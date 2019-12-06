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Все работы Олега AsSa // По-живому

20:41. 6 декабря 2019 65 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Разговор с музыкантом и автором канала “Все работы хороши” Олегом AsSa.

Канал “Все работы хороши”:
https://www.youtube.com/channel/UCkbS…

02:24 Про первую работу и детство
06:11 Про эмоциональную оценку своей деятельности и росте интереса к видео AsSa
08:50 О рождении идеи создания обзоров на работу и как все начиналось
11:37 Настоящее лицо работодателя по мнению Олега
14:13 О реакции работодателей на критику
16:30 Насколько честны сами наемные сотрудники?
19:25 Может у нас неправильный капитализм? (про отношение к СССР)
21:59 Мнение про фильмы Дудя
22:53 Почему не затронуты отечественные работодатели-гиганты?
24:33 Как Олег чувствует себя в качестве наемного рабочего?
26:18 Про музыкальную деятельность
30:25 О ненависти
33:44 Про коррупцию и паршивых овец
37:49 Как Олег находит людей для роликов?
39:19 Про монополизацию рынков
41:19 Реакция на ролики о “Магните”
44:27 Смириться или бороться?
47:54 Про “наезды” м желание поговорить по душам
51:00 Какая цель у проекта “Все работы хороши”?
56:10 Пытались ли подкупить?
58:48 Про Баженова
59:50 О детях и их будущем



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#поживому #КонстантинСемин

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XGA3lGoBBi0

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