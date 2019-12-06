Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

“Дылда” – фестивально-суповой набор. Товарищ Краснов

16:06. 6 декабря 2019 170 просмотров 3 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YHZoGwFOtD8

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Деградирующее TV
Современная цивилизация превратила компьютеры и телевизоры в проводники тантрической энергии (такой, которая действует в обход нашего сознания). То есть это каналы, через которые мы получаем бессознательные установки касательно своих жизненных ценностей. ...
Болгария составила сценарий «русского конца»Сегодня
А "братушки"-то оказались иудушками. Посто противно осознавать, что когда-то считали болгар, почти братьями. Как историк, по первому образованию, я и раньше знал, что они к Славянам не имеют, ни какого отношения. Но советская "полит наука" приписывала их ...
Параллельные миры: мы и народные — наши — избранники
Закрытие сезона: цирк уехал, а клоуны остались. Депутаты Государственной думы Российской Федерации собираются возвращаться в свои регионы. После пятилетней московской командировки. Караул устал. Депутаты — лица, выбранные населением соответствующего ...
Лапша на уши — вместо мяса в борще
В России среднедушевое потребление говядины в этом году составило всего 1 кг в месяц В потоке экономического негатива эта новость не стоит особняком, хотя и касается сельского хозяйства, которое, как утверждает правительство, вроде бы находится на подъеме....
Русь - это совесть человечества и меч Бога
В крови каждого русского заложено жить по Совести, судить по Совести и трудиться на Совесть - ибо это и есть Русский Дух, Дух Руси...Оказывается слово «совесть», в том понимании, в котором используем его мы, имеется только у славянских народов. В ...
Дефицит в СССР - операция западных спецслужб
ДЕФИЦИТ В СССР - ОПЕРАЦИЯ ЗАПАДНЫХ СПЕЦСЛУЖБ [caption id="attachment_207725" align="aligncenter" width="300"][/caption] Так выглядели советские гастрономы 70-х, начала 80-х годов. Ну и где очереди? Где пусто? Услышав про СССР, многие люди восклицают: "СССР...

3 Комментария » Оставить комментарий


  • 11455 1041
    ХОХОЛ 6 декабря 2019 в 18:19

    В кои ВЕКИ…
    Именно ВЕКА…
    У бывшего совка есть возможность смотреть ЛЮБЫЕ лучшие фильмы ПЛАНЕТЫ…
    Да жизни не хватил ВСЕ ЛУЧШИЕ пересмотреть
    ДАРОМ.
    Дома.
    В интернете.
    Вот нахрена время тратить на любую подобную муйню?

    Ответить
       
  • 11455 1041
    ХОХОЛ 6 декабря 2019 в 18:28

    Белое солнце пустыни ))
    Да вот так ))
    Не знаю почему.
    А все остальные смешались и плохо помню и давно не смотрю.
    А зачем?

    Ответить
    1

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)