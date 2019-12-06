Что не так с Солнечной Системой
13:46. 6 декабря 2019 86 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Можно ли предположить, что строение Солнечной системы – результат разумного вмешательства? Или всё так удачно движется строго по законам Природы, которые просто не до конца исследованы человечеством?
Сейчас вы увидите аномалии нашей Солнечной системы, объяснить которые бессильны даже самые светлые астрономические умы.
Источник: https://www.kramola.info/video/kosmos/chto-ne-tak-s-solnechnoy-sistemoy
Земля, как планета, точно уравновешена. Юпитер – “запасное” солнце. Так захотел Заказчик.)