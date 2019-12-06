Независимая Студия 05.12.2019

Национальная идея

Я знаю, что это необходимо. А необходимость рано или поздно находит себе возможность. А необходимо это по причине, которую ещё два тысячелетия назад сформулировал Сенека. Для того кто не знает, куда ему плыть, не бывает попутного ветра. Соответственно пока у нас нет идеи, у нас нет цели. А пока нет цели, не может быть сознательного движения.

Помнится один мой знакомый, одесский юморист Сергей Александрович Осташко придумал для меня звание – ветеран броуновского движения. Действительно было время, когда я суетился цепляясь за всякую текучку и не имея сколько-нибудь серьёзной цели. И за это время, вроде бы пытался делать много, а не сделал ничего сколько-нибудь серьёзного. То есть по работе кое-что получилось. Поскольку на работе передо мной ставили цели и задачи. А в жизни ничего. Сейчас, когда я получил возможность сам себе ставить цели и осознал необходимость постановки этих целей я живу заметно успешнее чем тогда.

Так что думаю это ко всему нашему обществу тоже относится. И когда мы поставим перед собой какую-нибудь глобальную цель наше движение резко ускорится. А глобальная цель не может браться с потолка. Она всегда проистекает из какой-нибудь идеи. И соответственно национальная идея, нам нужна. Я к сожалению не берусь сказать какой она будет. И даже не могу угадать, когда она появится. Знаю только, что без неё нам плохо.

А если порассуждать. Что бы это могла бы быть за идея? Не прагматизм же запада, может быть какая-то самобытность русская?

Прагматиками мы уже побыли. И это не понравилось. Причём не понравилось по вполне основательной причине. Потому-что прагматизм подталкивает к решениям тактического уровня. А ещё лет шесть назад, мой партнёр по многим очень интересным работам Нурали Нурисламович Латыпов и вообще замечательный человек. Знаменитейший в своё время игрок клуба “Что? Где? Когда?”. Первый лауреат Хрустальной совы, ещё в 1984 году. Человек очень разносторонне образованный, очень творческий. Кстати именно он меня перетащил в Москву. Я в Москве работаю с 6 сентября 1995 года. И с тех самых пор по сей день, так или иначе с ним взаимодействую. Так вот в частности, в 2013 году Латыпов, с моей помощью подготовил книгу “Острая стратегическая недостаточность”. Мы с ним и до того, и после того многое публиковали на эту тему. Книга в какой-то мере обобщила написанное нами по этой теме ранее. Оказывается тактические выигрыши очень часто оборачиваются стратегическими проигрышами…

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/naczionalnaya-ideya/