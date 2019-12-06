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Что создает карму, и как развязать ее узлы. Валерия Кольцова. Часть 1

13:46. 6 декабря 2019 44 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Что такое карма.

Автор-сказительница – Валерия Кольцова
Часть 2 – https://youtu.be/fher8i6Qyxk

У каждого в этой жизни своя судьба. Но от чего она зависит? Можем ли мы изменить свою судьбу или же предначертанного не избежать? Что такое карма и как она влияет на судьбу? Почему одним по жизни постоянно везет, а других сопровождают пожизненные неприятности? Как разобраться – что невозможно изменить в своей судьбе, а что можно, и как это сделать?

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KJuFm610KlM

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