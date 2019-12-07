Доллар вылетает в трубу?

Глобальная геополитическая обстановка в мире в последнее десятилетие существенно изменилась. Однополярный мир, в основе которого лежало доминирование США, наступивший после поражения СССР в «Холодной войне» в 1991 году, постепенно все больше заменяется многополярным с несколькими альтернативными центрами силы. Одной из важных тенденций этого процесса является так называемая «дедолларизация», или отказ от доллара в расчетах между странами и создание ими собственных финансовых центров, не зависящих от воли Соединенных Штатов. Но приведет ли она к полному отказу от доллара и падению финансовой мощи Америки? Ответим на этот вопрос в нашей статье.

Наглядный пример отказа от доллара

Для начала, нужно пояснить значение самого термина «дедолларизация». Дедолларизация – это постепенный отказ от использования доллара Соединенных Штатов как при международных расчетах между разными государствами, так и в качестве резервной валюты. Если рассматривать значение термина в более широком смысле, то дедолларизация – это сокращение участия различных стран в существующей финансовой системе, находящейся под контролем Америки, при одновременном создании альтернативных финансовых институтов, которые не используют доллар в качестве главной валюты.

Поговорив об самом термине, предлагаю перейти к примерам тех стран, что участвовали или участвуют сейчас в процессе отказа от доллара, и о тех альтернативных финансовых органах, что им удалось создать.

Многие эксперты считают, что процесс дедолларизации начался лишь с наступлением текущего десятилетия, однако первые попытки отказа от доллара были практически сразу после его установления в качестве преобладающей мировой валюты в 60-х годах XX века. Они связаны с действиями Германии и Японии.

Первая пыталась сместить доллар с его роли гегемона в 1970–1980–х годах. Ее желание было вызвано нефтяным кризисом 1973 года, последствием которого стал рост цен на нефть, а также отказом Америки от так называемого «золотого стандарта». В целом попытку установить немецкую марку как альтернативу доллару можно считать удачной, так как до начала 90-х годов величина расчетов в долларах и в марках была практически одинаковой и доля американской валюты в составе золотовалютных резервов составляла рекордно низкие 45 процентов, а доля валют стран Европы в них поднялась до пиковых 40 процентов. Это объяснялось ростом немецкого экспорта и в целом экономическим развитием государств Западной Европы. Однако с наступлением 1990-х годов доллар вернул себе первенство в связи с распадом СССР и объединением Германии, которое повлекло за собой необходимость больших денежных вливаний в бывшую ГДР для ее экономического восстановления. Сейчас Германия находится в первых рядах попыток всего Европейского Союза выдвинуть евро в качестве мировой валюты, способной потеснить доллар.

Объединение Германии помешало первой попытке потеснить доллар

Вторая попытка проводилась в Японии. Ее иена пользовалась большим влиянием на рынке в 80-х годах XX века, причиной чего была успешная промышленная революция и занятие лидирующих позиций в экспорте таких товаров, как автомобили, компьютеры и медицинское оборудование. Япония фактически становилась для Соединенных Штатов тем противником, которым в наше время является Китай. И на нее было оказано дипломатическое и экономическое давление, которое хорошо показало, на что готов пойти гегемон для сохранения своего доминирования.

В 1984 г. Япония подписала с Америкой так называемое «Yen/Dollar Agreement», или же соглашение иены и доллара, в рамках которого Япония снимала ограничения на любые движения капитала и предоставляла банкам США неограниченный доступ на свой рынок финансов. Причиной уступок с ее стороны выступили угрозы введения торговых санкций, которые гегемон успешно будет использовать и в дальнейшем. В следующем году было подписано известное соглашение в отеле «Плаза» или «Plaza Accord», по условиям которого японская валюта увеличила свой курс к доллару больше чем вдвое, что привело к ограничению производства и экспорта «Страны восходящего солнца». Увеличилась и капитализация ее фондового рынка, а сама иена к 1992 году составляла не такие малые 10 процентов в золотовалютных резервах, но ее дальнейший рост был усилиями США остановлен, а следующее неудачное десятилетие привело к тому, что сейчас японская валюта занимает лишь 3 с половиной процента в мировых расчетах.

Знаменитый отель «Плаза» в Нью-Йорке

Следующие попытки относятся уже к концу 2000-х годов. В этот период первой с идеей отказа от доллара выступила Ливия в 2009 г., глава которой Муаммар Каддафи предложил создать новую валюту, свободную от американского влияния – золотой динар, который можно было бы использовать в расчетах между странами Ближнего Востока. По мнению экспертов, его идея получила поддержку лидеров Египта и Туниса. В дальнейшем, по явному совпадению, главы всех трех стран будут свергнуты в результате «цветных революций» в рамках «Арабской весны», в организации которой до сих пор обвиняют именно Америку. Так что эта попытка закончилась неудачей.

Полковник Муаммар Каддафи, правитель Ливии в 1969 — 2011 гг.

