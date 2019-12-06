Завоевание Сибири, которого не было.
Согласно официальной истории, Сибирь и Дальний Восток исторически принадлежали всем кому не лень: от татар, бурят и алтайцев до якутов и чукчей, но только не русским. Мол, русские – это пришлый народ и заселился там 2-3 столетия назад. Но при детальном изучении оказывается, что основная информация о заселении Сибири и Дальнего Востока русскими, мягко говоря, не совсем верна, а грубо выражаясь – откровенно искажена. Скажу сразу, что первые русские люди появились в Сибири и Дальнем Востоке в глубокой древности, намного раньше многих других народностей и диких племен. Оказывается, русские жили в Сибири как минимум со времен Рюрика, если еще не раньше. Ссылки: 1. М. Л. Бережнова Вот повести минувших лет, или откуда пошли челдоны в земле сибирской. Сайт кафедры этнографии и музееведения Омского государственного университета. 2. Анучин Д. Н. К истории ознакомления с Сибирью до Ермака. Древнее русское сказание «О человецех незнаемых в Восточной стране» // Древности. Труды Московского археологического общества. М., 1890. 3. Л. А. Пиманова. Чалдоны и самоходы Краеведческий альманах «Коркина слобода» № 1 1999. 4. Томилов Н.А. Русские Нижнего Притомья (конец XIX – первая четверть XX вв.). – Омск, 2001. 5. Фурсова Е.Ф. Традиционная одежда русских крестьян-старожилов Верхнего Приобья (конец XIX – начало XX вв.). – Новосибирск, 1997. 6. Буцинский П. Н. Заселение Сибири и быт первых ее насельников. — М.: Вече, 2012. 7. Бычков А. А. «Исконно русская земля Сибирь». — М.: Олимп: АСТ: Астрель, 2006.
Дон – вода, челдон -человек воды или живущий у воды. За 40 лет территорию от Урала до Океана пройти трудно тем более завоевать.
А заключенные-воры, убийцы, грабители,разбойники которых ссылали в Российской Империи проходили большую часть пути до СахалЯна за пол года и максимум за 8 месяцев.А за срок лет, оказывается, это сделать невозможно?!
Не было такого.
10 тыщ и 15-20 км в сутки пеший переход.
А вот было.Из Питера в Москву поездом, до Нижнего-тоже, потом по Волге от Нижнего до Перми на Каме, а потом пешочком до Томска и по всей матушке-Сибири, некоторые заключенные лошадей нанимали, а большинство-пешком..до СахалЯна.
Фёдор прав. Вы пешком ходили когда-нибудь больше 2-3 км?
За 40 лет пройти пешком Сибирь можно неоднократно, если есть дороги, но вот с боями и при наличии дорог сложновато тысячи километров.
До Южно-Сахалинска от Санкт-Петербурга по сайту «Определить расстояние между городами» 9819 км вместе с паромом. Не будем исключать из расчётов Татарский пролив, т.к. раньше дороги были совсем не прямыми, а проходили просто там, где удобнее.
Итак, берём заявленные Вами 8 месяцев в пути. Это 9819 : 8 = 1227 км за месяц или 1227 : 30 = 40 км за день. Вроде немного, да? Но это в среднем.
Каторжане не могли идти без отдыха ежедневно по 40 км – минимум 3 км/час.
За два дня 25-30 км такая была скорость. 3-й день отдыха, в среднем 8-10 км в сутки.
Не буду дальше Вас убеждать, почитайте ниже и увидите, что гораздо более короткий путь от Москвы до Иркутска занимал до ДВУХ лет.
К началу девятнадцатого века Московско-Сибирский тракт снискал себе славу тернистого и мученического пути на сибирскую Голгофу. В народе за ним закрепилось название «Владимирки».
«Кроме казённых почтовых станций на всём протяжении Сибирского тракта на расстоянии 25-40 вёрст друг от друга были поставлены этапы. Впервые они появляются в 20-х гг. XIX в., хотя этапное переселение в Сибирь началось еще в ХVI в. По административной реформе путь следования арестантских партий делился на 61 этап. Как известно, первоначальная ссылка в Сибирь не знала каторги. Самые ужасные преступники, раз они были помилованы от смертной казни, ссылались в сибирские остроги, где их приписывали в пашенные крестьяне наравне с безвинными переселенцами, водворенными там же по государственной надобности. Ссыльного отличали только клейма и законные увечья — рваные ноздри, обрезанные уши и прочее».
«Этапное движение регламентировалось принятым в 1822 году «Уставом об этапах», которым были определены принципы обустройства тюрем, порядок движения ссыльных партий, обязанности и права командиров и солдат стражи, система учета перемещаемых заключенных. Центром управления ссыльно-этапным делом являлся Приказ о ссыльных в городе Тобольске.
Распорядок передвижения заключенных по Сибирскому тракту был таким: после каждых двух дней пути следовали сутки отдыха в пересыльной тюрьме или в этапной избе. Этапные избы имелись почти на каждой почтовой станции, с интервалом в 25-30 верст. Такое расстояние тюремными обозами, в составе которых бывали и подводы с домашним имуществом, преодолевалось, в среднем, как раз за два дня, и узников располагали на постой в очередной «гостинице» с решетками. Если арестант заболевал или умирал, его клали на подводу и везли вслед за остальными. Так родилась небезызвестная поговорка «доставить живого или мертвого».
О Сибирском тракте Николай Михайлович Ядринцев писал в 1880-х гг.: «Состояние дорог в Западной Сибири крайне неудовлетворительно. Местами дорога представляет вид… пашни, изрезанной продольными бороздами… приходится то подскакивать и биться теменем о верх тарантаса, то качаться из стороны в сторону… Станцию верст в тридцать приходится ехать часов 7-8».
