Вещий Олег на воздушном шаре
08:12. 6 декабря 2019 159 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Чем порадовал Вещий Олег в исполнении Козловского в сериале "Викинги".
1. Организует грабеж и убийства путников проходящих через княжество.
2. Убил брата Аскольда, коварно отравив его.
3. Угрожал убить ребенка (будущего князя Игоря)
4. Угрожал убить жену другого брата Дира.
5. Убил свою жену за измену и устроил в доме мавзолей.
6. Лично пытает людей, в том числе и у себя дома.
7. С помощью елок разрывает людей на части.
8. Принял христианство, но молится Одину.
9. Планирует забить на планы Рюрика и хочет завоевать Норвегию.
10. Летает над Киевом на воздушном шаре.
Неизвестная история Древней Руси.
С учетом того, что это только начало сериала, даже не знаю, что еще мы узнаем о Вещем Олеге.
Если что, то в "Викингах" Киев это столица русов. Никаких украинцев по понятным причинам нет и в помине.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5477361.html
Во многой мудрости много печали; И кто умножает познания, умножает скорбь. А минкультуры с минпросвещением освобождают и делают людей счастливыми.