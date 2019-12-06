Новости Украины и Новороссии 06 декабря 2019

Владимир Зеленский встретился с «онижедетьми» Евромайдана — бывшими студентами, которых избили на в центре Киева в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года.

Он принял «ходоков» на Банковой, заверив, что для него это большая честь, передает пресс-служба администрации президента.

«Мне всегда было интересно, чем сейчас занимаются люди, с которых это все началось. С чего началась Революция. Хотелось познакомиться лично, проговорить, какие есть проблемы, видение в целом, где вы и чем занимаетесь», — сказал им вчерашний комик.

Он заверил, что молодые люди, которые «сыграли важную роль в Революции Достоинства и стали движущей силой протестов» достойны того, чтобы привлекать их к важным процессам на Украине. Расспросил участников встречи об их видении дальнейшего пути страны.

«Как можно вас привлечь, если вам это интересно? Вы — общественность. Вам мы можем доверять», — сказал Зеленский.

Вчерашние «онижедети» рассказали, чем занимаются сегодня, спустя 6 лет после «звирячого побыття». Оказалось, что некоторые из присутствующих «невинных студентов» отправились на Донбасс убивать, другие, руководствуясь принципом «там война, ещё убьют», подвизались «волонтёрами» и сейчас тесно сотрудничают с ветеранами и профильными министерствами.

В завершение участники встречи подарили Зеленскому фрагмент одного из памятников Ленину, который был варварски повален во времена беспорядков 13–14 гг. Ну, а он в ответ обещал не предавать «идеалы Майдана и Украину».

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