Вплоть до конца XVII столетия сообщение европейской части России с Сибирью осуществлялось в основном по рекам. При Петре I путь из Европы в Азию состоял из множества сухопутных дорог, волоков, водных путей. Путешествие по этому маршруту описано протопопом Аввакумом в его «Житии» и во второй части «Робинзона Крузо» Даниэля Дефо.
Тракт шел из Москвы через Муром, Арзамас, Козьмодемьянск, Казань, Малмыж, Осу, Пермь, Кунгур, Екатеринбург, Тюмень, Тобольск, Тару, Каинск, Колывань, Томск, Енисейск, Иркутск, Верхнеудинск, Нерчинск до Кяхты (на границе с Китаем). Южная ветка проходила через Казань, северная — по Вятскому краю, а соединялись они в Пермской земле, перед Уральскими горами. Общая длина исполинской дороги составляла, по некоторым подсчетам, почти 11 тысяч километров. Это четверть окружности Земли у экватора! Не зря в народе сей путь называли «Великим трактом» или «Большим трактом». Он был самой главной дорогой в России.
Днем и ночью, круглый год по тракту непрерывной цепью тянулись обозы.
По дороге ездили правительственные почтовые курьеры. У них на упряжи висели валдайские колокольчики, дававшие высшую привилегию на тракте. Попробуй не уступи дорогу кибитке с колокольчиком: огреют по спине кистенем — железными болванками на ремне, приделанными к деревянной ручке. Как только послышится звон, смотритель почтовой станции должен держать наготове тройку лошадей на замену, потому как почтовый чиновник нигде надолго не имел права останавливаться. Замешкался смотритель — получил тумаков или еще какое наказание. Многие богатые люди тех времен мечтали заполучить высочайшее разрешение водрузить колокольчик на дугу собственного экипажа и тем самым пользоваться правом «зеленого света» на трассе (Аналог наших проблесковых маячков – strelez)/
Чтобы путники не плутали в снег и непогоду, императрица Екатерина IIраспорядилась высадить вдоль тракта березы на расстоянии почти трех метров друг от друга. Деревья должны были предохранять тракт от снежных заносов. Эти старые березы, которые в народе так и называли «екатерининскими», встречаются и сегодня. Каждое крестьянское хозяйство в притрактовых деревнях обязано было посадить по несколько берез и следить за их выживанием.
Тракт также называли в народе «великим кандальным путем», потому что по нему прошли и проехали тысячи арестантов. Через Казанскую губернию преступников отправляли в ссылку или на каторгу в Сибирь.
Каторжан заковывали в кандалы и цепи, прикрепляли по несколько человек к железному пруту (отправка «по канату»). Дорога делилась на несколько этапов, для каждого из которых определялась этапная команда из одного офицера, двух унтер-офицеров и рядовых солдат. Этапные команды, которые размещались по тракту через одну станцию, проводив партию ссыльных до следующего этапа, возвращались обратно. В начале XIX века Сибирский тракт через каждые 60 верст был обустроен этапными острогами и полуэтапами для отдыха. При каждом остроге работал кузнец — для снятия кандалов и заковывания в них. Пешее передвижение по тракту было очень изнурительным, а длительность перехода от Петербурга до Иркутска доходила до двух лет.
Уголовных и политкаторжан вели в Сибирь партиями по 100–200 человек, реже — по 500 человек.
Арестантов проводили по главным улицам Казани. Тракт начинался там, где сейчас стоит Варваринская церковь, а название улицы «Сибирский тракт» в городе сохранилось до сих пор. Тяжелую картину жители наблюдали каждую неделю: бряцанье кандалами, серая масса людей — до 100 человек — в арестантских робах, заунывные песни, сдержанный плач и стон. На сердце становилось тяжело, а они идут, идут молча, низко опустив головы. Но население реагировало нормально. Психология была совсем другая. Атеистов не было. Все в Бога верили или хотя бы боялись его. Они признавали власть царя, считали, что это государевы преступники. Конечно, жалели, подкармливали, особенно женщины. Тем более что в конце XVIII века, во времена Пугачева арестантов государство вообще не кормило, они должны были выходить и выпрашивать подаяние своим жалким видом. Делалось все это еще и для острастки, чтобы запугать народ, чтобы боялись против царя идти.
Женщины шли вместе с мужчинами — в непогоду, в пургу, в дождь. И не всегда к ночи удавалось добраться до избы для каторжан, поэтому ночевали среди полей, разводили костры и спали на земле. По дороге многие умирали, увечных и больных иногда позволялось везти на телеге.
Около 100 тысяч человек переслали в течение XVIII века.
Сибирский тракт имел всероссийское значение на протяжении полутора веков. Он начал утрачивать его после появления речного пароходного движения в 1840-е годы, и особенно после прокладки железной дороги в Сибирь в 1890-е. Транспортные потребности страны росли, и следствием этого стало строительство Транссибирской магистрали, завершившееся в 1903 году. Это положило конец более медленной караванной торговле.
Сегодня основной трассой, связывающей европейскую часть России с Сибирью и Дальним Востоком, является автодорога М-7. Она идет от Москвы через Казань и Уфу. Отчасти трасса «накладывается» на южную ветку бывшего Сибирского тракта, но нынешняя дорога, благодаря техническому прогрессу, выпрямлена и сокращена, поэтому большая часть старого петляющего и учитывающего природный ландшафт пути осталась в стороне. Есть участки, которые хорошо сохранились, они вымощены камнем, и местные жители используют их для сообщения между деревнями. Например, такой отрезок дороги могут показать жители села Карадуван. Но многие участки Великого тракта полностью вышли из употребления и зарастают травой и лесом.