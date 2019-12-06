Завоевание Сибири, которого не было.

Согласно официальной истории, Сибирь и Дальний Восток исторически принадлежали всем кому не лень: от татар, бурят и алтайцев до якутов и чукчей, но только не русским. Мол, русские – это пришлый народ и заселился там 2-3 столетия назад. Но при детальном изучении оказывается, что основная информация о заселении Сибири и Дальнего Востока русскими, мягко говоря, не совсем верна, а грубо выражаясь – откровенно искажена. Скажу сразу, что первые русские люди появились в Сибири и Дальнем Востоке в глубокой древности, намного раньше многих других народностей и диких племен. Оказывается, русские жили в Сибири как минимум со времен Рюрика, если еще не раньше. Ссылки: 1. М. Л. Бережнова Вот повести минувших лет, или откуда пошли челдоны в земле сибирской. Сайт кафедры этнографии и музееведения Омского государственного университета. 2. Анучин Д. Н. К истории ознакомления с Сибирью до Ермака. Древнее русское сказание «О человецех незнаемых в Восточной стране» // Древности. Труды Московского археологического общества. М., 1890. 3. Л. А. Пиманова. Чалдоны и самоходы Краеведческий альманах «Коркина слобода» № 1 1999. 4. Томилов Н.А. Русские Нижнего Притомья (конец XIX – первая четверть XX вв.). – Омск, 2001. 5. Фурсова Е.Ф. Традиционная одежда русских крестьян-старожилов Верхнего Приобья (конец XIX – начало XX вв.). – Новосибирск, 1997. 6. Буцинский П. Н. Заселение Сибири и быт первых ее насельников. — М.: Вече, 2012. 7. Бычков А. А. «Исконно русская земля Сибирь». — М.: Олимп: АСТ: Астрель, 2006.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=b32m00AYitU