому безумию», — есть, и результаты таких действий видны уже сейчас, а дальше эти последствия будут только усиливаться, ибо новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже продвигает свою собственную версию «Зеленого курса».

Чтобы оценить последствия уже принятых решений, достаточно посмотреть на то, что пишут европейские СМИ и респектабельные консалтинговые компании. Последствия абсолютно безумной стратегии введения «зеленой энергетики» в немецкую энергосистему описывает известная американская консалтинговая компания, которую цитирует Forbes: «McKinsey формулирует самое серьезное предупреждение, когда речь идет о все более ненадежном энергоснабжении Германии из-за её сильной зависимости от непостоянной солнечной и ветрогенерации. В течение трех дней в июне 2019 года немецкая энергосистема приближалась к отключению электроэнергии».

В прошлом месяце France 24 сообщал о массовых протестах немецких фермеров, которые блокируют дороги из-за того, что новые «климатические ограничения» лишают их пропитания, денег и надежды на будущее: «Тысячи фермеров привезли свои тракторы в немецкие города, протестуя против новой сельскохозяйственной политики правительства, которая, по их словам, подорвет их средства к существованию и сделает козлами отпущения за изменение климата. Длинные конвои тракторов задерживали движение на главных акциях протеста в Берлине и Бонне, в которых находятся федеральные правительственные учреждения, а тысячи других тракторов гудели своими клаксонами и перекрывали дороги в таких городах, как Мюнхен, Ганновер и Штутгарт».

Последствия «зеленого безумия» добрались и до главного драгоценного камня промышленной короны Германии — её автоконцернов. «Владелец Mercedes-Benz, компания Daimler, и Audi (бренд компании Volkswagen) объявили о потере более чем 20 тысяч рабочих мест, что стало первым реальным признаком огромных человеческих издержек перехода отрасли с двигателей внутреннего сгорания на электромобили, — сообщает Financial Times. — Daimler заявил, что в ближайшие два года сократит свыше десяти тысяч рабочих мест, и таким образом владелец Mercedes-Benz добавил к разрушительной серии потерь рабочих мест в автомобильной промышленности Германии. Стоимость инвестиций в электромобили и давление со стороны падающих продаж и прибыли стимулируют серьезную перестройку всей отрасли. В этом году было объявлено о потере 50 тысяч рабочих мест».

В новой «зеленой экономике», которую сейчас строят в Европе (и, возможно, попробуют построить в США), трудно найти место атомщикам и нефтяникам, в ней тяжело жить автомеханикам и фермерам. В такой экономике практически не будет места для традиционных ценностей и для любителей поесть мяса. Но в такой псевдоэкологической экономике найдутся привилегированные места для нелегальных мигрантов, для борцов за прерогативы самых разных меньшинств и получателей самых разных субсидий: от убыточных электромобилей до экономически неконкурентоспособных ветряков, которые не могут обеспечить бесперебойное питание энергосистемы. Если так пойдет дальше, то в Россию может потянуться самый парадоксальный поток туристов из Евросоюза, ибо только в России (и в Китае, но мы — ближе) можно будет спокойно поесть натуральное (а не соевое) мясо и покататься на рычащем бензиновом спортивном автомобиле без того, чтобы туриста терзала совесть и «экологическая полиция нравов» в лице соцсетевых активистов. Это, конечно, шутка — но это та самая шутка, в которой может оказаться серьезная и довольно горькая для жертв «зеленого безумия» доля правды.

Источник: https://nstarikov.ru/greta-tunberg-objavila-vojnu-belym-muzhchinam-111011