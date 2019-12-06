Вещий Олег на воздушном шаре

Чем порадовал Вещий Олег в исполнении Козловского в сериале "Викинги".1. Организует грабеж и убийства путников проходящих через княжество.2. Убил брата Аскольда, коварно отравив его.3. Угрожал убить ребенка (будущего князя Игоря)4. Угрожал убить жену другого брата Дира.5. Убил свою жену за измену и устроил в доме мавзолей.6. Лично пытает людей, в том числе и у себя дома.7. С помощью елок разрывает людей на части.8. Принял христианство, но молится Одину.9. Планирует забить на планы Рюрика и хочет завоевать Норвегию.10. Летает над Киевом на воздушном шаре.Неизвестная история Древней Руси.С учетом того, что это только начало сериала, даже не знаю, что еще мы узнаем о Вещем Олеге.Если что, то в "Викингах" Киев это столица русов. Никаких украинцев по понятным причинам нет и в помине.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5477361.html