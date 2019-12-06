Родная земля – источник силы, мудрости и процветания. Александр Будный и Юлия Абзалтынова. Часть 1

Жизнь на земле.



Александр Будный и Юлия Абзалтынова

Часть 2 – https://youtu.be/cZTSzj7nXkE



Они жили в большом городе. Девять месяцев в году они проводили на тёплых морях. Но родная земля позвала их, и они пошли на зов. Уже семь лет Александр и Юлия живут в таёжном поселке на Северном Урале. Что получили от жизни на своей земле? Чему научились? О чем жалеют? Обо всем этом ребята рассказали в эфире Славянского радио….



Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!

—————————————-

ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html

—————————————-

ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html

Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!

—————————————-

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

http://slavradio.org

https://vk.com/slavmir_org

https://ok.ru/group/57560761958435

https://fb.com/groups/NarodSlavRadio

—————————————-

Сделаем вместе Мир лучше!

—————————————-

*

Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.



#народное #славянское #радио #будный #жизнь #земле #дом #переехать #переезд #деревня #родовое #поместье #семья #экопоселение #выбрать #жить #александр #юлия #абзалтынова #алексей #орлов #россии #глуши #землю



#НародноеСлавянскоеРадио #СлавянскоеРадио #АлександрБудный #ЮлияАбзалтынова #АлексейОрлов #ЖизньНаЗемле #Дом #ДомНаЗемле #КакПереехатьНаЗемлю #ПереездНаЗемлю #Деревня #РодовоеПоместье #ДомВДеревне #СемьяВДеревне #Экопоселение #РодовыеПоместьяРоссии #КакВыбратьДомВДеревне #КакПереехатьВДеревню #ЖизньВГлуши #ПереехатьЖитьНаЗемлю

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NMyC4hv2Kpg