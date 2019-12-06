Новости Украины и Новороссии 06 декабря 2019
- 10:36 Взгляд на Украину из Китая – Азаров.
- 08:47 Зеленский встретился с «онижедетьми» Майдана и пообещал не предавать Украину (ФОТО).
- 08:13 Пранкер Лексус сообщил о телефонном разговоре с Зеленским.
- 02:30 «Боится своей армии!» — украинцы в ярости из-за визита Зеленского к военным (ФОТО).
- 02:27 О животных и людях.
- 00:30 В Москве ответили на новый киевский план «Б» по Донбассу.
- 00:10 Дни рождения нацистов отпразднуют на государственном уровне.
- Вчера 23:30 В Кремле рассказали об ожиданиях от «нормандской встречи».
- Вчера 22:17 Донецк начинает готовиться к Новому году.
- Вчера 20:38 Пасечник: Оптимизация поможет здравоохранению ЛНР идти в ногу со временем.
Взгляд на Украину из Китая – Азаров
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Зеленский встретился с «онижедетьми» Майдана и пообещал не предавать Украину (ФОТО)
Владимир Зеленский встретился с «онижедетьми» Евромайдана — бывшими студентами, которых избили на в центре Киева в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года.
Он принял «ходоков» на Банковой, заверив, что для него это большая честь, передает пресс-служба администрации президента.
«Мне всегда было интересно, чем сейчас занимаются люди, с которых это все началось. С чего началась Революция. Хотелось познакомиться лично, проговорить, какие есть проблемы, видение в целом, где вы и чем занимаетесь», — сказал им вчерашний комик.
Он заверил, что молодые люди, которые «сыграли важную роль в Революции Достоинства и стали движущей силой протестов» достойны того, чтобы привлекать их к важным процессам на Украине. Расспросил участников встречи об их видении дальнейшего пути страны.
«Как можно вас привлечь, если вам это интересно? Вы — общественность. Вам мы можем доверять», — сказал Зеленский.
Вчерашние «онижедети» рассказали, чем занимаются сегодня, спустя 6 лет после «звирячого побыття». Оказалось, что некоторые из присутствующих «невинных студентов» отправились на Донбасс убивать, другие, руководствуясь принципом «там война, ещё убьют», подвизались «волонтёрами» и сейчас тесно сотрудничают с ветеранами и профильными министерствами.
В завершение участники встречи подарили Зеленскому фрагмент одного из памятников Ленину, который был варварски повален во времена беспорядков 13–14 гг. Ну, а он в ответ обещал не предавать «идеалы Майдана и Украину».
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Пранкер Лексус сообщил о телефонном разговоре с Зеленским
“Ну, у нас, смотрите… Хорошо, я тогда проведу вечер… Слава Украине! Как надо отвечать, когда мы говорим “Слава Украине!”?” – спросил собеседник пранкера.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
«Боится своей армии!» — украинцы в ярости из-за визита Зеленского к военным (ФОТО)
В Сети разгорелся скандал из-за беспрецедентных мер безопасности во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Минобороны и Генштаб.
Он прибыл туда на торжественные мероприятия по случаю Дня ВСУ. Главу государства сопровождали два автобуса охраны, рассказал офицер ВСУ Александр Грамарчук («Гром»).
«Наш „солнцеликий“ был на торжествах по случаю Дня ВСУ в Министерстве обороны Украины. А вот фишечка была в том, что приехало два автобуса охраны, которая разоружила полностью военнослужащих, охраняющих территорию Министерства обороны и Генерального штаба. Верховный главнокомандующий боится собственных Вооруженных сил!!! Это нонсенс просто!!!» — возмутился он.
По словам Грамарчука, оружие военным вернули только после отъезда президента.
В комментариях под постом украинцы выразили свое возмущения из-за такого страха перед собственной армией.
«Он скоро и своей тени бояться будет», «Как они его терпят после таких откровенных проявлений неуважения и недоверия?», «Лютый п…», «Что-то так „приятных“ новостей много!», «Сидел бы в „Квартале“, писал бы шуточки для люмпенов и был бы богатым и знаменитым. Нет, полез государством управлять. Это не на рояле х*ром, здесь ум надо», — написали комментаторы.
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О животных и людях
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В Москве ответили на новый киевский план «Б» по Донбассу
В Москве слова помощника украинского президента о плане «Б» для Донбасса назвали спекуляцией на негативных сценариях. С соответствующим заявлением выступил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он прокомментировал резкое заявление помощника Владимира Зеленского Андрея Ермака о возможности в случае провала переговоров в Париже отгородиться стеной от неподконтрольной Киеву части Донбасса и назвал этот план «контрпродуктивным».
«Попытки спекулировать на разного рода негативных сценариях вряд ли полезны накануне встречи лидеров в Париже. Такие заявления контрпродуктивны и вызывают серьезные вопросы относительно реальных намерений Киева на предстоящем саммите», — заявил заместитель министра иностранных дел России.
Также российские дипломаты, комментируя слова Ермака, говорят что для России главной задачей саммита является подтверждение приверженности сторон конфликта (Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик) «Минским договоренностям».
Всё это, по сути, классическая дипломатия — стороны обмениваются заявлениями, которыми обязаны были обменяться. Пока никаких ЧП.
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Дни рождения нацистов отпразднуют на государственном уровне
Украина на официальном уровне отпразднует день рождения инициатора дивизии СС "Галичина" Кубийовича.
Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский про других "героев Украины".
Верховная Рада Украины приняла постановление № 2364 о праздновании памятных дат и юбилеев в 2020 году. Народные депутаты решили, что в новом году украинцы должны на государственном уровне торжественно отметить юбилей изображенного на фото Володымыра Кубийовича и его коллег:
280 лет со дня рождения Максима Железняка – руководителя Колиивщины, организатора еврейских погромов и массового убийцы евреев Умани.
130 лет со дня рождения Ивана Полтавца-Остряницы – нацистского коллаборанта, руководителя УНАКОР – организации украинских казаков-нацистов. В составе УНАКОР действовали батальоны украинской вспомогательной полиции принимавшие участие в массовых убийствах многих тысяч евреев на Волыни, в Житомире, Белой Церкви, Виннице.
6 февраля – 100 лет со дня рождения Васыля Левковича – нацистского коллаборанта, военного преступника из украинской вспомогательной полиции Дубно, организатора и участника массового убийства 5 тысяч евреев Дубно и многих тысяч евреев Ровно.
20 февраля – 115 лет со дня рождения Уласа Самчука – нацистского коллаборанта, главного редактора про-нацистской ровенской антисемитской газеты «Волынь». Печатал антисемитские статьи призывавшие к уничтожению евреев. Соучастник уничтожения 25 тысяч евреев Ровно.
24 февраля – 110 лет со дня рождения Васыля Сидора – нацистского коллаборанта и военного преступника, служащего батальона «Нахтигаль» и 201-го батальона вспомогательной полиции. Принимал участие в массовых убийствах евреев, поляков и карательных операциях против партизан и мирного населения в Беларуси.
16 мая – 130 лет со дня рождения Кирила Осьмака – нацистского коллаборанта, одного из руководителей Украинской национальной рады в Киеве в 1941-43 годах под руководством военного преступника Андрия Мельника.
12 августа – 130 лет со дня рождения Олександра Вышнивського – нацистского коллаборанта, одного из организаторов дивизии СС «Галиция».
23 сентября – 120 лет со дня рождения Володымыра Кубийовича – нацистского коллаборанта, организатора дивизии СС «Галиция».
12 ноября – 100 лет со дня рождения Васыля Галасы – активиста ОУН, одного из организаторов и участников еврейских погромов в Тернопольской области, в УПА – организатор и участник массовых убийств поляков.
17 ноября – 110 лет со дня рождения Ярослава Старуха – активиста ОУН, организатора еврейских погромов на Западной Украине летом 1941 года.
12 декабря – 130 лет со дня рождения Андрия Мельника – главы ОУН, нацистского коллаборанта и военного преступника, организатора подразделений украинской вспомогательной полиции, организатор массовых убийств евреев, в частности в Бабьем Яре.
Согласно постановлению Кабмин должен создать оргкомитет по отмечанию, утвердить план и финансирование, Минобразование – провести уроки и воспитательные часы, Нацбанк- отлить юбилейные монеты, а Укрпочта – напечатать марки и выпустить конверты.
https://www.facebook.com/eduard.dolinsky – цинк
Стоит отметить, что закон принят в Верховной Раде, где большинству у "Слуги народа", которая столь рьяно поддерживает неонацизм на Украине, как БПП, когда у той было большинство.
"На Украине нет фашизма" (с) любой идиот
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
В Кремле рассказали об ожиданиях от «нормандской встречи»
Москва испытывает очень сдержанный оптимизм в связи с предстоящей встречей в «нормандском формате» 9 декабря, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Очевидно, что соглашения не будет, и никто не ожидает никакого соглашения, это было бы завышенными ожиданиями. От чего мы, кстати, очень энергично предостерегаем. Первое, позитивный момент — это сама встреча. Второе, действительно была проделана домашняя работа, и некий документ, пока рано говорить, как он будет назван, но некий документ, возможно, будет принят по итогам состоявшейся встречи.
Это не обязывающий документ, не обязывающее соглашение в любом случае, но в нем, можно ожидать, что будут зафиксированы какие-то точки, по которым есть совместное понимание. Это не значит, что совместное понимание есть абсолютно по всем аспектам этой сложной проблемы.
Ну и кроме того, так или иначе состоятся отдельные двусторонние встречи президента Путина со всеми участниками „нормандского формата“, что тоже очень ценно в нынешней ситуации», — сказал он в интервью телеканалу «Дождь».
По мнению Пескова, о каком-то прорыве в отношениях между Россией и Украиной после встречи говорить не приходится.
«Нет. Смотрите, если вы говорите, прорыв в российско-украинских отношениях, то да, есть очень осторожный, очень сдержанный оптимизм. Почему есть, потому что лидеры уже неоднократно говорили по телефону, и это было конструктивное общение. Собственно, о конструктивном общении говорил и сам президент Путин.
Если такой же конструктивный дух будет продолжен и во время очной встречи, это создаст предпосылки, скажем так, для облегченного выхода на какие-то решения, которые волнуют обе стороны. Что это будет, мы знаем весь набор проблем, но каким образом это совместное понимание будет найдено во время встречи, сейчас говорить преждевременно», — подчеркнул пресс-секретарь президента
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Донецк начинает готовиться к Новому году
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Пасечник: Оптимизация поможет здравоохранению ЛНР идти в ногу со временем
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