В 2010-х от расчетов в долларах отказались такие страны, как Индонезия, Иран и КНДР, но это произошло не в последнюю очередь из-за их статуса стран — «изгоев» в современной международной системе, что характерно для последних двух государств, которые, к тому же, находятся под серьезными экономическими санкциями со стороны США и других стран Запада. Также об отказе заговорили Индия и Турция, но пока дальше разговоров дело не зашло.

В это же время идею дедолларизации выдвинуло международное объединение «БРИКС», в состав которого входят Китай, Россия, Бразилия, Индия и ЮАР. В особенности это характерно для первой страны.

Сейчас Китай заинтересован в том, чтобы юань занял положение третьей мировой валюты, вместе с долларом и евро, что станет важным инструментом в дальнейшем продвижении его экспансии в мире. Примерами его действий по достижению этой цели являются соглашения с Канадой и Катаром в конце 2014 года. Первое из них привело к тому, что Канада стала первым аванпостом для проникновения юаня в Северную Америку, торговля между двумя странами увеличилась, а валюта может использоваться не только в расчетах, но и инвестициях. Соглашение с Катаром же повлекло за собой утверждение юаня на ближневосточном рынке и ударило по доллару как прежнему гегемону на той территории. Эксперты считают, что к этому соглашению могут в будущем присоединиться и другие страны-экспортеры нефти.

Проявляет инициативу в отказе от доллара и Россия. Например, в 2019 году Россия и Китай подписали соглашение о переходе на национальные валюты в двусторонних сделках. Согласно экспертам, этот договор создает основу для остальных государств, которые тоже хотят перейти на подобную форму расчетов. Однако России занять более активную позицию в процессе дедолларизации мешают два фактора – зависимость от доллара как главной валюты в сделках по продаже природных ресурсов, вроде нефти, и существующий экономический кризис. В случае усиления экономики и успеха упомянутого соглашения Россия вполне может встать в фарватере отказа от доллара.

Россия и Китай договорились перейти на национальные валюты

Если же говорить об альтернативных финансовых институтах, которые в настоящее время создаются в противовес существующим, то предлагаю рассмотреть несколько наиболее ярких примеров.

В июле 2015 года страны БРИКС создали Новый банк развития с начальным капиталом в 100 млрд долларов, который выдает кредиты не только в долларах, но и в национальных валютах, и количество вторых в будущем должно возрасти. Пример такого кредита – это более 3 млрд рандов ЮАР для проекта по водоснабжению высокогорных районов в Лесото. Также члены БРИКС создают единую платежную систему под названием «BRICS Pay» и обсуждают проект криптовалюты, которая действовала бы и на территории Евразийского экономического союза.

Второй институт – это проект клирингового центра на территории Куала-Лампура, запущенный в 2015 г. Китаем и Малайзией, который должен способствовать установлению юаня в качестве главной валюты в Юго-Восточной Азии. Однако об успехах этого проекта пока говорить рано.

Третий пример – это созданный по инициативе Китая в 2014 году Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, который составляет конкуренцию Международному валютному фонду и Всемирному банку, базирующимся в США. В настоящий момент к банку присоединилось уже около 57 стран, в том числе и такие союзники США, как Австралия и Южная Корея. АБИИ занимается инфраструктурными проектами и финансовым сотрудничеством в Азиатско-Тихоокеанском регионе, однако пока выдает кредиты только в долларах, лишь рассматривая возможность в будущем предоставлять их в разных национальных валютах.

Отечественный Евразийский банк развития, созданный еще в 2006 году по инициативе России и Казахстана и охватывающий сейчас страны Евразийского экономического союза плюс Таджикистан, тоже пока выдает кредиты только в долларах США, но анализирует возможность выдачи их в национальных валютах.

Не остаются в стороне и европейцы, которые в 2019 г. создали так называемый INSTEX, или же «Инструмент поддержки торговых обменов», для обхода американских санкций в отношении Ирана. Новая платежная система позволит странам Европы на первом этапе торговать с Ираном теми товарами, что не попали под санкции, например, продуктами питания и медицинским оборудованием. В запуске INSTEX главную роль играли Франция, Англия и Германия, недовольные тем, что США злоупотребляют своим финансовым доминированием. В дальнейшем механизм может быть использован для торговли другими ресурсами, например, нефтью, а расчеты будут происходить в евро.

Примерная схема работы INSTEX: Иран поставляет нефть ЕС, ЕС платит деньги частным фирмам, которые поставляют необходимые товары Тегерану

Большинство созданных альтернативных финансовых институтов находятся в стадии развития, и поэтому пока сложно сказать, действительно ли они смогут составить конкуренцию существующим, вроде МВФ и Всемирного банка. Однако само их создание бросает вызов господству Америки на финансовом рынке.

