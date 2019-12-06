Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 06 декабря 2019

Стремление Турции взять под контроль всю провинцию Идлиб и вытеснить группировку «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*) вызывает всё больше новых боестолкновений между «ХТШ» и протурецкими боевиками из так называемой «Сирийской национальной армии». Теперь вдобавок «нусровцы» обстреляли колонну армии Турции, двигавшуюся для ротации к наблюдательному посту № 9 в Муреке. После этого под Джераблусом у турецкого военного конвоя был взорван заминированный автомобиль, сообщается о пяти погибших военных.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.

Провинция Идлиб остается одним из самых напряженных районов в Сирии. Почти вся территория провинции по-прежнему контролируется джихадистами из более чем пятидесяти различных группировок, которые объединены в две большие коалиции. Так называемая «Сирийская национальная армия» полностью подконтрольна Турции и используется ей для продвижения интересов Анкары в регионе. Другая — «Хайят Тахрир аш-Шам», бывшая «Джебхат ан-Нусра» — крайне радикальная группировка и признана террористической в ряде стран.

Взаимоотношения между двумя коалициями всегда были очень натянутыми. Причин к вражде более чем достаточно — это и религиозные взгляды, и борьба за территорию, и частые переходы отрядов от одних к другим.

Иногда боевики объединяются в тактические союзы для совместного действия против правительственных войск, но чаще всего заняты борьбой друг с другом, что выливается в боестолкновения.

В последнее время новый виток противоречий вызван стремлением Турции выдавить ХТШ из провинции руками боевиков СНА. Турецкие спецслужбы ликвидировали несколько командиров «нусровцев», в городах провинции турками были организованы митинги против Правительства Спасения, которое возглавляют «нусровцы».

Такая деятельность Анкары, естественно, вызвала ответную реакцию со стороны «Хайят Тахрир аш-Шам», однако до сегодняшнего дня мишенью для них были только протурецкие боевики, но никак не военнослужащие ВС Турции, которых трогать они побаивались.

Поэтому инцидент, который произошел 4 декабря, имеет далеко идущие последствия.

Все произошло в то время, когда турки отправили военную колонну через всю провинцию Идлиб к своему наблюдательному посту № 9 около города Мурек. Этот пост остался на территории, подконтрольной законному правительству Сирии после летнего наступления, и теперь турки вынуждены осуществлять ротацию в этом анклаве только при согласовании с Дамаском.

Такая ротация уже проходила не раз. Вот и сегодня по запросу турков правительственные войска при помощи строительной техники убрали земляной вал, саперы убрали мины с дороги. Турецкая колонна начала движение из Маарет-эн-Нумана в направлении Мурека.

Однако в районе населенного пункта Мука колонна попала под артиллерийский огонь террористов «Хайят Тахрир аш-Шам», предположительно, из района Маарат-Терба (см. видео). Колонна развернулась в обратном направлении, ротация военнослужащих на наблюдательном посту была сорвана.

Потери турецкой стороны уточняются, однако сам факт обстрела уже вызывает далеко идущие последствия в новом витке противостояния Турции и «Джебхат-ан-Нусры» в провинции.

Стоит отметить, что боевиками был выбран удачный момент. Обстрел турецкой колонны они произвели в непосредственной близости от линии соприкосновения с правительственными войсками, так что теперь можно заявить об ошибке или вовсе обвинить во всем сирийскую армию.

После этого в окрестностях сирийского города Джараблус в провинции Алеппо на пути следования колонны Вооружённых сил Турции был взорван начиненный взрывчаткой автомобиль (см. фото и видео). По имеющейся информации, погибли как минимум пять турецких военнослужащих.

Читайте также: «Ааааа!!!» — боевики в ужасе орут от страшных ударов неизвестной авиации в Сирии (ВИДЕО)