Бремя цыган. Фильм Бориса Соболева
Самарская область занимает одно из первых мест в России по числу наркоманов. Как и повсюду, героин тут афганский, курьеры среднеазиатские, крыша - русская. И только розница - перманентно судимые выходцы из окрестных таборов. Речь не о том, что вся наркомафия в России - цыгане. Это абсолютно не так: они - лишь средняя и мелкая розница. Беда в другом: все цыгане торгуют наркотиками.
Жесть-цыгане сидят ,руские мальчики лежат в могилах ,а полиция легко делает план по поимке наркоторговцев -сколько сверху прикажут,столько за пару часов и соберут.СССР хотя бы пытался их приспособить к их национальным умениям-петь,клепать,а сегодня ,согласно закону платят на их количество детей и все .Утиллизация ,как говорит Хохол-план мирового заказчика нужно выполнять.
так вроде бы они выходцы из Индии,там есть похожие неприкосновенные ,но они выполняют заданное -все грязное,а здешних содержат специально и это факт для утиллизации русских.Кто содержит??
Цыгане даже по фэйсам – типичные жыды. Оно и по всем другим показателям так и есть. У евреев это племя считается как бы не слишком высокого происхождения, но, тем не менее, они тоже встроены в жыдосистему и занимаются тем же, чем и все остальные жыды. И, соответственно, имеют примерно такие же преференции: возможность не работать, иметь бабки, лошарить ГДЛБов, определять их на зону вместо себя и шляться, где угодно…
Поверьте, что шляться где угодно цыгане не могут. Их туда никто не пустит. А вот любопытный и умный хохол либо русский пролезет действительно куда угодно. И при желании узнает всё что угодно. Так же как цыган всегда украдёт лошадь при необходимости.
Что прикольно, так это то, что я повидал места, куда евреев в принципе не допускают, ну или не допускали в своё время. При малейшем подозрении что ты еврей, ты туда никогда бы не попал. А если бы и попал, то тебя бы отфильтровали бы очень быстро оттудова, причём очень естественным и непринуждённым путём. Ну было и такое, давненько было.
Посмотрите фильм про Будулая, там видно, что цыгане использовались бандитами, видимо потому что были для этого почти идеально приспособлены, так сложилась и так продолжалась их жизнь задолго “до того”. И теперь видимо уже и в 21 веке суть их жизни осталась таковой, что организованным преступным группам очень удобно использовать в своей деятельности некоторых представителей этой национальности.
Здесь воистину задумаешься о том, что у этого народа действительно жизнь каким-то боком не то чтобы проклятая кем-то в незапамятные времена, но как бы заколдованная. Они очень не такие как все. Они плохо ассимилируются с понятием “советский народ”, и с понятием “цивилизованный бизнесмен”, “капиталист”, “менеджер”, хотя отлично всегда совмещались с понятием “артист”, “человек свободной профессии”. Мы имеем сейчас дворцы (по советским понятиям), принадлежащие верхушке этого народа, и попрошаек и гадалок на привокзальных площадях, как и при СССР, но мы не очень видим чем занимаются цыганские мужчины, которых и в армии СССР было днём с огнём не сыскать. Почему не служат цыгане СССР, этот вопрос обходили стороной и он считался неприличным. Хоть в фильме про Будулая был один цыганский офицер, и был один цыганский фронтовик, а в фильмах про неуловимых мстителей был один цыганский разведчик, и я верю, что они были талантливы. Теперь таланты и национальные особенности этого народа видимо волнуют лишь бандитов. (А бандиты, насколько мне известно, во всяком случае верхушка, это люди удивительно умные и трезвомыслящие, умеющие решать задачи всегда оптимальным, и оригинальным путём, в этом им нет равных в гос-структурах, ибо в гос-структуре таланты оказываются случайно, а вот у бандитов – закономерно).
И здесь надо понимать, что наркотики – лишь инструмент, как и нож, им можно и зарезать, и вылечить, и просто каждый день резать хлеб, и теоретически для этого подходит любой нож. И сам по-себе героин, он также известен и прост в приготовлении как скажем аспирин, но так же как и у аспирина ему есть бесчисленное множество современных аналогов, и гораздо более современных, и гораздо лучше решающих поставленные перед ним задачи. И если ножом в 21 веке не столько режут хлеб и не столько лечат, как просто перерезают глотку, то для этого должны быть причины, настолько существенные для государства, что оно пилит ветку на которой находится само, и не боится упасть вниз. И сказать, что государство не может контролировать наркотики нельзя, т.к. оно отлично контролирует и финансовые потоки, и людские потоки, и распространении особо-опасных и простых инфекций, и распространение секретных и тайных сведений, оно всё это превосходно контролирует, откуда я делаю вывод, что и оборот наркотиков, как особо опасных (и для государства тоже!) веществ оно тоже превосходно контролирует. И если такое вещество попадает в руки русских парней (в их вены), которые уже лежат в земле, то это тоже дело рук государства, и дело контролируемое. Государство строго следит за тем, чтобы это попадало в не более чем такое-то количество рук, и допускает то количество, которое оно допускает. “Демократия – не есть вседозволенность!!!” И в этом процессе в том числе используются те люди и способы, которые для этого наиболее подходят и наиболее удобны.