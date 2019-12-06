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Родная земля – источник силы, мудрости и процветания. Александр Будный и Юлия Абзалтынова. Часть 1

13:46. 6 декабря 2019 33 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Жизнь на земле.

Александр Будный и Юлия Абзалтынова
Часть 2 – https://youtu.be/cZTSzj7nXkE

Они жили в большом городе. Девять месяцев в году они проводили на тёплых морях. Но родная земля позвала их, и они пошли на зов. Уже семь лет Александр и Юлия живут в таёжном поселке на Северном Урале. Что получили от жизни на своей земле? Чему научились? О чем жалеют? Обо всем этом ребята рассказали в эфире Славянского радио….

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NMyC4hv2Kpg

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