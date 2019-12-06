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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 06 декабря 2019

16:02. 6 декабря 2019 334 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Сирия: неизвестные атаковали базу США на крупнейшем месторождении нефти

Сирия: неизвестные атаковали базу США на крупнейшем месторождении нефти | Русская весна

Неизвестные атаковали незаконную американскую военную базу на крупнейшем в Сирии нефтяном поле «Аль-Омар» на северо-востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Об этом сообщил государственный телеканал САР «Аль-Ихбария».

В ночь с четверга на пятницу в район нефтеперерабатывающего завода «Аль-Омар» прибыла очередная колонна военной техники оккупационных войск американской коалиции.

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Сообщается, что при заезде машин на территорию месторождения неизвестные обстреляли транспорт из тяжёлого вооружения. 

Данные о жертвах в настоящее время отсутствуют.

Ранее около 200 американских военнослужащих были размещены на крупнейшем сирийском нефтяном месторождении, расположенном недалеко от иракской границы. Их миссия состоит в том, чтобы помешать официальному Дамаску получить доступ к топливно-энергетическим ресурсам.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Сирия: по турецким войскам нанесены удары, уничтожена бронетехника и военные (ФОТО, ВИДЕО)

Сирия: по турецким войскам нанесены удары, уничтожена бронетехника и военные (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Стремление Турции взять под контроль всю провинцию Идлиб и вытеснить группировку «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*) вызывает всё больше новых боестолкновений между «ХТШ» и протурецкими боевиками из так называемой «Сирийской национальной армии». Теперь вдобавок «нусровцы» обстреляли колонну армии Турции, двигавшуюся для ротации к наблюдательному посту № 9 в Муреке. После этого под Джераблусом у турецкого военного конвоя был взорван заминированный автомобиль, сообщается о пяти погибших военных.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.

Провинция Идлиб остается одним из самых напряженных районов в Сирии. Почти вся территория провинции по-прежнему контролируется джихадистами из более чем пятидесяти различных группировок, которые объединены в две большие коалиции. Так называемая «Сирийская национальная армия» полностью подконтрольна Турции и используется ей для продвижения интересов Анкары в регионе. Другая — «Хайят Тахрир аш-Шам», бывшая «Джебхат ан-Нусра» — крайне радикальная группировка и признана террористической в ряде стран.

Взаимоотношения между двумя коалициями всегда были очень натянутыми. Причин к вражде более чем достаточно — это и религиозные взгляды, и борьба за территорию, и частые переходы отрядов от одних к другим.

Иногда боевики объединяются в тактические союзы для совместного действия против правительственных войск, но чаще всего заняты борьбой друг с другом, что выливается в боестолкновения.

В последнее время новый виток противоречий вызван стремлением Турции выдавить ХТШ из провинции руками боевиков СНА. Турецкие спецслужбы ликвидировали несколько командиров «нусровцев», в городах провинции турками были организованы митинги против Правительства Спасения, которое возглавляют «нусровцы».

Такая деятельность Анкары, естественно, вызвала ответную реакцию со стороны «Хайят Тахрир аш-Шам», однако до сегодняшнего дня мишенью для них были только протурецкие боевики, но никак не военнослужащие ВС Турции, которых трогать они побаивались.

Поэтому инцидент, который произошел 4 декабря, имеет далеко идущие последствия.

Все произошло в то время, когда турки отправили военную колонну через всю провинцию Идлиб к своему наблюдательному посту № 9 около города Мурек. Этот пост остался на территории, подконтрольной законному правительству Сирии после летнего наступления, и теперь турки вынуждены осуществлять ротацию в этом анклаве только при согласовании с Дамаском.

Такая ротация уже проходила не раз. Вот и сегодня по запросу турков правительственные войска при помощи строительной техники убрали земляной вал, саперы убрали мины с дороги. Турецкая колонна начала движение из Маарет-эн-Нумана в направлении Мурека.

