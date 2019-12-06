Главная » Невероятное в мире

Первый атлас пещер России составили русские спелеологи

08:39. 6 декабря 2019 132 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Коллектив отечественных спелеологов составил первый атлас пещер России. В нём содержится подробная информация о 176 наиболее интересных пещерах, рассказал в беседе с RT один из составителей издания, ведущий научный сотрудник МГУ Александр Гусев. 

На заглавном фото: Кизил-Коба (Красная пещера в Крыму) и пещера Таврида (справа). © Александр Гусев/ МГУ / Wikimedia Commons

Атлас охватил многие регионы страны — от Крыма и Кавказа до Камчатки. По мнению составителей, представленные в издании пещеры обладают большой научной ценностью и туристическим потенциалом.

Учёные из Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ), нескольких институтов Российской академии наук и ряда российских вузов при участии и финансовой поддержке Русского географического общества представили «Атлас пещер России» — первое энциклопедическое издание о самых интересных пещерах страны. Об этом сообщает пресс-служба МГУ.

«В России известно около пяти тысяч пещер. Это только те, которые открыты, а на самом деле их может быть намного больше. В атлас вошли 176 уникальных пещер — самые крупные, глубокие, длинные и наиболее интересные», — рассказал в беседе с RT один из составителей издания — ведущий научный сотрудник МГУ Александр Гусев.

В атлас включены подробные описания 176 пещер, включая карстовые, лавовые, ледниковые, гравитационные, волноприбойные и другие. Также в книге опубликован перечень 442 крупнейших пещер (длиннее 500 м и глубже 100 м). Издание содержит 950 фотографий, 168 топосъёмок, более 30 таблиц и 60 карт и схем. По мнению составителей, оно предназначено не только для специалистов, но и для широкой аудитории. В атласе приведены занимательные сведения об экологии, минералогии, гляциологии, археологии, палеонтологии, биологии и происхождении пещер, истории их открытия и исследований. 

По словам Гусева, в издание также включены пещеры, которые представляют большую ценность с точки зрения геологии, химии и многих других наук. В некоторых из таких пещер учёные сделали крупнейшие археологические и палеонтологические открытия. Самая известная из них — Денисова пещера на Алтае. Именно в ней в 2008 году были впервые найдены останки денисовских людей — особой ветви в эволюции рода Homo.

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>
Археологические работы в одной из галерей Денисовой пещеры РИА Новости © Александр Кряжев

Не менее интересной для учёных оказалась пещера Таврида, открытая в 2017 году при строительстве одноимённой трассы из Симферополя в Севастополь. Она оказалась абсолютно нетронутой человеком, и её недра представляют настоящий рай для палеонтолога. По данным учёных, после окончания работы научной экспедиции пещера будет переоборудована в туристический комплекс. 

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>
Пещера Таврида © РГО

В атлас, помимо российских, также включены четыре самые глубокие пещеры мира, которые находятся в Абхазии. По словам Александра Гусева, они весьма подробно изучены отечественными спелеологами.

Наиболее глубокие пещеры в нашей стране находятся на Северном Кавказе — в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и в Большом Сочи. Самая глубокая из них — 900-метровая пещера Горло Барлога, открытая в 1994 году в Карачаево-Черкесии. Своё название она получила в честь одного из персонажей знаменитого романа «Властелин колец».

По словам составителей, наиболее длинные пещеры России находятся в Сибири. Длина расположенной в Иркутской области Ботовской пещеры составляет около 70 км. Вторая по протяжённости пещера Большая Орешная в Красноярском крае — 47 км.

Большую популярность среди дайверов снискала также вошедшая в атлас подводная Ординская пещера в Пермском крае, длина её подводной части — 4,5 км. Также в книге описана уникальная Шеки-Хьех с серными источниками, обнаруженная в Чеченской Республике.


Подводная Ординская пещера Gettyimages.ru © Barcroft

Как следует из книги, в стране много экскурсионных пещер, и некоторые из них, вроде ледяной Кунгурской, известны с дореволюционных времен. При этом в стране насчитывается немало пещер, обладающих огромным туристическим потенциалом. По информации Александра Гусева, в настоящее время многие уникальные пещеры в Сибири оборудуются для экскурсионных посещений.

«Данная книга является фактически энциклопедией современных знаний о пещерах России и процессах, происходящих в них. Она не имеет аналогов среди спелеологической литературы, выпущенной ранее в России и СССР, и практически не имеет аналогов в мире», — подытожил Александр Гусев.

Источник: https://www.kramola.info/vesti/neobyknovennoe/pervyy-atlas-peshcher-rossii-sostavili-russkie-speleologi

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
"Михаил Архангел и его война на Русской равнине. Гаваон и др. библейские города. Смерть 5 царей.
...есть несколько интересных пещер. Но обращает... пограничный город в составе Московского государства. В...городов центральной части России. Первое письменное упоминание ... замужества", старинный русский праздничный головной убор... Часть 2. Атлас звёздного неба как...
Апокалипсис "всея Руси" уже был. Откровение Иоанна Богослова. Часть 2. Трагедия Денницы.
... что после первого землетрясения все ушли в пещеры и под ... едят жилы, которая на составе бедра, потому что Боровшийся... Острожской библии на современный русский язык, кроме основных терминов...и России. 23. Звёзды Геродота. Группа Крёза на звёздном атласе. ...
Древние сибирские города-призраки. Грустина
...Сибири к России. В Чертежной книге Ремезова, первом русском собрании ...формы всемирного атласа Меркатора. Он добавил к атласу около .... Предположение об этническом составе Грустины позволяет сделать надпись...берегу реки Томи найдена пещера, в которой обнаружен ...
Андрей Степаненко: ИСТОРИИ БОЛЬШЕ НЕТ
... ПОЛОВИНЫ личного состава! Просто от...) в хорошем атласе восточнее суданской границы... в пещере. Ниже как раз – пещера «Grotte...практика сохранялась в России, вплоть до... - общие деньги». Первые монеты-слитки были общенародной...II. Бумаги русского посольства (крайне...
Тартарская Империя (до 19 века) наследница Скифии (5600 лет назад)
...на территории современной России. Кстати на ...ней государственно образующим русско-славянским населением ...по имени их первого правителя Скифа, ...Великий Хам в "Атласе Азии" Николаса Сансона.... находились то в составе государства, то под... гор, в пещерах. Они и ...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 4973 3686
    Walentin 6 декабря 2019 в 11:09

    Все пещеры национализировать, придать статус природных заповедников с беЗплатным проходом в доступных местах для посетителей. А в мение ценных местах, установить стеллажи для сыроваров – пусть звалят Россию и Европу сырами.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)