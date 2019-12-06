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«Для США это просто прикрытие». Политик прокомментировал санкции Китая

19:08. 6 декабря 2019 70 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: Sputnik

Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг. В эфире радио Sputnik лидер движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков оценил ситуацию.

Китай приостанавливает рассмотрение американских запросов на посещение Гонконга военными кораблями и самолетами, а также вводит санкции в отношении нескольких неправительственных организаций США, включая Human Rights Watch, NDI и Freedom House. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

Отмечается, что меры стали ответом на принятие Вашингтоном закона о демократии и правах человека в Гонконге.

«Когда это закончится, зависит от дальнейших шагов США», – подчеркнула дипломат.

Лидер движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков в эфире радио Sputnik высказал свой взгляд на ситуацию.

«Нет сомнений, что США обвинят Китай в нарушении прав человека, в удушении свободы слова и во всем остальном, в чем они давно обвиняют весь мир, кроме самих себя. На самом деле Китай поступает совершенно правильно, так как непрекращающиеся беспорядки в Гонконге подпитываются извне – деньгами, инструкциями, дипломатической поддержкой, и одну из основных ролей в этом играют неправительственные организации. На сегодняшний момент НКО являются просто прикрытием, под которым свою работу ведут американские спецслужбы», – сказал Николай Стариков.

Ранее американский президент Дональд Трамп подписал два закона о Гонконге – о защите прав человека и демократии, а также о запрете поставок туда полицейской экипировки. Документы корректируют закон о политике США в отношении Гонконга от 1992 года и предполагают ежегодный пересмотр торговых отношений с регионом в зависимости от степени его автономии.

С начала июня в Гонконге проходят массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции. В итоге власти пошли на уступки, и в начале октября документ отозвали. Однако беспорядки не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными. Всего за полгода в Гонконге прошли более 900 демонстраций и маршей, задержаны почти шесть тысяч человек.

Источник: https://nstarikov.ru/dlja-ssha-jeto-prosto-prikrytie-politik-prokommentiroval-sankcii-kitaja-111030

Метки: чит.клуб

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