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Главная тайна Казанского собора

08:45. 6 декабря 2019 335 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Автор предлагаемого видеорасследования ссылается на текст официального сайта Казанского собора. И сравнивает написанное там как с официальными историческими датами и именами, так и с тем, что он сам видит в соборе, причём все такие детали демонстрируются зрителю.

Но тогда получается совершенно неправдоподобная ситуация: на официальном сайте нам нагло лгут! И РПЦ, захватившая собор как православный, объявившая его кафедральным – просто совершила рейдерский захват чужого, исторически являющегося памятью культуры русского народа, здания.





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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4776901.html

Метки: империя, история, Культура, ложь, народ, РПЦ, символ, тайна, фальсификация, царизм

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