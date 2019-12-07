Бремя цыган. Фильм Бориса Соболева

Самарская область занимает одно из первых мест в России по числу наркоманов. Как и повсюду, героин тут афганский, курьеры среднеазиатские, крыша - русская. И только розница - перманентно судимые выходцы из окрестных таборов. Речь не о том, что вся наркомафия в России - цыгане. Это абсолютно не так: они - лишь средняя и мелкая розница. Беда в другом: все цыгане торгуют наркотиками.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5pE7U9N5gSc