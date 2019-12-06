Удастся ли американской ракете догнать российский «Кинжал»

Соединенные Штаты поставили перед собой задачу догнать Россию в разработке одного из наиболее перспективных видов вооружений – гиперзвуковых ракет. Создавать собственные образцы в США начали еще несколько лет назад, но появление ракеты «Кинжал» резко подстегнуло активность американцев. Как это произошло и чем американская ракета будет отличаться от российских «Кинжалов»?

Разработка американской гиперзвуковой ракеты AGM-183, создаваемой по программе ARRW, идет уже несколько лет. Об этой ракете сообщалось в российской прессе и ранее (правда, ракета ошибочно называлась аэробаллистической, хотя это не совсем так). 3 ноября 2019 года авторы блога BMPD обратили внимание на опубликованную на сайте министерства обороны США информацию о том, что разработка ракеты перешла на новую стадию. Теперь Пентагон намерен резко ускорить НИОКР по ракете, чтобы в 2022 году получить готовый к серийному производству образец.

На сайте минобороны США указано следующее:

Подразделение «Управляемые средства поражения и системы управления огнем» (Missile and Fire Control) компании «Локхид Мартин» заключило дополнительное соглашение к ранее подписанному контракту FA8681-18-C-0021 по созданию ракеты в рамках программы Air—Launched Rapid Response Weapon («Оружие мгновенной реакции с воздушным запуском»). Общая сумма контракта 988 832 126 долларов США… Оружие должно быть создано, испытано и подготовлено к производству. Срок окончания работ – 31 декабря 2022 года. Согласно данным минобороны США, контракт был подписан 2 декабря 2019 года.

Таким образом, США делают очередной шаг в гиперзвуковой гонке вооружений.

Предыстория

США давно вели программы по созданию гиперзвукового оружия. Так, некоторое время считалось, что крылатая ракета «Томагавк» будет заменена гиперзвуковой ракетой «Фастхок» (Fasthawk, «быстрый ястреб»), со скоростью в четыре «звука», дальностью 1100 км и массой боевой части 210 кг. Однако проект, называвшийся LCMS – low cost missile system («Ракетная система с низкой стоимостью»), просуществовал всего два года – с 1997-го до 1999-й. Вместе с ним «умерла» и параллельная программа HWT – Hypersonic vehicle technology, которая должна была «породить» нужный для гиперзвуковой ракеты массив технологий. Обе программы проходили под патронажем ONR – Office of Naval Research («Офис военно-морских исследований», научно-техническая структура в ВМС США).

За год до полной и окончательной смерти LCMS другая пентагоновская структура, отвечающая за научно-технический прогресс – DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency – «Агентство по разработке передовых военных проектов»), поручила «Боингу» изучить возможность создания гиперзвуковой ракеты-демонстратора по программе Advanced Rapid Response Missile Demonstrator (ARRMD), со скоростью уже шесть Махов. «Боинг» провел исследования, после чего проект переродился уже в два новых, в которых ракеты должны были быть доведены до «металла».

Первая HyFly (произносится аналогично словам «высокий полет») – Hypersonic flight demonstrator, ракета с цилиндрическим корпусом, способная разогнаться в горизонтальном полете до 6,5 скоростей звука. По этой программе удалось построить работавший на земле прямоточный двигатель, а также провести отцеп ракеты от носителя в полете. Однако попытки испытать ракету с запуском двигателя заканчивались ее авариями. Последняя попытка полета HyFly имела место в 2010 году.

Второй программой была «боинговская» ракета Х-51А Waverider, создаваемая под патронажем Исследовательской лаборатории ВВС США (ARFL-Air Force Research Laboratory) и уже упомянутого агентства DARPA. Эта программа по созданию футуристической ракеты с твердотопливной первой ступенью и прямоточно-воздушным двигателем второй ступени отличилась тем, что ракета полетела практически как задумывалось. 1 мая 2013 года «Оседлавший волну» (перевод названия с сохранением смысла) разогнался до 5,1 скорости звука и пролетел 426 километров.

Среди отечественных «экспертов» бытует утверждение, что ракета развалилась, но на самом деле она выработала топливо и упала в океан, как и замышлялось испытаниями, причем телеметрия с ее борта передавалась до момента удара об воду. До настоящего времени не существует никаких свидетельств того, что кто бы то ни было смог добиться сравнимых результатов в горизонтальном полете с использованием забортного воздуха в качестве окислителя.

Получив доказательства того, что гиперзвуковой полет на прямоточно-воздушном реактивном двигателе вполне возможен, американцы начали новую программу, на этот раз уже направленную на создание боевого образца – HSSW, High Speed Strike Weapon («Высокоскоростное ударное оружие»). В какой стадии программа сейчас, неизвестно, известно лишь, что проект создания гиперзвуковой боевой ракеты с ПВРД не отменен.

Тем временем в игру вступил главный конкурент «Боинга» – «Локхид Мартин». Понимая, что задел у «Боинга» огромный, с одной стороны, и что слово «гиперзвуковой» в названии открывает дорогу к огромным деньгам, с другой, «Локхид Мартин» пошла «обходным» путем. А именно – вместо победы над силами природы в виде аэродинамического сопротивления и разогрева от трения, против которых яростно сражался «Боинг», заставить другую, более мощную силу природы работать на себя. Речь шла о разгоне боеприпаса до высокой скорости за счет гравитации.

