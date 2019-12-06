Что не так с Солнечной Системой

Можно ли предположить, что строение Солнечной системы – результат разумного вмешательства? Или всё так удачно движется строго по законам Природы, которые просто не до конца исследованы человечеством?

Сейчас вы увидите аномалии нашей Солнечной системы, объяснить которые бессильны даже самые светлые астрономические умы.