Однако в районе населенного пункта Мука колонна попала под артиллерийский огонь террористов «Хайят Тахрир аш-Шам», предположительно, из района Маарат-Терба (см. видео). Колонна развернулась в обратном направлении, ротация военнослужащих на наблюдательном посту была сорвана.

Потери турецкой стороны уточняются, однако сам факт обстрела уже вызывает далеко идущие последствия в новом витке противостояния Турции и «Джебхат-ан-Нусры» в провинции.

Стоит отметить, что боевиками был выбран удачный момент. Обстрел турецкой колонны они произвели в непосредственной близости от линии соприкосновения с правительственными войсками, так что теперь можно заявить об ошибке или вовсе обвинить во всем сирийскую армию.

После этого в окрестностях сирийского города Джараблус в провинции Алеппо на пути следования колонны Вооружённых сил Турции был взорван начиненный взрывчаткой автомобиль (см. фото и видео). По имеющейся информации, погибли как минимум пять турецких военнослужащих.

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Сирия: по турецким войскам нанесены удары, уничтожена бронетехника и военные (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Сирия: по турецким войскам нанесены удары, уничтожена бронетехника и военные (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Важный груз из Чечни доставлен в бывший штаб террористов в Алеппо (ФОТО)

Важный груз из Чечни доставлен в бывший штаб террористов в Алеппо (ФОТО) | Русская весна

Военнослужащие ВС РФ и представители Чеченской республики снова доставили важный для людей груз в крупнейший город Сирии, ещё несколько лет назад бывший под оккупацией бандформирований, превративших Алеппо в настоящую крепость исламистов.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.

На этот раз офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон вместе с представителями Общественного фонда имени Героя России Ахмата Кадырова навестили учащихся начальной школы «Аль-Валид-Билау», находящейся в районе Аль-Фардос города Алеппо.

Детям были подарены наборы канцелярских принадлежностей для усвоения школьной программы, а также теплые детские вещи, которые сейчас очень актуальны в связи с наступлением холодного времени года.

До декабря 2016 года район Аль-Фардос города Алеппо находился под контролем отрядов НВФ, а в здании этой школы был оборудован штаб террористической группировки.

Благодаря усилиям сирийских властей при содействии Центра по примирению враждующих сторон учебное заведение восстановлено, а дети вновь имеют возможность изучать школьные дисциплины.

«Кто-то ручки и тетрадки в помощь привозит, кто-то “Джавелины” и “демократию”», — справедливо прокомментировал новость читатель «Русской Весны» Тимофей Черепов.

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Важный груз из Чечни доставлен в бывший штаб террористов в Алеппо (ФОТО) | Русская весна
Важный груз из Чечни доставлен в бывший штаб террористов в Алеппо (ФОТО) | Русская весна
Важный груз из Чечни доставлен в бывший штаб террористов в Алеппо (ФОТО) | Русская весна
Важный груз из Чечни доставлен в бывший штаб террористов в Алеппо (ФОТО) | Русская весна
Важный груз из Чечни доставлен в бывший штаб террористов в Алеппо (ФОТО) | Русская весна
Важный груз из Чечни доставлен в бывший штаб террористов в Алеппо (ФОТО) | Русская весна
Важный груз из Чечни доставлен в бывший штаб террористов в Алеппо (ФОТО) | Русская весна
Важный груз из Чечни доставлен в бывший штаб террористов в Алеппо (ФОТО) | Русская весна
Важный груз из Чечни доставлен в бывший штаб террористов в Алеппо (ФОТО) | Русская весна
Важный груз из Чечни доставлен в бывший штаб террористов в Алеппо (ФОТО) | Русская весна
Важный груз из Чечни доставлен в бывший штаб террористов в Алеппо (ФОТО) | Русская весна
Важный груз из Чечни доставлен в бывший штаб террористов в Алеппо (ФОТО) | Русская весна
Важный груз из Чечни доставлен в бывший штаб террористов в Алеппо (ФОТО) | Русская весна
Важный груз из Чечни доставлен в бывший штаб террористов в Алеппо (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция

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