Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 06 декабря 2019
- 14:44 Сирия: неизвестные атаковали базу США на крупнейшем месторождении нефти.
- 06:00 Сирия: по турецким войскам нанесены удары, уничтожена бронетехника и военные (ФОТО, ВИДЕО).
- 04:00 Важный груз из Чечни доставлен в бывший штаб террористов в Алеппо (ФОТО).
Сирия: неизвестные атаковали базу США на крупнейшем месторождении нефти
Неизвестные атаковали незаконную американскую военную базу на крупнейшем в Сирии нефтяном поле «Аль-Омар» на северо-востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
Об этом сообщил государственный телеканал САР «Аль-Ихбария».
В ночь с четверга на пятницу в район нефтеперерабатывающего завода «Аль-Омар» прибыла очередная колонна военной техники оккупационных войск американской коалиции.
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Сообщается, что при заезде машин на территорию месторождения неизвестные обстреляли транспорт из тяжёлого вооружения.
Данные о жертвах в настоящее время отсутствуют.
Ранее около 200 американских военнослужащих были размещены на крупнейшем сирийском нефтяном месторождении, расположенном недалеко от иракской границы. Их миссия состоит в том, чтобы помешать официальному Дамаску получить доступ к топливно-энергетическим ресурсам.
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Сирия: по турецким войскам нанесены удары, уничтожена бронетехника и военные (ФОТО, ВИДЕО)
Стремление Турции взять под контроль всю провинцию Идлиб и вытеснить группировку «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*) вызывает всё больше новых боестолкновений между «ХТШ» и протурецкими боевиками из так называемой «Сирийской национальной армии». Теперь вдобавок «нусровцы» обстреляли колонну армии Турции, двигавшуюся для ротации к наблюдательному посту № 9 в Муреке. После этого под Джераблусом у турецкого военного конвоя был взорван заминированный автомобиль, сообщается о пяти погибших военных.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Провинция Идлиб остается одним из самых напряженных районов в Сирии. Почти вся территория провинции по-прежнему контролируется джихадистами из более чем пятидесяти различных группировок, которые объединены в две большие коалиции. Так называемая «Сирийская национальная армия» полностью подконтрольна Турции и используется ей для продвижения интересов Анкары в регионе. Другая — «Хайят Тахрир аш-Шам», бывшая «Джебхат ан-Нусра» — крайне радикальная группировка и признана террористической в ряде стран.
Взаимоотношения между двумя коалициями всегда были очень натянутыми. Причин к вражде более чем достаточно — это и религиозные взгляды, и борьба за территорию, и частые переходы отрядов от одних к другим.
Иногда боевики объединяются в тактические союзы для совместного действия против правительственных войск, но чаще всего заняты борьбой друг с другом, что выливается в боестолкновения.
В последнее время новый виток противоречий вызван стремлением Турции выдавить ХТШ из провинции руками боевиков СНА. Турецкие спецслужбы ликвидировали несколько командиров «нусровцев», в городах провинции турками были организованы митинги против Правительства Спасения, которое возглавляют «нусровцы».
Такая деятельность Анкары, естественно, вызвала ответную реакцию со стороны «Хайят Тахрир аш-Шам», однако до сегодняшнего дня мишенью для них были только протурецкие боевики, но никак не военнослужащие ВС Турции, которых трогать они побаивались.
Поэтому инцидент, который произошел 4 декабря, имеет далеко идущие последствия.
Все произошло в то время, когда турки отправили военную колонну через всю провинцию Идлиб к своему наблюдательному посту № 9 около города Мурек. Этот пост остался на территории, подконтрольной законному правительству Сирии после летнего наступления, и теперь турки вынуждены осуществлять ротацию в этом анклаве только при согласовании с Дамаском.
Такая ротация уже проходила не раз. Вот и сегодня по запросу турков правительственные войска при помощи строительной техники убрали земляной вал, саперы убрали мины с дороги. Турецкая колонна начала движение из Маарет-эн-Нумана в направлении Мурека.
Однако в районе населенного пункта Мука колонна попала под артиллерийский огонь террористов «Хайят Тахрир аш-Шам», предположительно, из района Маарат-Терба (см. видео). Колонна развернулась в обратном направлении, ротация военнослужащих на наблюдательном посту была сорвана.
Потери турецкой стороны уточняются, однако сам факт обстрела уже вызывает далеко идущие последствия в новом витке противостояния Турции и «Джебхат-ан-Нусры» в провинции.
Стоит отметить, что боевиками был выбран удачный момент. Обстрел турецкой колонны они произвели в непосредственной близости от линии соприкосновения с правительственными войсками, так что теперь можно заявить об ошибке или вовсе обвинить во всем сирийскую армию.
После этого в окрестностях сирийского города Джараблус в провинции Алеппо на пути следования колонны Вооружённых сил Турции был взорван начиненный взрывчаткой автомобиль (см. фото и видео). По имеющейся информации, погибли как минимум пять турецких военнослужащих.
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Важный груз из Чечни доставлен в бывший штаб террористов в Алеппо (ФОТО)
Военнослужащие ВС РФ и представители Чеченской республики снова доставили важный для людей груз в крупнейший город Сирии, ещё несколько лет назад бывший под оккупацией бандформирований, превративших Алеппо в настоящую крепость исламистов.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
На этот раз офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон вместе с представителями Общественного фонда имени Героя России Ахмата Кадырова навестили учащихся начальной школы «Аль-Валид-Билау», находящейся в районе Аль-Фардос города Алеппо.
Детям были подарены наборы канцелярских принадлежностей для усвоения школьной программы, а также теплые детские вещи, которые сейчас очень актуальны в связи с наступлением холодного времени года.
До декабря 2016 года район Аль-Фардос города Алеппо находился под контролем отрядов НВФ, а в здании этой школы был оборудован штаб террористической группировки.
Благодаря усилиям сирийских властей при содействии Центра по примирению враждующих сторон учебное заведение восстановлено, а дети вновь имеют возможность изучать школьные дисциплины.
«Кто-то ручки и тетрадки в помощь привозит, кто-то “Джавелины” и “демократию”», — справедливо прокомментировал новость читатель «Русской Весны» Тимофей Черепов.
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