Чем же может ответить США? Для сохранения своего статуса гегемона Америка успешно использует как экономические, так и политические меры. Например, при создании АБИИ она воздействовала на Японию, чтобы та не присоединилась к новому проекту, что у нее вышло. Соединенные Штаты пытаются навязать другим странам экстерриториальность своих законов, вводят против них экономические санкции и начинают торговые войны.

Так, после крымских событий 2014 г. Америка ввела санкции против России, пригрозила ей отключением от системы мировых межбанковских расчетов SWIFT, что является серьезной угрозой, так как фактически исключает участие страны в любых банковских трансакциях и влечет за собой неизбежный обвал экономики. Иран существует под американскими санкциями уже более 30 лет, что повлекло за собой его невозможность участвовать в мировой банковской структуре, брать кредиты, продавать нефть и в целом торговать с США. В схожей ситуации находится и КНДР.

В прошлом году Соединенные Штаты ввязались в торговый конфликт с Китаем по причине торгового дисбаланса между двумя странами, в рамках которого экспорт Поднебесной в Америку серьезно превышает экспорт из США. «Мировой гегемон» ввел пошлины в 25 процентов на весь импорт из Китая, а тот ответил повышенными пошлинами на ряд американских товаров. И сейчас война далеко от завершения.

Так же Америку обвиняют в организации «цветных революций» в странах, которые оспаривают ее доминирование. Среди них наиболее ярким примером выступает Ливия, о которой уже говорилось выше. В 2011 году там произошла революция, закончившаяся свержением правящего режима и гражданской войной, которая продолжается до сих пор. Нет причин считать, что США не будут использовать подобные методы и дальше.

Гражданская война в Ливии

Однако существующая тенденция на отказ от доллара показывает, что, несмотря на все усилия Соединенных Штатов, перспективы ее валюты ухудшаются. По мнению экспертов, в ближайшие 5 лет доллар обесценится к евро примерно на 40 процентов. Причем переломить эту тенденцию не удастся. В самом же худшем случае доллар попросту рухнет из-за сложившейся ситуации внутри самой экономики гегемона – дефицита в бюджете, счете текущих операций и торговом балансе. И любые, даже крайние меры со стороны Америки не смогут изменить это, конечно, если не будет начата полномасштабная ядерная война, на которую США все же вряд ли пойдут.

Говоря же о будущей глобальной экономической системе, можно спрогнозировать несколько возможных сценариев ее развития. В первом из них гегемония переходит ко второй главной мировой валюте – евро, которая просто заменяет доллар во всех операциях, и в целом финансовая система остается прежней. Во втором сценарии место главной валюты займет юань, и Китай в качестве нового гегемона будет диктовать свои условия другим странам, а также продвигать свои деньги в качестве основного расчетного средства в мире. Однако Поднебесная более положительно, нежели Америка, относится к расчетам в национальных валютах, поэтому другие государства при ее доминировании могут рассчитывать на меньший контроль над своими внешними сделками.

Третьим же вариантом, на мой взгляд, является ситуация, при которой будет существовать все перечисленное. То есть евро и юань совместно сдвинут доллар с места основной валюты и большинство сделок в мире будет происходить с их участием. Но при этом развивающиеся сейчас финансовые институты, основанные на расчетах в национальных валютах, тоже будут иметь немалый вес. Контуры будущей глобальной финансовой системы будут в определенном смысле напоминать эпоху XVIII-XIX веков, когда существовало несколько господствующих валют, а расчеты происходили через национальные деньги того или иного государства. Именно этот сценарий я расцениваю как наиболее вероятный.

Венский конгресс 1814 — 1815 гг. как воплощение той эпохи

Таким образом, дедолларизация как процесс отказа от доллара в качестве средства международных расчетов в наше время характерна для многих стран мира. Однако этот процесс во многом находится в зачаточном состоянии, и большинство мировых сделок пока еще продолжают вестись в американской валюте. Для окончательного отказа от доллара необходимо как время, так и усилия государств и созданных ими финансовых институтов по переходу на национальные валюты во взаимных расчетах. При этом должен быть разработан механизм, позволяющий третьим странам присоединяться к соглашениям вроде российско-китайского от 2019 года, а также создана система поддержки торговли именно в национальных валютах, доступная сейчас только представителям крупного бизнеса и госпредприятий. Наиболее перспективными проектами здесь являются Новый банк развития БРИКС, INSTEX Европейского Союза и АБИИ.

Но дедолларизация во многом зависит и от того, удастся ли самой Америке разрешить свои внутренние экономические проблемы. В случае успеха процесс отказа от доллара усилиями гегемона может быть отодвинут минимум на 10 лет. Но переломить ситуацию окончательно ему не удастся, поскольку дедолларизация – это объективная тенденция в современной мировой экономике, которая все равно произойдет. Единственное, что может помешать этому–глобальная ядерная война, которая никому не нужна.

Источник: https://newsprice.info/private/dollar-vyletaet-v-trubu/