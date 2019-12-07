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Читая газеты сталинской эпохи

17:51. 7 декабря 2019 59 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Когда газета была зачастую единственным и самым оперативным средством массовой информации, именно она впитывала в себя дух эпохи. Поэтому для понимания ушедших лет необходимо изучить подшивки газет.

Особенно – если пишешь об этой эпохе.

Это как раз мой случай.

Сейчас работаю над второй частью книги «Сталин. После войны». Вторая книга будет посвящена 1949—1951 гг. Сейчас «нахожусь» в 1951-м. Вечером пятницы пошел в читальный зал библиотеки, взял подшивку газеты «Правда» за 1951 год.

И погрузился в эпоху.

Читая газеты сталинской эпохи

Хочу поделиться небольшими наблюдениями.

Сталин появляется на страницах «Правды» нечасто. В том смысле, что много телеграмм, обращений, писем трудящихся, которые выдвигают Сталина в депутаты.

А вот выступлений самого Сталина, его прямой речи, обращенной к миру и своему народу в 1951 году – всего два. Первое посвящено корейской войне. Второе — испытанию мощной атомной бомбы, что является официальным признанием СССР о наличии у него «бомбы».

Фотографий Сталина очень мало – в основном они посвящены датам, вроде 7 ноября, 9 мая, годовщине смерти Ленина. Часть их – рисунки.

Читая газеты сталинской эпохи

«Правда» публикует фотографию строящегося здания Московского университета. Вот так оно выглядело в 1951 году, то есть 68 лет назад.

1 марта 1951 года – проходит очередное сталинское понижение цен. Вы можете перечитать весь перечень и увидеть процент удешевления продуктов, товаров и т.д. и т.п. 

Читая газеты сталинской эпохиЧитая газеты сталинской эпохи

Читая газеты сталинской эпохиЧитая газеты сталинской эпохиЧитая газеты сталинской эпохи

Китайский остров Тайвань почему-то пишется в главной газете СССР без мягкого знака. До этого его обычно называли Формоза. Интересно, когда в названии острова появился «ь»? Может кто знает ответ на этот вопрос?

Читая газеты сталинской эпохи

Читая газеты сталинской эпохи

18 июля 1951 года «Правда» публикует заметку под названием «Американские самолет продолжают сбрасывать колорадских жуков на территорию Германской демократической республики». Это не выдумки и тем более не шутки. Это война, которая ведется иными средствами. Попытки подрыва экономики и сельского хозяйства.  Первые шаги в исполнении Штатов. Колорадский жук попал на территорию СССР тоже «не самоходом». На территорию ГДР американцы просто сбрасывали контейнеры с насекомыми, о чем рассказала главная газета Советского Союза.

Читая газеты сталинской эпохиЧитая газеты сталинской эпохиЧитая газеты сталинской эпохи

Что шло 68 лет назад, в начале декабря 1951 года в московских театрах,   расписание радиопередач — перед вами.

Читая газеты сталинской эпохи Читая газеты сталинской эпохи

На этом наш небольшой экскурс в наше прошлое закончен. Пойду писать вторую часть книги о Сталине.

Читая газеты сталинской эпохи

КУПИТЬ КНИГУ «СТАЛИН. ПОСЛЕ ВОЙНЫ (1945—1948)»

А расписание нашего общения в декабре выглядит так.

Сначала мы встречаемся на Лубянке. Разумеется, исключительно в хорошем смысле этого слова.

Москва

17 декабря 19:00
Магазин Библио-Глобус, Лубянский пр-д, д.7, стр.1 (метро Лубянка)

Сразу после этого, в среду 18 декабря, там же в Москве пройдет Благотворительный вечер  «Подарок детям Донбасса», целей у которого две:

  1. Собрать всем миром средства для детей Донбасса и отвезти им сладкие подарки к  грядущим праздникам;
  2. Пообщаться и разыграть в Благотворительной лотерее картину известного художника (наряду с другими призами!!!!)

$5 млрд для Украины. 10 биткоинов Навальному. Дотянулся… Сталин

Вечером в среду 18 декабря в благотворительном вечере примут участие:

— писатель, общественный деятель Николай Стариков;

— писатель, экономист и общественный деятель Михаил Делягин;

— рок-музыкант Мария Макарова («Маша и Медведи»);

Читая газеты сталинской эпохи

Механизм Благотворительного вечера очень простой:

  1. Желающий помочь детям Донбасса, пообщаться с единомышленниками, покупает билет, который является не только входным, но и лотерейным билетом.
  2. Приходит: Москва, среда 18 декабря,  19.00, Арт-центр «Мастерская на Кулишках»,   Большой Спасоглинищевский пер., 3, стр. 5 (метро Китай-Город).
  3. Выигрывает призы в лотерее, получает удовольствие от доброго дела.

До встречи!

$5 млрд для Украины. 10 биткоинов Навальному. Дотянулся… Сталин

Источник: https://nstarikov.ru/chitaja-gazety-stalinskoj-jepohi-111122

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