Так в 2014 году родился проект Tactical Boost Glide, TBG – управляемый снаряд-глайдер, который забрасывался твердотопливным ускорителем на большую высоту и потом планировал оттуда вниз на цель.

А 1 марта 2018 года президент России Владимир Путин озвучил общественности факт существования в России практически готовой к производству аналогичной ракеты под названием «Кинжал». Эта ракета отличалась от «чисто» аэробаллистической тем, что на участке падения ей придавал дополнительное ускорение твердотопливный реактивный двигатель, что обеспечивало высокую скорость выхода на цель. Согласно подготовленным для главы государства материалам, ракета могла маневрировать на финальном участке полета (что технически осуществимо до определенной скорости и в некоторых пределах) и могла поражать мобильные цели, что невероятно сложно технически для такой быстрой ракеты и что до сих пор вызывает скепсис у некоторых специалистов. Хотя надо признать, что и невозможной такая задача все же не является.

Это был звездный час отечественного ВПК. Нарратив «российское оружие самое сильное в мире» стал крайне популярен. Но это также стало звездным часом для корпорации «Локхид Мартин». Их представители просто пришли в ВВС США и сказали, что у них почти готова такая же ракета, как у русских. Так «Локхиду» удалось обойти куда более продвинувшегося конкурента.

В 2018 году «Локхид Мартин» заключила с ВВС США контракт на продолжение работ по TBG, но уже в новой ипостаси – двухступенчатой ракеты, а не забрасываемого на высоту безмоторного боевого блока-глайдера. В том же 2018-м аэродинамический макет ракеты уже летал под крылом бомбардировщика Б-52.

В 2019 году, как указывает ряд источников, ВВС США были «принуждены» вернуть в процесс обретения желаемой скоростной ракеты конкуренцию. Был проведен тендер с участием «Боинга», «Рейтеон» и «Локхид Мартин». Закономерным образом не готовые выполнять техническое задание, созданное по образу и подобию TBG, конкуренты проиграли. Ушлые ребята из «Локхида» не просто выполнили требования ВВС (которые и были написаны, отталкиваясь от их исследований), но и заранее начали подготовку ни больше ни меньше чем к серийному производству, что тоже сыграло свою роль в победе. И вот 2 декабря было объявлено, что контракт Пентагона с «Локхид Мартин» заключен.

Что мы знаем об ARRW

AGM-183, создаваемая по программе ARRW (она же Arrow – «стрела»), это двухступенчатая твердотопливная ракета длиной примерно 6,5–6,6 метра и диаметром примерно 0,7 метра. После отцепа ракеты от носителя первая ступень поднимает ракету на большую высоту. Затем, после ее отделения, вторая ступень летит вниз к цели в режиме «реактивного глайдера», то есть одновременно за счет своей аэродинамики и разгонного твердотопливного реактивного двигателя. Сочетание воздействия гравитации и реактивной тяги разгоняет аппарат до скоростей, характеризуемых как «гиперзвуковые».

Некоторые источники указывают, что скорость ракеты может доходить до 20 Махов, что крайне сомнительно. Тем не менее это быстрая ракета. Ее дальность полета пока оценить трудно, это могут быть сотни километров или же более тысячи километров. «Локхид» заявил о своей готовности начать серийное производство ракеты в срок не позднее 36 месяцев после завершения контракта на создание.

Ракета весьма похожа на отечественный комплекс «Кинжал». И AGM-183, и «Кинжал» твердотопливные. То есть о повторении технического чуда от «Боинга» речь не идет ни в одном случае, ни в другом. Обе ракеты похожи на аэробаллистические, но ими не являются, по крайней мере американская ракета точно, а российская – скорее всего. Их снижение при всей крутизне траектории не является баллистическим падением.

Обе ракеты, скорее всего, развивают близкую скорость в момент удара в цель. Судя по применяемым носителям, для «Кинжала» нужна большая стартовая скорость. Американцы же свою ракету запускают с дозвукового самолета (впрочем, они могли заплатить за это дальностью). Американцы не позиционируют свою ракету как способную атаковать мобильные цели, в отличие от россиян. Еще одним отличием является то, что американская ракета несколько меньше. Скорее всего, обе ракеты способны применяться в варианте с ядерной боевой частью или будут способны, когда их начнут производить серийно. Так или иначе, боевые возможности ракет в итоге окажутся сравнимы.

Огромным преимуществом американской ракеты является возможность пуска с тихоходных носителей – впрочем, нет никаких фундаментальных запретов на то, чтобы и российская ракета могла запускаться, например, с Ту-95, пусть и ценой уменьшения дальности полета. И – общий момент – обе ракеты потихоньку становятся источником мифов о своих сверхвозможностях. Детальное же сравнение пока произвести просто невозможно в связи с отсутствием данных и тем, что американский проект находится в самом начале своего пути и еще не дошел до летных испытаний.

Тем не менее, стоит считать, что ориентировочно в 2025–2026 годах гиперзвуковые ракеты подобного типа начнут массово поступать на вооружение ВВС США. Те страны, которые могут стать объектом американского нападения (а это любая независимая от США страна), должны учитывать этот факт при создании своих систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Александр Тимохин

Источник: http://voicesevas.ru/news/48682-udastsya-li-amerikanskoy-rakete-dognat-rossiyskiy-kinzhal.html