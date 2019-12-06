Все работы Олега AsSa // По-живому

Разговор с музыкантом и автором канала “Все работы хороши” Олегом AsSa.



Канал “Все работы хороши”:

https://www.youtube.com/channel/UCkbS…



02:24 Про первую работу и детство

06:11 Про эмоциональную оценку своей деятельности и росте интереса к видео AsSa

08:50 О рождении идеи создания обзоров на работу и как все начиналось

11:37 Настоящее лицо работодателя по мнению Олега

14:13 О реакции работодателей на критику

16:30 Насколько честны сами наемные сотрудники?

19:25 Может у нас неправильный капитализм? (про отношение к СССР)

21:59 Мнение про фильмы Дудя

22:53 Почему не затронуты отечественные работодатели-гиганты?

24:33 Как Олег чувствует себя в качестве наемного рабочего?

26:18 Про музыкальную деятельность

30:25 О ненависти

33:44 Про коррупцию и паршивых овец

37:49 Как Олег находит людей для роликов?

39:19 Про монополизацию рынков

41:19 Реакция на ролики о “Магните”

44:27 Смириться или бороться?

47:54 Про “наезды” м желание поговорить по душам

51:00 Какая цель у проекта “Все работы хороши”?

56:10 Пытались ли подкупить?

58:48 Про Баженова

59:50 О детях и их будущем







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#поживому #КонстантинСемин

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XGA3lGoBBi0