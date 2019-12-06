Главная тайна Казанского собора
08:45. 6 декабря 2019 335 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Автор предлагаемого видеорасследования ссылается на текст официального сайта Казанского собора. И сравнивает написанное там как с официальными историческими датами и именами, так и с тем, что он сам видит в соборе, причём все такие детали демонстрируются зрителю.
Но тогда получается совершенно неправдоподобная ситуация: на официальном сайте нам нагло лгут! И РПЦ, захватившая собор как православный, объявившая его кафедральным – просто совершила рейдерский захват чужого, исторически являющегося памятью культуры русского народа, здания.
Но тогда получается совершенно неправдоподобная ситуация: на официальном сайте нам нагло лгут! И РПЦ, захватившая собор как православный, объявившая его кафедральным – просто совершила рейдерский захват чужого, исторически являющегося памятью культуры русского народа, здания.
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