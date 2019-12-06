“Дылда” – фестивально-суповой набор. Товарищ Краснов
16:06. 6 декабря 2019 170 просмотров 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
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Можно много поститься, много молиться и много добра делать, но если при этом будешь тщеславиться, то будешь подобен бубну, который гремит, а внутри пустой. Тщеславие опустошает душу.
В кои ВЕКИ…
Именно ВЕКА…
У бывшего совка есть возможность смотреть ЛЮБЫЕ лучшие фильмы ПЛАНЕТЫ…
Да жизни не хватил ВСЕ ЛУЧШИЕ пересмотреть
ДАРОМ.
Дома.
В интернете.
Вот нахрена время тратить на любую подобную муйню?
какой у тебя любимый фильм несовок ты поморский , все отрицающий.
Белое солнце пустыни ))
Да вот так ))
Не знаю почему.
А все остальные смешались и плохо помню и давно не смотрю.
А зачем?