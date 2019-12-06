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Национальная Идея

08:38. 6 декабря 2019 175 просмотров 7 коммент. Опубликовал:

Независимая Студия 05.12.2019

Национальная идея

Я знаю, что это необходимо. А необходимость рано или поздно находит себе возможность. А необходимо это по причине, которую ещё два тысячелетия назад сформулировал Сенека. Для того кто не знает, куда ему плыть, не бывает попутного ветра. Соответственно пока у нас нет идеи, у нас нет цели. А пока нет цели, не может быть сознательного движения.

Помнится один мой знакомый, одесский юморист Сергей Александрович Осташко придумал для меня звание – ветеран броуновского движения. Действительно было время, когда я суетился цепляясь за всякую текучку и не имея сколько-нибудь серьёзной цели. И за это время, вроде бы пытался делать много, а не сделал ничего сколько-нибудь серьёзного. То есть по работе кое-что получилось. Поскольку на работе передо мной ставили цели и задачи. А в жизни ничего. Сейчас, когда я получил возможность сам себе ставить цели и осознал необходимость постановки этих целей я живу заметно успешнее чем тогда.

Так что думаю это ко всему нашему обществу тоже относится. И когда мы поставим перед собой какую-нибудь глобальную цель наше движение резко ускорится. А глобальная цель не может браться с потолка. Она всегда проистекает из какой-нибудь идеи. И соответственно национальная идея, нам нужна. Я к сожалению не берусь сказать какой она будет. И даже не могу угадать, когда она появится. Знаю только, что без неё нам плохо.

А если порассуждать. Что бы это могла бы быть за идея? Не прагматизм же запада, может быть какая-то самобытность русская?

Прагматиками мы уже побыли. И это не понравилось. Причём не понравилось по вполне основательной причине. Потому-что прагматизм подталкивает к решениям тактического уровня. А ещё лет шесть назад, мой партнёр по многим очень интересным работам Нурали Нурисламович Латыпов и вообще замечательный человек. Знаменитейший в своё время игрок клуба “Что? Где? Когда?”. Первый лауреат Хрустальной совы, ещё в 1984 году. Человек очень разносторонне образованный, очень творческий. Кстати именно он меня перетащил в Москву. Я в Москве работаю с 6 сентября 1995 года. И с тех самых пор по сей день, так или иначе с ним взаимодействую. Так вот в частности, в 2013 году Латыпов, с моей помощью подготовил книгу “Острая стратегическая недостаточность”. Мы с ним и до того, и после того многое публиковали на эту тему. Книга в какой-то мере обобщила написанное нами по этой теме ранее. Оказывается тактические выигрыши очень часто оборачиваются стратегическими проигрышами…

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/naczionalnaya-ideya/

Метки: видео блог, национальная идея

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7 Комментариев » Оставить комментарий


  • 6511 5893
    жора шапов 6 декабря 2019 в 11:42

    А кому ещё рассуждать на эту тему ?

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    • 23913 12355
      Ursusжора шапов 6 декабря 2019 в 11:58

      есть у Этих идея для россиян, он не озвучил пока почему-то.

      1. Терпимость и смирение.
      2. Вера в величие и врагов вокруг.
      3. Патриотизм (в их понимании).

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      1
      • 11437 1039
        ХОХОЛUrsus 6 декабря 2019 в 13:43

        Ну с этими понятно.
        А какая Ваша идея?
        Кроме как задрать лапку никаких других не прослеживается

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        • 23913 12355
          UrsusХОХОЛ 6 декабря 2019 в 13:48

          Ну почему же. На колья некоторых рассадить для начала.

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          1
          • 11437 1039
            ХОХОЛUrsus 6 декабря 2019 в 13:51

            Я так и знал.
            Что нельзя обосЦЦать то надо уничтожить.
            Жажда ГАДИТЬ и УБИВАТЬ.
            Вы стоите на самой низкой ступени развития, […] Вы ещё только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные, и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости о том, как всё поделить… […] …вам нужно молчать и слушать, что вам говорят. Учиться и стараться стать хоть сколько-нибудь приемлемым членом социального общества

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  • 11789 6606
    Lada 6 декабря 2019 в 12:03

    К сожалению, мы не любим рассуждать об идеях…Рассуждают в основном ОНИ…и не только рассуждают, но и насаждают нам свои идеи…и действуют…
    Именно Они насадили нам понятия нации, националистов, национальной идеи…
    Нет никаких наций – есть РОДА…есть самый большой на Земле Славянский РОД…нет никаких националистов- есть РОДОЛЮБЫ! И идея всегда одна – развитие и процветание СВОЕГО РОДА, своего НаРОДА…на основе общности.(единения),справедливости и счастья(как со-участия) в добрых делах своего РОДА!
    Беда в том, что нас, путём введения в мОрок, лишили знаний о своём РОДЕ…обрезали корни, отобрали наши поКОНЫ,заменив их заКОНАМИ…

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    2
  • 468 420
    Goodworld 6 декабря 2019 в 13:01

    Первейшая цель – Единение. Глобальное, по-другому уже не получится, но снизу: верхи не могут «спустить» эффективную директиву, даже если кто-то из них и желает. Это дело воли, совести каждого человека. «Добрые люди всех стран, сдружайтесь!» https://pandoraopen.ru/2019-10-11/manifest-dobra/
    Значит – вера в Добро как в Начало, присутствующее в каждой сущности. Оно видно не всем и не во всех, главное – ощутить Его в себе и искать в ближних, держаться больше тех, в ком Добро виднее. https://pandoraopen.ru/2019-01-04/dobrosfera/
    Служить не столько людям, сколько Добру, «стяжать» Его. Насколько отдаюсь Добру, исхожу из Добра – настолько и дела мои добры, даже если они связаны с вынужденным защитным насилием. Если дело не вводит ни меня, ни ближнего в Добро – оно недоброе. https://pandoraopen.ru/2019-08-26/uchenie-dobra/
    Единение ради Счастья. Просто счастья, но прежде счастья Доброго – стратегического.
    Быть Добру!

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    1

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