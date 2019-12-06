Угроза налицо? Российский софт против американской демократии
07:11. 6 декабря 2019 154 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Мешаем американцам плевать в наш суп?Федеральное бюро расследований США считает, что любое программное обеспечение, разработанное в России, представляет потенциальную «контрразведывательную угрозу». Сам этот термин, кстати сказать, заслуживает отдельного рассмотрения, но об этом чуть ниже. Пока же отметим, что мнение ФБР было высказано не в обычном разговоре, пусть даже высокопоставленных сотрудников ведомства, а в официальном ответе ведомства на не менее официальный запрос лидера демократов в Сенате США.
Запрос этот был вызван нашумевшим приложением «FaceApp», разработанным российскими программистами, которое умело (и до сих пор умеет) различными способами преобразовывать лица людей. Человека (а точнее, его фотографию) с помощью весьма продвинутых алгоритмов можно искусственно состарить, омолодить, сделать улыбающимся или хмурым, а то и заставить сменить пол. Казалось бы, обычная электронная игрушка, мода на которую пройдет так же внезапно, как и началась. Но нет, в США озаботились тем, что приложение имеет доступ к фотографиям на смартфоне пользователя, и решили, что таким образом российские спецслужбы могут похитить секреты оплота демократии.
Но, как уже отмечено выше, речь сейчас идет о том, что российские программы и приложения имеют некую «контрразведывательную угрозу». То есть это что получается? С помощью этих приложений мы мешаем американцам осуществлять разведывательные мероприятия против России? Классическое «караул, эти злые русские опять мешают нам плевать им в борщ»? Просто слово «контрразведывательную» не оставляет слишком широкого поля для трактовок – получается, что они шпионят, а мы как-то этому угрожаем.
Претензий к программам нет, но…
Ладно, давайте спишем это на сложности перевода, хотя источники вроде «Russia Today» никогда не испытывали особых трудностей с английским. В любом случае, это скорее психологический нюанс, пусть и красноречивый.
Но есть и другие. Напомню, что резкая озабоченность американцев функционалом российского программного обеспечения проявилась после крымских событий и введения антироссийских санкций. Наверняка многие помнят, что сначала «под раздачу» попала «Лаборатория Касперского» – крупнейший российский производитель софта. Тогда чуть ли не в приказном порядке американским госучреждениям, массово использовавшим антивирусы этой компании, рекомендовали перейти на ПО других, не российских, производителей.
Зная щепетильность американцев в вопросах нацбезопасности, задаешься простым вопросом: почему раньше антивирусы российского производителя не вызывали у ФБР никаких нареканий? И есть только один разумный ответ на него: а никакой угрозы они просто не представляли. Но изменилась политическая ситуация, исчезла даже видимость партнерства, Кремль больше не захотел играть по американским геополитическим правилам, и угроза моментально обнаружилась…
Более того, если разобраться в том, что говорят по этому поводу американские эксперты, то получится, что у них и сейчас нет прямых доказательств зловредности программ, разработанных российскими программистами. Да, вы не ослышались: претензий к самим программам нет. Но наших заокеанских друзей смущает, что серверы программ находятся в России, разработчики – тоже. А значит, потенциально российским спецслужбам легче получить доступ к этим продуктам и данным пользователей.
А раз так, программы можно объявить неблагонадежными, потенциально опасными и постараться испортить им репутацию. Что сейчас с завидным упорством и делается.
Нужно отметить, что экспорт российского ПО растет довольно высокими темпами. Так, согласно отчету некоммерческого партнерства «Руссофт» за 2018 год, рост зарубежных продаж отечественного ПО составил 16,6% и достиг в абсолютном выражении 8,8 миллиарда долларов. По некоторым оценкам, он и вовсе превысил 10 миллиардов долларов – неплохой показатель для «страны-бензоколонки». Российские сервисные компании в IT-отрасли заняли 8 мест в топе-100, наши разработчики традиционно удерживали высокие позиции в области информационной безопасности.
И это, отметим, через несколько лет после введения антироссийских санкций, несмотря на волны антироссийской истерии, периодически захлестывающие западные СМИ. Ранее, в 2015 и 2016 годах, в отрасли также наблюдался рост на 11-12% — несколько ниже, но все-таки очень неплохо, согласитесь. И вполне возможно, что именно этот стабильный рост и привлек внимание наших «партнеров».
Закон Мерфи в вольном изложении
Увы, мы должны констатировать: российская IT-отрасль находится сейчас в весьма сложном положении. Дело в том, что востребованность программного обеспечения в самой России всё ещё ниже, чем за её пределами. Соответственно, львиную долю своей прибыли отечественные компании получают от экспорта. Если совокупный оборот отечественных софтверных компаний в 2018 году оценивался примерно в 16,87 млрд. долларов, то на экспорт, как уже отмечалось выше, приходилось около 10 млрд. Соответственно, отлучение наших компаний от зарубежных рынков ударит по ним очень сильно и станет чрезвычайно болезненным.
Рискну предположить, что это и есть главная цель наших дорогих заокеанских друзей. Нет, не конкуренция – на данном этапе мы ещё слишком слабы, чтобы противостоять американским IT-гигантам вроде «Microsoft» или «Google», хотя конкурентов лучше душить в самом зародыше, это правда. Скорее, это ещё одна возможность ударить Россию, и американцы просто не могли её упустить.
Наверное, многие знают о шутливом законе Мерфи. В вольном переводе он звучит примерно так: «Если какая-то неприятность может произойти, она непременно случается». Вероятно, в современной политике используется его перефразированная версия: «Если можно, особо не рискуя, сделать какую-то гадость России, то она обязательно будет сделана».
Именно это мы и наблюдаем на примере выдвинутых против российского ПО достаточно сомнительных обвинений. Наложить санкции на российских производителей ПО довольно проблематично: ВТО, ответные санкции, возможный удар по американским софтверным компаниям в России. В то же время наблюдать, как вопреки давлению в России довольно активно развивается важная для её безопасности и суверенитета отрасль, просто нестерпимо.
Поэтому, вероятно, и был выбран путь травли, бездоказательных, но громких обвинений, клеветы. Тем более что в США хватает сил, которые с удовольствием поддержат эту игру. В том числе это и сенатские демократы, и ФБР.
Так что всё, увы, закономерно. Как говорится, и дешево, и сердито. Обвинения есть, они довольно серьёзно звучат для обывателя, а никакого наказания за них не предвидится. То, что эти обвинения пока ни разу не были доказаны, никого вообще не интересует: закошмаривая рядового американца, не стоит отвлекаться на такие мелочи, как факты.
Источник: http://voicesevas.ru/news/48681-ugroza-nalico-rossiyskiy-soft-protiv-amerikanskoy-demokratii.html