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Зачем РФ накапливает золотой запас. И. Панарин

08:44. 6 декабря 2019 239 просмотров 9 коммент. Опубликовал:

Профессор Игорь Панарин о самом важном и интересном в РФ и в мире.

Каналы Игоря Панарина: https://www.youtube.com/channel/UCXhA…
https://www.youtube.com/channel/UCVM6…
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WH7O0nnDOD0

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9 Комментариев » Оставить комментарий


  • 986 664
    Игорь 6 декабря 2019 в 9:22

    Это не РФ накапливает золотой запас, если он лежит в земле РФ, то он уже запас РФ. Накапливают золотой парашют те нелюди которые на нем в свое время полетят из РФ. И все равно путь уходят, золотые сапоги им в путь.

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    1
    • 12382 8820
      ВладимирИгорь 6 декабря 2019 в 10:37

      Золото хранящееся в ЦБ это собственность ЦБ а не РФ.
      Собственностью РФ является золото хранящееся Госфонде драгметаллов.
      Федеральный закон от 26.03.1998 N 41-ФЗ (ред. от 02.08.2019) “О драгоценных металлах и драгоценных камнях” (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2019)
      Статья 8. Золотой запас Российской Федерации

      1. Золотой запас Российской Федерации, состоящий из аффинированного золота в слитках, находящегося в федеральной собственности и являющегося частью золотовалютных резервов Российской Федерации, предназначен для осуществления финансовой политики государства и удовлетворения экстренных потребностей Российской Федерации при чрезвычайных ситуациях.
      2. Часть золотого запаса Российской Федерации, хранящаяся в Центральном банке Российской Федерации, учитывается на его счетах. Решение о расходовании этой части золотого запаса Российской Федерации принимается Центральным банком Российской Федерации в порядке, согласованном с Правительством Российской Федерации. Отчет о состоянии учитываемой на счетах Центрального банка Российской Федерации части золотого запаса Российской Федерации представляется Центральным банком Российской Федерации Государственной Думе как составная часть доклада Председателя Центрального банка Российской Федерации о деятельности Центрального банка Российской Федерации.
      3. Часть золотого запаса Российской Федерации, находящаяся в Государственном фонде драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, подлежит учету в порядке, установленном Положением о Государственном фонде драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, и в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете. Решение о расходовании находящейся в Государственном фонде драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации части золотого запаса Российской Федерации принимается в соответствии со статьей 23 настоящего Федерального закона.

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      0
      • 986 664
        ИгорьВладимир 6 декабря 2019 в 12:18

        Замечательно, Владимир, десяти лет, я думаю, не пройдёт, и мы с вами ещё прочитаем как любой золотой запас РФ похудел в неизвестном направлении, как уже похудели пенфонд, золотой и алмазный запас союза и золотой запас росимперии. Традиции и люди не меняются. А ведь выход то простой, пусть драги в горе сидят вместе с Бажовым, целее оно будет, а гору можно капитализировать, как запас, не трогая хранящегося в ней золота. Вот вы пишете все по закону делается, а в союзе то законы строже были, в царской то вообще вешалка, и чо и где? Даже где не сказали. Теперь вы думаете скажут, это наивно. Если вам нужно золото для генерации денег то золото в горе по-любому более капитальный ресурс чем внешний долг. Все развитые страны умудряются генерировать деньги используя свой долг в виде вклада и этот финт пролазит. А вот если вы собрались срулить в эти лоховзводные края то золото в горе это уже не ресурс… Вот говорят беспощадный бунт… Он не состоится если верхам светит за бугром улицы мести, не получится бунта, не захотят наши вожди такого расклада. Им золото повод для побега. Это вам потвердит любой юрист со стажем, спросите если не лень и верите в закон.

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        • 12382 8820
          ВладимирИгорь 6 декабря 2019 в 12:39

          Нет,я так не думаю.Эти статьи закона указывают на то что золотой запас изначально находиться не в собственности России,поскольку ЦБ это юр. лицо не отвечающее по обязательствам государства.Грубо говоря это все принадлежит тем кому принадлежит и Федрезерв США.Т.е. на словах это золото является “золотым запасом РФ” но распоряжается им ЦБ,а вот то что хранится Госфонде это и есть золотой запас государства но там не более 5 процентов от ЗВР.Так что золото ЦБ это не наше золото,как там в фильме,”это не твой зуб и даже не мой,это их зуб”.

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          -1
          • 986 664
            ИгорьВладимир 6 декабря 2019 в 12:52

            Владимир, остался маленький шаг. Назвать Иванов, Петров, Сидоров добывают золото в РФ для Смита или Ли в названном объеме и хранят как золото ЦБ России не считаясь ин-агентами. Нигде такого не читал, никто из Стариков так не сказал, это что тайна за семью печатями которую распечатывают после отъезда лиц. А если и так то зачем процесс разбития этих лиц считать бессмысленным бунтом.

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          • 12382 8820
            ВладимирИгорь 6 декабря 2019 в 13:52

            Ну эти сведения,под грифами.Самая страшная тайна в мире, кому на самом деле все принадлежит.Сохранностью собственных лиц собственники обеспокоены в первую очередь.Году еще в 2008-м были такие публикации “Откровения Инсайдера” – прочтите очень познавательно – https://insiderrevelations.ru/

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      • 11437 1039
        ХОХОЛВладимир 6 декабря 2019 в 13:28

        А танки находящиеся в Армии это собственность ВС а не РФ ))

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    • 12382 8820
      ВладимирИгорь 6 декабря 2019 в 11:04

      Статья 6. Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации
       
      1. Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации составляет часть золотовалютных резервов Российской Федерации и представляет собой совокупность полученных из источников, перечисленных в пункте 3 настоящей статьи, драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них.
      Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации предназначен для обеспечения производственных, финансовых, научных, социально-культурных и иных потребностей Российской Федерации. Ценности, зачисленные в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, являются федеральной собственностью.

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